Criminosos são detidos após espancamento brutal de idosos durante assalto

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) apresentou nesta semana um complexo caso de latrocínio com tentativa de homicídio contra um casal de idosos. Eles foram espancados com extrema violência após terem dinheiro e seu veículo roubado em junho deste ano, no bairro Iracy Coelho, em Campo Grande. Durante a ação policial, dois criminosos envolvidos foram presos, enquanto um terceiro morreu durante uma perseguição.

Um dos idosos, de 72 anos, foi atingido por um tiro na cabeça e no tórax enquanto tentava proteger a esposa, precisando ficar internado por mais de um mês na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo as investigações, os três criminosos que participaram do assalto receberam informações de que havia dinheiro e carros de alto valor no imóvel.

Durante a ação, um dos criminosos atirou no rosto e no tórax do idoso de 72 anos, após a vítima tentar reagir ao assalto para proteger a esposa. O idoso ficou gravemente ferido, passando sete dias internado e necessitando de mais de um mês de tratamento na Santa Casa de Campo Grande.

As investigações conduzidas pelos policiais da DERF revelaram que o crime foi meticulosamente planejado por um dos criminosos. A residência de um dos assaltantes foi utilizada para armazenar as armas, o veículo e os entorpecentes.

Ainda segundo a Polícia Civil, uma mulher de 25 anos participou diretamente do crime e é suspeita de envolvimento em diversos delitos relacionados a uma facção criminosa.

Os homens envolvidos no crime, com idades de 22, 26 e 27 anos, que invadiram uma residência e agiram com extrema violência contra os idosos, foram presos por sua participação. Além de espancarem os idosos com cetetes, os crimes levaram dinheiro das vítimas.



Prisões

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem de 26 anos foi preso em junho deste ano em Ribas do Rio Pardo. Um jovem de 26 anos foi detida dias depois por envolvimento no tráfico de drogas, mas foi liberado em audiência de custódia. Outro envolvido, de 27 anos, apresentou-se à polícia em julho deste ano com seu advogado e foi indiciado, mas acabou sendo liberado em seguida. O rapaz de 22 anos permanece foragido.

Diante das provas da investigação, o Poder Judiciário emitiu o pedido de prisão dos envolvidos no crime. Em novas diligências realizadas no dia 27 de setembro, a polícia conseguiu prender um jovem de 26 anos em um condomínio no bairro da Tijuca. O outro envolvido, de 27 anos, foi detido em sua residência no Parque Lageado. O homem de 26 anos foi preso no dia 30 de setembro e também cumpre pena no presídio de segurança máxima de Campo Grande.

Desfecho das investigações

Conforme o estágio desta complexa investigação, o último membro, um criminoso de 22 anos, foi encontrado na cidade de Aparecida do Taboado, onde foi escondia da Justiça de São Paulo devido a um mandado de prisão por crimes de roubo qualificados.

Durante uma captura, os criminosos tentaram reagir de forma violenta, jogando uma motocicleta contra os policiais e oferecendo resistência armada. Os policiais civis reagiram e dispararam contra ele. O crime foi socorrido e direcionado ao hospital, mas acabou falecendo na unidade de saúde.



O jovem tinha uma extensa história criminosa, com passagens por tráfico de drogas e envolvimento em ações criminosas ordenadas dentro das cadeias. Além de cometer crimes em São Paulo e Três Lagoas, ele já havia realizado dois roubos em Campo Grande, sendo o último, que culminou na tentativa de latrocínio, o mais grave.

