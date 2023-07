Bioparque Pantanal inaugura passarela de contemplação de pássaros

Inaugurado há pouco mais de um ano, o Bioparque Pantanal tem uma nova atração para turistas e campo-grandenses. Trata-se a Passarela de Contemplação, que já está aberta ao público que visitar o complexo.

O espaço oferece um contato maior com a natureza e é uma oportunidade única para a observação de aves e outros animais no Parque das Nações Indígenas.

Para marcar a abertura da nova área, neste sábado (8) será realizada uma "passarinhada", onde os participantes poderão observar e registrar as espécies do entorno.

Para este evento, é necessário realizar inscrição prévia, gratuitamente, através do formulário disponibilizado pelo Bioparque. As vagas são limitadas e a "passarinhada" será a partir das 6h30. Após a atividade de observação de aves, os participantes poderão realizar a visita no circuito de aquários do Bioparque Pantanal.

Já o público em geral terá acesso ao local no horário de visitação do complexo.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, disse que o objetivo é transformar o local em um ponto de encontro, lazer, contemplação e conscientização ambiental.

“Nós somos privilegiados com a natureza a nossa volta, o parque é o habitat natural de uma diversidade de aves, é uma oportunidade de conscientizar os visitantes sobre a preservação do nosso ecossistema, promovendo assim o turismo ecológico”.

De acordo com o resultado do último Global Big Day, evento em que observadores de aves do mundo registram o maior número de espécies possível em 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 347 espécies em 248 hotspots.

Passarela permite contemplação de aves e da flora da região do Parque das Nações Indígenas (Foto: Eduardo Coutinho)

Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal está localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O local tem 19 mil m² de área construída, cinco milhões de litros de água e 239 tanques. O complexo foi inaugurado em 28 de março de 2022 e aberto o público em 2 de maio de 2022.

Atualmente, é considerado o maior aquário de água doce do mundo; maior aquário público do Brasil; maior laboratório de pesquisa da ictiofauna neotropical do mundo e o único aquário do Brasil com controle de acessos e gerenciamento de sistemas automatizado.

A revista estadunidense Time classificou o Bioparque Pantanal como um dos destinos de viagem mais extraordinários do mundo.

As visitas poderão ser feitas exclusivamente através de agendamento, pois não existe mais entrega de senhas. Os agendamentos podem ser feitos no site do Bioparque.

O complexo abre de terça-feira a sábado e aos feriados, permanecendo fechado aos domingos e segundas-feiras para manutenção. O aquário tem capacidade de receber duas mil pessoas por dia.