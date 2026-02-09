Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

'FOLIA DE MOMO'

Blocos 'pré-Carnaval' já receberam cerca de R$164 mil do Governo de MS

Dinheiro ordenado pela Fundação de Cultura foi oito eventos, entre artistas solos, duplas sertanejas e grupo teatral, que festejaram no primeiro final de semana de fevereiro na Capital

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

09/02/2026 - 10h29
Por meio da edição desta segunda-feira (09) do seu Diário Oficial Eletrônico, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou através da Fundação de Cultura o ordenamento de pelo menos R$164 mil, distribuídos entre as atrações que fizeram a folia no primeiro final de semana de fevereiro.

Com exceção do valor pago para a Associação de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Socioambiental "Teatro Imaginário Maracangalha", que ainda têm duas performances reservada para o próximo dia 12 de fevereiro, a partir das 20h, na Rua Marechal Rondon, nº 1.500, Campo Grande/MS, todo o restante do ordenamento contemplou apresentou atrações realizadas entre os dias 06 e 08 de fevereiro, de sexta a domingo, somando R$164,4 mil. 

Ainda assim, o Bloco Evoé Baco - Grito de Evoé pelo Teatro Imaginário Maracangalha também consiste em uma atração pré-Carnaval, sendo um total de R$20 mil pago para essa associação, pelas quatro horas de duração de cada apresentação que antecede a folia de momo oficialmente marcada no calendário para ser celebrada em 17 de fevereiro. 

Além das apresentações desse grupo, também foram contemplados artistas que participaram das atrações entre os dias 06 e 08: 

  • 06/02 - Bloco Cabeça Feita
  • 07/02 - Bloco Nada Sobre Nós sem Nós
  • 07/02 - Bloco As Depravadas
  • 07/02 - Bloco Calcinha Molhada
  • 07/02 - Meu Bairro é Show
  • 08/02 - Bloco Farofa com Dendê
  • 08/02 - Bloco do Laricas 

Atrações contempladas

Conforme descrito em Diário Oficial, o evento contemplado com uma maior parcela do ordenamento foi o "Meu Bairro é Show", que levou shows das duplas sertanejas Patrícia & Adriana e Fred e Victor, que se apresentaram na rua Palestina entre a rua Beatriz Cordeiro Leal e a rua Náutico. 

Para esses shows no Bairro Panamá, com aproximadamente uma hora e 30 minutos de duração cada, ambas as duplas receberam um montante de R$25 mil, somando R$50 mil ordenados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul para três horas de apresentação no último sábado (07). 

Com o segundo maior ordenamento aparece o Bloco Calcinha Molhada, que tem a mesma quantia de R$25 mil (por aproximadamente uma hora e 45 minutos de show) pagos para a cantora Paolla Gomes, que já foi responsável inclusive pela abertura do show de Luísa Sonza durante o MS Ao Vivo no Parque das Nações. 

Além dela, Ariadne Samara Azevedo Cruz Farinea recebeu o ordenamento de oito mil reais pela Fundação de Cultura do Estado para a apresentação realizada também durante o sábado, por duas horas de apresentação na Praça Aquidauana em Campo Grande, ambas pelo Projeto Ações Culturais Para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul.

Ainda no último sábado, o ordenamento contemplou também as atrações do Bloco As Depravadas, sendo Daran Junior (R$ 7.000,00) e Gercilei Barbosa (R$ 2.800,00) os responsáveis por animar a folia realizada no Calçadão Rua Barão do Rio Branco, que fica na região central de Campo Grande. 

Cabe destacar que alguns nomes apresentaram-se em mais de um evento, com o cantor Diogo Tadeu de Oliveira, que recebeu o ordenamento de R$20 mil para apresentações durante o Bloco Nada Sobre Nós sem Nós, no último sábado (07) no Teatro de Arena do Horto, e no "Farofa com Dendê" ontem (08), realizado no Monumento Maria Fumaça, que contou ainda com o show de Angelique Mileny Ribeiro (R$ 1.600,00). 

Também neste último domingo (08) aconteceu o Bloco do Laricas, realizado na em frente à Morada dos Baís, na Av. Noroeste entre Afonso Pena e Barão do Rio Branco, para o qual foram contratados Kalelo e Ariádne Farineia, recebendo cada um R$10 mil, sendo que a contratação dela foi para uma hora a mais de show que a do cantor da banda ex-banda Projeto Kzulo, que inclusive havia feito o seu show de "despedida" em dezembro de 2023 em evento que marcou o fim do ponto do Laricas Cultural na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. 

