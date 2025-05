Bem-te-vi 'anunciou' gravidez de Caroline meses antes de ela descobrir

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Há uma lenda de que certos pássaros, como o Bem-Te-Vi, podem anunciar gravidez. A crença mais conhecida é a de que se um Bem-Te-Vi aparece no quintal de uma pessoa, é porque alguma mulher ali está grávida.

Reza a lenda que quando se escuta um Bem-Te-Vi cantando, é porque tem bebê chegando. A recomendação é de que se uma mulher vê um Bem-Te-Vi em seu quintal, deve fazer um teste de farmácia, que, surpreendentemente, na maioria das vezes, dá positivo.

Mas, no caso da consultora de vendas, Caroline Olivotto Gonçalves, de 40 anos, a lenda virou fato.

Na manhã de 31 de dezembro de 2024, virada do ano, um fato curioso chamou atenção na loja em que ela trabalha, localizada na avenida 13 de Maio, em Campo Grande: um passarinho, Bem-Te-Vi, voava pelo estabelecimento, pousou no ombro/cabeça de Caroline e não saiu mais. Veja o vídeo:

Como mostra o vídeo, o passarinho pousou na cabeça/ombro/mão de Carol. Em seguida, ela pegou o bichinho e o colocou em uma árvore, mas ele voava e mesmo com outras pessoas no local, insistia em pousar novamente na mesma mulher.

Carol e seu esposo, Helton à espera do terceiro filho, Théo

Com a cena inusitada, as pessoas ao redor falavam “você está grávida!!!” e “do jeito que esse passarinho grudou em você, você deve estar grávida de gêmeos!”.

Carol chegou a cogitar a possibilidade de uma possível gravidez.“Se não estivesse filmado, nem eu mesma acreditaria nessa história. Ele me adotou. Será que isso é sinal de que estou grávida? Daí começaram as piadas de que eu estaria grávida. Eu como sempre ria e levava na esportiva”, disse.

Mas, logo depois ignorou a superstição e não deu mais bola. “Não desconfiava, até porque não tive nenhum sintoma, eu estava levando a minha vida normal disputando provas de Mountain Bike, trabalhando, ia para casa de bike, não senti náuseas, enjoos, nada, só uma sonolência e uma falta de ânimo. Mas nada que me fizesse pensar em uma gravidez. Afinal meu ciclo menstrual estava normal, menstruei por cinco meses seguidos sem saber que estava grávida”, contou.

O passarinho foi levado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por um cliente que estava na loja.

No dia 3 de fevereiro de 2025, o marido de Carol, radialista, Helton Pereira Barbosa, desconfiou que sua esposa estava grávida pelo fato de estar sonolenta e foi até a farmácia comprar um teste de gravidez. Deu positivo.

“Meu marido percebeu que desde janeiro desse ano venho me sentindo cansada, sonolenta e diminuindo os treinos, então veio a suspeita. Faço pedal em competições de Mountain Bike. Não fazia sentido eu estar grávida pois nada mudou na minha rotina. Continuava trabalhando e disputando competições. Inclusive participei de três competições no final do ano passado e conquistei dois pódios.

No dia 9, Carol repetiu o teste e positivou novamente. “Eu nunca acreditei nessas histórias, mas já tinha ouvido falar. Achei que era lenda mas nunca imaginei que eu seria uma das premiadas também. Imagina a surpresa para mim que sou mãe de gêmeas, agora 20 anos depois ser mãe novamente”, contou.

Após receber em mãos a confirmação da gravidez, iniciou o pré-natal em 10 de fevereiro de 2025. Ela descobriu que estava grávida há cinco meses, ou seja, desde outubro de 2024.

Portanto, o Bem-Te-Vi foi o primeiro a “descobrir” e “anunciar” a vinda do bebê no terceiro mês de gestação, lembrando que Carol só descobriu de fato no quinto mês. No dia 14 de fevereiro, descobriram o sexo do bebê.

É um menino e irá se chamar Theo. O nome foi escolhido por ambos, após muitos embates, pois o marido queria um nome e ela queria outro.

Até que um dia ambos entraram num consenso. “O nome foi o mais difícil para escolher meu marido queria Hector, mas eu não me identifiquei. Um dia acordei, olhei para o céu e disse: Deus me ajuda a escolher o nome do meu filho. Aí abri o Tik Tok e logo apareceu nomes de meninos e o primeiro foi Théo, com um significado lindo, na hora já avisei o meu marido”, disse.

Théo vai nascer em 20 de junho e já é muito amado e muito esperado. “Fiquei muito feliz em descobrir que estava grávida e claro sempre tem aquele misto de medo, depois de 20 anos das minhas gêmeas Ana Belle e Adria Fernanda, agora vem o Théo. Carrego em meu ventre mais um presente maravilhoso de Deus. Desejo que o Théo venha em paz, com muita saúde, porque amor terá de sobra”, disse, emocionada.

MITO

Reza a lenda que quando um bem-te-vi canta no quintal da casa é porque alguma mulher morando embaixo desse teto está grávida. É uma lenda que atribui ao pássaro o papel de "anunciador" de uma futura maternidade.