Oportunidade

No Interior, MS Florestal oferta oportunidade para instrutor de operações florestais

Caminhando para o fim de mais um ano, Mato Grosso do Sul segue com a criação de oportunidades de trabalho nas mais diversas áreas de atuação, oportunizando a entrada no mercado ainda em 2023. Prova disso são as diversas vagas ofertadas diariamente por agências públicas de emprego.



No âmbito estadual a Fundação do Trabalho (Funtrab), oferece 5.287 vagas de empregos em vários municípios de MS em setores como comércio, serviços, construção civil, hotelaria e agronegócio. Somente na Capital 1.892 oportunidades, com 70 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 128 para atendente de lanchonete, 22 vagas para garçom, 19 para motorista de caminhão.



No interior, Cassilândia dispões de 347 vagas, com destaque para auxiliar técnico florestal (25), em Chapadão do Sul, o mercado de trabalho disponibiliza 458 postos. Além de outros municípios como Ivinhema com 101 vagas, Miranda com 118 vagas, Naviraí com 94 vagas e Sidrolândia que possui 150 vagas.



A MS Florestal, é exemplo entre empresas que espera contratar ainda este ano. Atualmente a companhia está com vaga aberta para o cargo de instrutor de operações florestais. A posição é para atuação no município de Nova Alvorada do Sul. O candidato terá de treinar os operadores de maquinários florestais em equipamentos como haverster, forwarder e crane. É necessário ter disponibilidade de deslocamento para o município.

Como instrutor, será necessário apresentar qualificações como ter habilidade de orientar a condução do equipamento, com conhecimento nos comandos necessários conforme os procedimentos operacionais, bem como a capacidade do equipamento e as recomendações do fabricante para sua orientação.

Para se candidatar, é preciso apresentar comprovação de experiência na área, disponibilidade de mudança para o local de trabalho e certificado escolar de ensino médio. Os benefícios oferecidos pela empresa incluem: salário compatível com a função; assistência médica e odontológica; vale-alimentação e refeição; PPR; seguro de vida; benefícios medicamentos.

O profissional atuará na capacitação dos operadores de máquinas florestais, mantendo os padrões de segurança, focando nas melhores técnicas para o melhor desempenho das operações. Avaliar as condições de funcionamento das máquinas através de inspeção diária, para prevenir incidentes e possíveis danos mecânicos. A previsão de início do trabalho é imediata.

Para se candidatar, basta se cadastrar nesse link de inscrição. O prazo para se candidatar vai até a próxima terça-feira (28).



Para as demais vagas intermediadas pela Funtrab os interessados podem comparecer na sede da fundação na Capital, localizada na à Rua 13 de maio, 2773 (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho.





FUNSAT



Já a Fundação Social do Trabalho (Funsat) em Campo Grande oferece mais de 2 mil oportunidades na Capital, com contratações para 217 profissões, em 311 empresas, sendo 107 vagas para açougueiro, 79 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 67 vagas para desossado entre outras.



Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.826 oportunidades em 104 funções. Os processos seletivos são para auxiliar nos serviços de alimentação, com 136 vagas, auxiliar de limpeza, com 104 vagas, empacotador (a mão), com 27 vagas, auxiliar de lavanderia, com 13 vagas, balconista de açougue, com 13 vagas, entre outros.



Interessados devem obter o cadastro em dia no órgão para receberem os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória e o telefone para contato é o (67) 4042-0585.