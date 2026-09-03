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Moda com Desconto

Bazar tem peças de marcas famosas a partir de R$ 10 em Campo Grande

Evento reúne mais de 12 mil itens com descontos de até 90% no Clube Estoril

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

03/09/2026 - 18h15
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Quem gosta de garimpar roupas de marca por preços baixos terá uma nova oportunidade neste domingo (6), em Campo Grande. O Breshop, Bazar Beneficente reúne mais de 12 mil peças no Clube Estoril, no Jardim Autonomista, com valores a partir de R$ 10 e descontos que chegam a 90%.

Entre os itens estão roupas, calçados e acessórios de marcas como Ralph Lauren, Armani, Adidas, Lacoste, Farm, Animale, Le Lis Blanc, Arezzo, Zara, Calvin Klein, Santa Lolla e John John, entre outras.

As peças estarão disponíveis para públicos de diferentes idades e estilos. Os pagamentos poderão ser parcelados em até seis vezes sem juros.

Além dos preços mais baixos, o evento tem caráter beneficente. Parte da renda das vendas será destinada a projetos sociais como a Casa da União Lar de Santana, o Projeto Notas de Alegria e o Viver Bem.

A edição anterior do bazar, realizada em 2025, arrecadou mais de 10 mil peças. Cerca de 7 mil foram vendidas durante o evento, que recebeu aproximadamente 2,2 mil pessoas.

Segundo a organização, mais de 150 famílias atendidas pela Casa da União Lar de Santana foram beneficiadas com a arrecadação daquela edição.

A proposta do Breshop é dar novo destino às peças que seriam deixadas de lado e transformar as vendas em recursos para os projetos sociais.

Serviço

Breshop – Bazar Beneficente

Data: 6 de setembro
Horário: das 12h às 17h
Local: Clube Estoril
Endereço: Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista
 

Última semana

IFMS oferece 2,2 mil vagas em 12 municípios; saiba como se inscrever

Inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS até 9 de setembro

03/09/2026 17h45

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Divulgação/IFMS

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Com 2,2 mil vagas, as inscrições no Exame de Seleção 2027, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) seguem até dia 9 de setembro.

São 2.270 vagas em 11 opções de cursos gratuitos ofertados em 12 municípios, com início das aulas no 1º semestre de 2027. Cabe destacar que o prazo de inscrições se encerrava no último dia 1°, contudo foi prorrogado. 

As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. A taxa de inscrição é de R$ 20, e deve ser paga até 2 de setembro via PagTesouro, (Pix, cartão de crédito ou boleto).

Há vagas para os cursos técnicos integrados em Administração, Agropecuária, Alimentos, Agricultura, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia. A oferta abrange os municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para se inscrever no exame de seleção é preciso concluir o 9° ano do ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro do próximo ano. Outra regra é ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu próprio nome.

Os interessados que não têm acesso à internet podem ir à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS, ou aos Centros de Referência Amambai e Paranaíba, e solicitar o uso de um computador para fazer a inscrição. Confira os endereços e horários de funcionamento de cada unidade.

Quem tiver a solicitação indeferida (negada), deverá pagar a taxa de inscrição até a data limite para poder fazer a prova.

Ações Afirmativas

Metade das vagas ofertadas no Exame de Seleção 2027 é reservada a estudantes que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública ou em escola comunitária conveniada com o poder público que atue no âmbito da educação do campo. 

As vagas reservadas serão distribuídas para candidatos com renda familiar per capita menor que um salário mínimo e para candidatos com qualquer renda familiar. Nesses dois grupos ainda há reserva para negros e pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Os candidatos serão classificados de acordo com a nota na prova, observados os critérios de desempate. 

Exame de Seleção

O exame de seleção é uma prova de múltipla escolha, que será aplicada no dia 27 de setembro em todos os municípios, com 30 questões de Língua Portuguesa (10), Matemática (10) e Ciências da Natureza (10).

O conteúdo da prova pode ser consultado no anexo X do edital de abertura do processo seletivo.

No hotsite do Exame de Seleção 2027 é possível consultar provas e gabaritos de edições anteriores do processo seletivo.

Serviço: dúvidas sobre o edital ser encaminhadas ao e-mail [email protected].

Operação Policial

Arma escondida no teto e Dodge Ram são apreendidas em operação em MS

Revólver calibre .38 com seis munições foi localizado em uma sanca de gesso; duas motos também foram apreendidas, mulher pagou R$ 10 mil de fiança e homem segue preso.

03/09/2026 17h28

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Dodge Ram, motocicletas e outros veículos foram apreendidos durante operação conjunta das polícias Civil e Militar em Brasilândia.

