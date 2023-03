Bioparque Pantanal coloca MS em um dos 50 melhores destinos de viagem do mundo, segundo a TIME

O Bioparque Pantanal, foi categorizado como um dos destinos de viagem considerados “mais extraordinários” do mundo, segundo a revista estadunidense Time. O periódico publicou nesta quinta-feira (16) a terceira lista anual que elenca os melhores 50 destinos de viagem ao redor do mundo, em 2023.

Segundo a revista TIME, para a lista ser construída foi solicitado à sua rede de correspondentes internacionais que enviassem nomes de lugares, que incluem países, regiões e cidades que eram considerados locais onde fosse possível vivenciar experiências novas e estimulantes.

O governador, Eduardo Riedel, comemorou o fato de MS ser contemplado na lista da TIME. Para ele, o Bioparque Pantanal é um complexo único, que abriga o maior circuito de aquários de água doce do mundo e que insere MS em um local de destaque no Brasil e no mundo.

“Esse reconhecimento internacional é uma conquista para toda sociedade sul-mato-grossense, e importantíssimo por inserir o Estado, definitivamente, no cenário mundial de ecoturismo, no turismo de eventos, de pesquisas, cultural e também arquitetônico, pois representa e simboliza um dos biomas mais importantes do país, que é o Pantanal, que merece ser preservado e celebrado”, afirmou o governador.



Além disso, dentre o levantamento dos nomes, o Bioparque Pantanal, considerado o maior aquário de água doce do mundo, foi selecionado e classificado como “um empreendimento novo e emocionante”.

Ainda conforme o periódico, a versão atualizada do guia anual de viagens, que conta com uma equipe de curadoria e indicações de todo o mundo, reconheceu os 50 destinos que prometem propiciar uma experiência única e extraordinária aos viajantes.

No que diz respeito à categorização do Bioparque Pantanal, a diretora do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri, celebrou a notícia e o resultado positivo de seu trabalho. Além disso, o trabalho foi relizado de forma integralizada, por meio de um equipamento orgânico, a fim de propiciar experiências e conhecimento para todos.

“Fiquei emocionada com a notícia e a recebi com um presente de aniversário, fruto do trabalho desenvolvido neste primeiro ano de funcionamento do Bioparque Pantanal, que será celebrado no dia 28 deste mês”, disse.

Para ela, além das experiências que o Bioparque Pantanal propiciada aos visitantes, ele oferece uma experimentação didática e de fomento do conhecimento.

Confira o comunicado da Time sobre a escolha do Bioparque Pantanal (original e tradução):

"Assunto: TIME Os melhores lugares do mundo 2023

Oi,

Tenho o prazer de informar que o Bioparque Pantanal foi selecionado como um dos melhores lugares do mundo em 2023 pela TIME no Pantanal, Brasil. Esta versão atualizada do nosso guia anual de viagens – com curadoria de editores e indicações de especialistas de todo o mundo – reconhecerá estabelecimentos em 50 destinos (incluindo países, cidades, vilas e parques nacionais) que oferecem aos visitantes uma experiência extraordinária diferente de qualquer outra.

O guia completo de 2023 será revelado on-line e impresso em 16 de março, portanto, mantenha as notícias confidenciais até que sejam publicadas.

Se você quiser saber mais sobre o licenciamento adicional do conteúdo da TIME (incluindo o logotipo da TIME, o selo dos Melhores Lugares do Mundo 2023 da TIME, a capa da edição e todo o texto associado) para fins corporativos e comerciais, incluindo seu site, plataformas sociais e publicidade, envie sua solicitação ao PARS International seguindo este link: https://www.parsintl.com/publications/time/time-rankings/.

Um representante de nossa equipe de comunicação entrará em contato próximo à data de publicação com mais detalhes sobre o lançamento, incluindo linguagem de exemplo para comunicados à imprensa e postagens em mídias sociais.

Enquanto isso, parabéns e sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida.

Melhor,

Equipe dos melhores lugares do mundo da TIME"

Para ter acesso, na íntegra, sobre a listagem dos melhores destinos do mundo, acesse este link.

Serviço

Gratuidade

A entrada no Bioparque Pantanal é gratuita. Não aceitem venda de ingresso.

Agendamento

O agendamento é aberto toda segunda-feira, às 8h (Horário de MS), no site oficial para visitas na semana subsequente. O cadastro prévio é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.

Crianças com dois anos completos precisam estar agendadas para a visita, sendo necessário o CPF do menor. Não será aceito o cadastro da criança no CPF do responsável.

Cadastro presencial

O Bioparque Pantanal disponibiliza vagas diárias e limitadas para visitas sem agendamento. O cadastro é realizado no local, por ordem de chegada. É necessário apresentar a documentação de todos, inclusive menores de idade.

Quantidade de vagas

Segunda e quarta-feira : 200 vagas a partir das 9h30h e 300 vagas a partir das 15h

Terça, quinta e sexta-feira: 400 vagas a partir das 8h e 600 a partir das 13h30

Sábado: 500 vagas a partir das 8h

Visita de escolas

O agendamento para visitas de grupos escolares é aberto todo dia 16 de cada mês, exclusivamente pelo site oficial. No momento do agendamento, o responsável pelo grupo escolar deverá ter em mãos a lista de visitantes, com o nome completo e CPF (próprio ou dos responsáveis legais).

O sistema de agendamento não aceitará o cadastro de CPFs iguais no mesmo grupo, o preenchimento correto das informações, no prazo de 72 horas, será imprescindível para garantia da visita.

A direção reforça que não será possível efetuar a troca de aluno antes do passeio. Já em caso de cancelamento de agenda, não haverá possibilidades de remanejamento da turma, as vagas serão excluídas do sistema e disponibilizadas no site oficial.

Turistas

O Bioparque Pantanal disponibiliza 10% das vagas espontâneas para turistas. De segunda a sexta-feira são 200 vagas/dia para esse público. No sábado são disponibilizadas 100 vagas/dia. Se preferir, o turista pode agendar sua visita pelo site.

O turista precisa apresentar um documento oficial com foto, CPF e um comprovante de residência no próprio nome.

Cotas

Temos cota de 10% para visita de idosos e pessoas com deficiência no complexo. A porcentagem é de 5% para cada grupo para a entrada sem agendamento de segunda a sábado, por meio de distribuição de senhas.

Horário de funcionamento

Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

Sábado: 8h às 12h

Horário para check-in

Segunda e quarta-feira: das 10h15 até às 10h30 (manhã) / 16h às 16h30 (tarde)

Terça, quinta e sexta-feira: até 10h30 (manhã) / até 16h30 (tarde)

Sábado: até 10h30.

Endereço: Av. Afonso Pena, 6277 – Chácara Cachoeira, Campo Grande – MS

Calendário público semanal

Segunda: Escolas estaduais

Terça: Instituições

Quarta: Escolas particulares e municipais

Quinta: Público geral

Sexta: Público geral

Sábado: Público geral

