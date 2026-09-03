Bazar tem peças de marcas famosas a partir de R$ 10 em Campo Grande

Operação Policial

Revólver calibre .38 com seis munições foi localizado em uma sanca de gesso; duas motos também foram apreendidas, mulher pagou R$ 10 mil de fiança e homem segue preso.

Dodge Ram, motocicletas e outros veículos foram apreendidos durante operação conjunta das polícias Civil e Militar em Brasilândia. Foto: Divulgação Policia Civil MS.

Uma arma carregada escondida no teto de um quarto foi descoberta durante uma operação que mobilizou policiais civis e militares nesta quinta-feira (3), em Brasilândia, região leste de Mato Grosso do Sul. As buscas ainda resultaram na apreensão de duas motocicletas e de uma Dodge Ram que deverá passar por perícia diante da suspeita de irregularidade nos sinais identificadores.

A ação foi realizada para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça no âmbito de uma investigação que apura, entre outros fatos, suspeitas de posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.

Uma dupla, formado por um homem de 32 anos e uma mulher de 33, foi levado à delegacia após as diligências. A mulher teve fiança arbitrada em R$ 10 mil, efetuou o pagamento e foi colocada em liberdade. O homem permaneceu preso e aguarda audiência de custódia.

A operação reuniu equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com participação de agentes que atuam em Brasilândia e apoio de policiais militares de Três Lagoas. Pela PM, a atuação teve à frente o capitão Flávio.

Operação mobilizou equipes das polícias Civil e Militar durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foto: Divulgação Policia Civil MS. Operação mobilizou equipes das polícias Civil e Militar durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foto: Divulgação Policia Civil MS.

Arma estava escondida em estrutura de gesso

A localização do revólver foi um dos principais pontos das buscas realizadas no imóvel. Os policiais encontraram a arma escondida no interior de uma sanca de gesso instalada em um dos quartos.

Revólver calibre .38, acompanhado de seis munições, foi encontrado escondido em uma sanca de gesso de um dos quartos. Foto: Divulgação Policia Civil MS. Revólver calibre .38, acompanhado de seis munições, foi encontrado escondido em uma sanca de gesso de um dos quartos. Foto: Divulgação Policia Civil MS.

Tratava-se de um revólver calibre .38, que estava carregado com seis munições. A arma foi recolhida e será submetida aos procedimentos necessários para auxiliar a investigação.

A forma como o armamento estava ocultado também deverá integrar os elementos analisados pela Polícia Civil no decorrer do inquérito.

Além do revólver, foram recolhidos materiais descritos na ocorrência como produtos considerados ilícitos e que estariam, em tese, relacionados a possíveis crimes contra a saúde pública.

O conteúdo apreendido deverá passar por análise para que sua natureza seja determinada e sejam adotadas as providências cabíveis.

Dodge e motocicletas e são apreendidas

As buscas avançaram também sobre veículos relacionados aos investigados. Duas motocicletas foram apreendidas durante a operação, além de uma Dodge Ram.

No caso da caminhonete, os policiais identificaram indícios que levantaram suspeita sobre possíveis irregularidades em seus sinais identificadores. O veículo, por isso, foi recolhido para a realização de exame pericial.

Duas motocicletas também foram apreendidas durante as diligências realizadas nesta quinta-feira (3), em Brasilândia. Foto: Divulgação Policia Civil MS. Duas motocicletas também foram apreendidas durante as diligências realizadas nesta quinta-feira (3), em Brasilândia. Foto: Divulgação Policia Civil MS.

A suspeita, contudo, ainda não significa que houve adulteração. Caberá à perícia verificar os elementos de identificação da caminhonete e confirmar ou descartar eventual irregularidade.

Os resultados dos exames deverão ser incorporados ao procedimento investigativo e poderão indicar se existem outros crimes relacionados ao caso.

Mulher paga R$ 10 mil e homem segue preso

Com o material encontrado durante o cumprimento do mandado, o homem de 32 anos e a mulher de 33 foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A mulher foi autuada e teve a fiança fixada em R$ 10 mil. O valor foi pago e ela deixou a unidade policial, mas continuará submetida às determinações decorrentes do procedimento.

A situação do homem é diferente. Ele permaneceu preso após a operação e a autoridade policial representou à Justiça pela decretação de sua prisão preventiva.

Agora, ele aguarda a realização da audiência de custódia, quando o Judiciário deverá analisar a legalidade da prisão e as medidas cabíveis, além de apreciar o pedido apresentado pela Polícia Civil.

As apreensões não encerram a apuração. A Polícia Civil continuará as investigações para esclarecer a origem e eventual utilização da arma encontrada, verificar a situação dos veículos recolhidos e apurar se os demais materiais localizados podem estar relacionados a outros delitos.

O resultado das perícias será fundamental para definir os próximos passos da investigação e delimitar as responsabilidades de cada um dos envolvidos.