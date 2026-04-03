Prefeitura põe 3 toneladas de peixes em lago e garante almoço de Páscoa em MS

Total de três toneladas de pescados foram colocados no lago do Parque Antenor Martins, contendo: Curimba, Pacu e Tambaqui - Reprodução/Prefeitura de Dourados/A. Frota

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Localizado no Jardim Flórida em Dourados, distante aproximadamente 228 quilômetros da Capital, o lago do Parque Antenor Martins recebeu três toneladas de peixes, que vão de pacu a tambaqui, e está com a pesca liberada para o público geral até o domingo (05) garantindo o almoço de Páscoa para muitas famílias no interior do Mato Grosso do Sul.

Conforme o Executivo Municipal, esta é a segunda edição da Festa da Páscoa de Dourados, que começou ainda ontem (02) com a pesca liberada primeiro exclusivamente para crianças de até 12 anos acompanhadas, idosos e pessoas com deficiência.

Executada através das secretarias municipais de Agricultura Familiar (Semaf) e de Cultura (Semc), um total de três toneladas de pescados foram colocados no lago do Parque Antenor Martins, contendo as seguintes espécies:

Curimba,

Pacu e

Tambaqui

O Executivo comandado pelo prefeito Marçal Filho frisa que espécies de peixes também foram adicionadas de forma inédita em lagos da Reserva Indígena de Dourados, com pelo menos uma tonelada para os moradores das aldeias Bororó e Jaguapiru. Como forma de fortalecer a economia, a Prefeitura indica ainda que os pescados foram adquiridos com produtores locais.

A Festa da Páscoa de Dourados traz ainda uma série de atrações que começam já nesta Sexta-Feira da Paixão, com programação ligada à música cristã através dos nomes: DJ Junio Silveira; Ministério A3; Franthiesco Vicc e Fábio Shaen.

Amanhã (04), a festa retorna com apresentação do DJ Junio Silveira, que logo dá espaço para a Roda de Samba 360º com o Grupo Segunda Sem Lei, enquanto a noite deve ser encerrada com show do cantor sertanejo Loubet.

No domingo (05), a programação organizada pela Pasta de Cultura traz a música do Grupo Sotaque Campeiro, Banda NHS e o Grupo Somstyllo.

Regras para a pesca

Essa pesca aberta ao público geral conta com entrada gratuita e seguirá liberada de hoje (03), das 07h30 até 17h, até o domingo conforme a programação do município.

Aqueles que buscarem o lago do Parque Antenor precisam ainda estar atentos às regras, já que para a pesca será permitido o uso de apenas uma linha de pesca por pessoa.

Além disso, itens como redes, tarrafas ou outros apetrechos não autorizados estão proibidos de serem utilizados nessa 2ª Festa da Pesca de Dourados.

Com entrada e saída exclusivamente pela portaria principal do parque, que fica localizada na Rua Aziz Rasselen, cada um dos participantes tem direito de levar para casa, sem custo algum, até três exemplares de peixe.

Fica proibido também a entrada de bebidas alcoólicas, recipientes de vidro e a utilização de aparelhos sonoros no local, bem como o ingresso de veículos no parque durante o período da atividade, exceto para aqueles oficiais e ligados à organização da festa.

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