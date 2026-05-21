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Operação Vérnix

Bilhetes com ordens do PCC mostram ligação de Deolane com facção

Investigação aponta relação com outras vertentes do crime organizado

agência brasil

21/05/2026 - 23h00
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Bilhetes que continham ordens internas dos integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) apreendidos em 2019 em um presídio em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, levaram a polícia a abrir a investigação que culminou na Operação Vérnix, deflagrada nesta quinta-feira (21) pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil.

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP), os bilhetes não mencionavam o nome da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa hoje na operação, mas foram o pontapé inicial para as investigações mostrarem que ela recebia valores provenientes de uma transportadora criada pelo PCC, com sede em Presidente Venceslau.

O dinheiro era repassado para outras contas para dificultar o rastreio. Duas dessas contas estão em nome de Deolane, que, segundo as investigações, fazia a lavagem do dinheiro.

Também foram alvo da operação Marco Herbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC, que está preso na Penitenciária Federal de Brasília; Alejandro Camacho, irmão de Marcola, também preso em Brasília e notificado sobre a nova ordem de prisão; Paloma Sanches Herbas Camacho, sobrinha de Marcola e apontada como intermediária nos negócios da família, foragida na Espanha; e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, sobrinho de Marcola e apontado como o destinatário do dinheiro lavado da família, que estaria na Bolívia.

Interpol

A Polícia Federal e o Ministério Público auxiliam nas buscas internacionais e os investigados entraram na Lista Vermelha da Interpol. Foram expedidos seis mandados de prisões preventivas, além do bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões e apreensão de 17 veículos de luxo e quatro imóveis.

De acordo com o Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Lincoln Gakiya, as investigações terem chegado até Marcola e seu irmão Alejandro é importante porque mostram que, apesar de presos, ambos deixaram ordens pendentes e comunicações fora da cadeia.

Gokiya ressalta que as cartas encontradas na penitenciária em 2019 levaram as investigações até a transportadora.

“A empresa pertencia de fato à família Camacho, onde foi lavado esse dinheiro. O Marcola tem mais de 300 anos de pena para cumprir e ele certamente responderá a um novo processo, provavelmente sofrendo condenação nesse caso”, disse.

O promotor ressaltou que certamente haverá desdobramentos da Operação Vérnix, com o envolvimento de Deolane com outras pessoas e também com empresas ligadas a apostas - as bets.

“Nesse período de sete anos, mas principalmente de 2022 em diante, ela teve um aumento muito grande em seu faturamento. Inclusive sem correlação com o trabalho prestado. Então, isso vai gerar sonegação fiscal, vai gerar outras lavagens”, explicou.

Segundo o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, com a abertura dos sigilos bancário e fiscal, a investigação descobriu que Deolane mantém relacionamento com outras vertentes do crime organizado. As investigações revelaram que a influenciadora funciona como uma espécie de caixa do crime organizado.

Costa explica que, pelo poder econômico que a advogada adquiriu ao longo do tempo e influência, o crime organizado deposita esses valores nessa figura pública, e esse dinheiro acaba se misturando com o dinheiro de outras atividades.

"Quando é necessário, esses recursos retornam para o crime organizado. A prisão de uma influencer como essa, com mais de 20 milhões de seguidores, tem caráter pedagógico. Esperamos que cause um efeito de inibição", afirmou o procurador.

Falsos Policiais

Quadrilha que fingia ser polícia para roubar é alvo em MS

Operação em Dourados cumpre cinco mandados e apreende arma, munições e centenas de produtos eletrônicos

21/05/2026 18h28

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Foto: Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, nesta quinta-feira (21), uma operação contra uma associação criminosa investigada por praticar roubos contra contrabandistas na região de Dourados.

Segundo as investigações, os integrantes do grupo se passavam por policiais para abordar motoristas que transportavam mercadorias contrabandeadas e descaminhadas.

A ação foi realizada por equipes do Setor de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) de Dourados, em conjunto com a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou ainda no ano passado, após o surgimento de informações sobre um grupo criminoso que atuava na região utilizando falsos procedimentos policiais para interceptar veículos carregados com produtos ilegais.

Durante as abordagens, os suspeitos anunciavam o assalto, roubavam veículos e cargas e utilizavam armas de fogo, além de violência contra as vítimas.

As investigações apontaram que o líder da quadrilha foi preso em flagrante no mês de janeiro, logo após um roubo ocorrido em Dourados. Na ocasião, os criminosos teriam roubado uma carga de perfumes e efetuado disparos contra as vítimas durante a fuga.

Já no início de março, outros três integrantes do grupo foram presos preventivamente após avanço das apurações conduzidas pelas equipes policiais.

No decorrer da investigação, os agentes identificaram ainda uma mulher suspeita de participação na associação criminosa e dois receptadores dos produtos roubados. Os três foram alvos dos mandados cumpridos nesta quinta-feira em cinco endereços ligados aos investigados.

Durante as buscas em uma loja pertencente a um dos alvos, identificado pelas iniciais F.F.L., de 40 anos, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com quatro munições intactas, além de 396 fontes de carregadores de celular e 335 fones de ouvido.

O suspeito foi encaminhado para a sede do SIG de Dourados, onde acabou autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Os demais investigados também foram levados para interrogatório e seguem sendo investigados por possível participação no esquema criminoso que atuava na fronteira sul do Estado.

Recomendação

MP recomenda "pente-fino" sobre contratações de professores em Corumbá e Ladário

Apuração tem como base o Plano Nacional de Educação (PNE), que determina a valorização dos profissionais do ensino público

21/05/2026 17h45

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Foto: Divulgação / MPMS

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul recomendou um "pente-fino" sobre as contratações de professores escolares em Ladário e Corumbá, procedimentos administrativos publicados na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (21).

A apuração tem como base o Plano Nacional de Educação (PNE), que determina a valorização dos profissionais do ensino público, além disso, está atrelada ao baixo índice de professores efetivos em ambas as cidades, bem como em todo Mato Grosso do Sul.  

De acordo com o painel sobre o plano de monitoramento do Plano Nacional da Educação, tanto Corumbá quanto Ladário possuem quadros efetivos aquém do recomendado, quadro atualmente em 55,6%  e 39,8%, respectivamente. Em todo o estado, a cada 10 professores, 6 são contratados. 

A recomendação também foi justificada para apurar se ambas as cidades se adequam à recente determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu, por unanimidade, que o piso salarial nacional do magistério se aplica a todos os professores da rede pública. 

Nesse escopo, o indicador, que expressa a participação de docentes concursados em relação ao total de vínculos, segue distante da meta de 70% prevista no novo Plano Nacional de Educação (PNE) – Projeto de Lei n.º 2.614/2024, aprovado pela Câmara dos Deputados e atualmente em tramitação no Senado.

No cenário ideal, a cada 10 professores, ao menos 7 deveriam ser concursados, o que não se aplica atualmente.  

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