Dodge Ram, motocicletas e outros veículos foram apreendidos durante operação conjunta das polícias Civil e Militar em Brasilândia. Foto: Divulgação Policia Civil MS.

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Uma arma carregada escondida no teto de um quarto foi descoberta durante uma operação que mobilizou policiais civis e militares nesta quinta-feira (3), em Brasilândia, região leste de Mato Grosso do Sul. As buscas ainda resultaram na apreensão de duas motocicletas e de uma Dodge Ram que deverá passar por perícia diante da suspeita de irregularidade nos sinais identificadores.

A ação foi realizada para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça no âmbito de uma investigação que apura, entre outros fatos, suspeitas de posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.

Uma dupla, formado por um homem de 32 anos e uma mulher de 33, foi levado à delegacia após as diligências. A mulher teve fiança arbitrada em R$ 10 mil, efetuou o pagamento e foi colocada em liberdade. O homem permaneceu preso e aguarda audiência de custódia.

A operação reuniu equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com participação de agentes que atuam em Brasilândia e apoio de policiais militares de Três Lagoas. Pela PM, a atuação teve à frente o capitão Flávio.

Dodge Ram, motocicletas e outros veículos foram apreendidos durante operação conjunta das polícias Civil e Militar em Brasilândia.Operação mobilizou equipes das polícias Civil e Militar durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foto: Divulgação Policia Civil MS.

Arma estava escondida em estrutura de gesso

A localização do revólver foi um dos principais pontos das buscas realizadas no imóvel. Os policiais encontraram a arma escondida no interior de uma sanca de gesso instalada em um dos quartos.

Dodge Ram, motocicletas e outros veículos foram apreendidos durante operação conjunta das polícias Civil e Militar em Brasilândia.Revólver calibre .38, acompanhado de seis munições, foi encontrado escondido em uma sanca de gesso de um dos quartos. Foto: Divulgação Policia Civil MS.

Tratava-se de um revólver calibre .38, que estava carregado com seis munições. A arma foi recolhida e será submetida aos procedimentos necessários para auxiliar a investigação.

A forma como o armamento estava ocultado também deverá integrar os elementos analisados pela Polícia Civil no decorrer do inquérito.

Além do revólver, foram recolhidos materiais descritos na ocorrência como produtos considerados ilícitos e que estariam, em tese, relacionados a possíveis crimes contra a saúde pública.

O conteúdo apreendido deverá passar por análise para que sua natureza seja determinada e sejam adotadas as providências cabíveis.

Dodge e motocicletas e são apreendidas

As buscas avançaram também sobre veículos relacionados aos investigados. Duas motocicletas foram apreendidas durante a operação, além de uma Dodge Ram.

No caso da caminhonete, os policiais identificaram indícios que levantaram suspeita sobre possíveis irregularidades em seus sinais identificadores. O veículo, por isso, foi recolhido para a realização de exame pericial.

Dodge Ram, motocicletas e outros veículos foram apreendidos durante operação conjunta das polícias Civil e Militar em Brasilândia.Duas motocicletas também foram apreendidas durante as diligências realizadas nesta quinta-feira (3), em Brasilândia. Foto: Divulgação Policia Civil MS.

A suspeita, contudo, ainda não significa que houve adulteração. Caberá à perícia verificar os elementos de identificação da caminhonete e confirmar ou descartar eventual irregularidade.

Os resultados dos exames deverão ser incorporados ao procedimento investigativo e poderão indicar se existem outros crimes relacionados ao caso.

Mulher paga R$ 10 mil e homem segue preso

Com o material encontrado durante o cumprimento do mandado, o homem de 32 anos e a mulher de 33 foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A mulher foi autuada e teve a fiança fixada em R$ 10 mil. O valor foi pago e ela deixou a unidade policial, mas continuará submetida às determinações decorrentes do procedimento.

A situação do homem é diferente. Ele permaneceu preso após a operação e a autoridade policial representou à Justiça pela decretação de sua prisão preventiva.

Agora, ele aguarda a realização da audiência de custódia, quando o Judiciário deverá analisar a legalidade da prisão e as medidas cabíveis, além de apreciar o pedido apresentado pela Polícia Civil.

As apreensões não encerram a apuração. A Polícia Civil continuará as investigações para esclarecer a origem e eventual utilização da arma encontrada, verificar a situação dos veículos recolhidos e apurar se os demais materiais localizados podem estar relacionados a outros delitos.

O resultado das perícias será fundamental para definir os próximos passos da investigação e delimitar as responsabilidades de cada um dos envolvidos.

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