Assomassul capacita servidores públicos para atuarem na administração municipal

AGRONEGÓCIO

O estande é aberto ao público e funciona em parceria com a prefeitura

Nesta quarta-feira (9), às 8 horas, os vereadores de Campo Grande participarão de uma reunião com a diretoria da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) para debater “Os caminhos do agro em Campo Grande”.

O encontro acontecerá no estande da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em parceria com Câmara de Vereadores, localizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde acontece a 85ª Expogrande. No estande, são realizadas, tividades voltadas ao fomento de negócios e incentivo ao agronegócio na Capital

A reunião foi organizada pelo vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Casa de Leis, e pela Comissão Permanente de Agropecuária e Agronegócio da Câmara, composta pelos vereadores Landmark, Maicon Nogueira, Beto Avelar, Veterinário Francisco e Professor Juari.

Ainda para essa semana, está prevista uma reunião dos vereadores com o deputado federal Rodolfo Nogueira, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara dos Deputados, com objetivo de alinhar as políticas do setor agropecuário nacional com as demandas para Campo Grande.

SOLENIDADE

Além disso, na quinta-feira 910), às 16 horas está prevista Sessão Solene de outorga da Medalha Legislativa Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio. No evento, os vereadores vão homenagear líderes empresariais, pesquisadores ou profissionais que se destacaram por sua liderança e visão estratégica no âmbito do agronegócio.

ESTANDE DA PREFEITURA

O estande da Câmara Municipal de Campo Grande na Expogrande é aberto ao público e funciona em parceria com a Prefeitura. O espaço funcionará até o dia 13 de abril, oferecendo serviços, atendimentos e debates estratégicos e fomento de negócios.

Pelo terceiro ano consecutivo, a administração municipal marca presença no evento com um gabinete itinerante, onde o executivo e o legislativo realizarão encontros, despachos e compromissos oficiais. O objetivo é aproximar a gestão pública dos setores produtivos e estimular novas oportunidades de negócios.

Ao longo dos 11 dias de feira, o estande contará com palestras, workshops e oficinas sobre inovação, tecnologia e mercado, além de espaço para o artesanato e apresentações culturais, valorizando a identidade local.