 

BENEFÍCIO

Inscrições para Bolsa Atleta iniciaram hoje

Candidatos tem até a segunda semana de março para fazer inscrições; período para Bolsa Técnico inicia logo depois

09/02/2026 10h50

Atletas do interior do estado se destacaram no Karatê

Atletas do interior do estado se destacaram no Karatê Foto: Fundesporte MS / Divulgação

Vinculada ao Governo de Mato Grosso do Sul, a Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) abriu nesta segunda-feira (09) as inscrições para o programa Bolsa Atleta, que incentiva e auxilia os desportistas do Estado.

De acordo com o edital divulgado em 28 de janeiro, por meio do Diário Oficial, os bolsistas terão de hoje (09), até o dia 11 de março para se inscrever via online por meio do site oficial: https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/.

O período de vigência da bolsa são de 12 meses, com o objetivo de garantir condições mínimas de preparação e participação dos atletas em competições de alto nível. No auxílio financeiro, os valores variam entre R$ 523 e R$ 7,3 mil, conforme a categoria que o atleta se encaixa. Ao todo são 13 categorias:

  • estudantil;
  • universitária;
  • máster;
  • nacional;
  • nacional paralímpica;
  • nacional surdolímpico;
  • pódio complementar;
  • pódio complementar paralímpico;
  • pódio complementar surdolímpico;
  • internacional;
  • pré-olímpico, paralímpico e surdolímpico;
  • olímpico, paralímpico e surdolímpico;
  • atleta-guia, assistente e similar.

Conforme o documento, no processo é necessário declarações de filiação nacional e/ou internacionais, plena atividade esportiva e comprovação de atuação no ano de 2025.

A avaliação dos candidatos será feita por meio da comprovação dos resultados alcançados nas disputas do ano passado e a pontuação será atribuída conforme nível de relevância dos campeonatos. Posteriormente os atletas ainda participarão de uma entrevista.

No dia 24 de março será a divulgação do resultado preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, com direito a interposição do resultado. Após esse período de interposições, divulgações de inscrições aceitas e pontuação dos candidatos, de 20 a 29 de maio, ocorrerá as entrevistas.

O resultado final de atletas selecionados será divulgado em 02 de junho, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul, com assinatura do termo de adesão no dia 15 de junho.

Ainda de acordo com o edital, quando beneficiados, os bolsistas devem prestar contas e manter atualizados os seus dados cadastrais e documentos, durante todo o período de bolsa, sob pena de suspensão da bolsa e/ou devolução do benefício, com instauração de processo administrativo pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico (COGEB).

Bolsa Técnico

Conforme divulgado no Diário Oficial do Estado, em 28 de janeiro, também estarão disponíveis, porém apenas no próximo mês, as inscrições para Bolsa Técnico. Os valores variam entre R$ 1 mil, R$ 1,5 mil e R$ 3,1 mil conforme categoria.

A partir do dia 12 de março, assim que se encerrar o período de inscrições para atletas, os treinadores deverão se inscrever da mesma forma, por meio do site oficial: https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/, e terão até o dia 23 de março.

Com o mesmo modelo, para os técnicos são apenas duas categorias, que também será necessário comprovar a atuação e resultados nas competições e disputas do ano anterior.

A divulgação de inscrições deferidas e indeferidas será por meio do Diário Oficial do Estado no dia 31 de março, com direito a interposição, e no dia 16 de abril o resultado definitivo. Após isso, o cronograma segue com a divulgação das interposições, período de avaliação e divulgação das pontuações.

Assim como para atletas, os treinadores também terão a fase de entrevistas, do dia 09 a 10 de junho, com assinatura do termo de adesão em 15 de junho.

Serviço

> Inscrições Bolsa Atleta: 09 de fevereiro a 11 de março;
> Valores Bolsa Atleta: R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme categoria;

> Inscrições Bolsa Técnico: 12 a 23 de março;
> Valores Bolsa Técnico: R$ 1 mil a R$ 3,1 mil conforme categoria;

Para se inscrever e participar de todas as etapas, você pode consultar o manual do Bolsa Atleta e Técnico e conferir todas as informações: aqui.

Acesse também o edital completo com as informações: aqui.

ANO LETIVO 2026

Rede Estadual: 190 mil alunos voltam às aulas, sendo 111 mil em período integral

Dos 190 mil, 180 mil estudam na área urbana e 10 mil na área rural

09/02/2026 09h50

Na porta da escola, alunos foram recebidos com um sorriso dos professores e um lápis com recadinho de boas-vindas

Na porta da escola, alunos foram recebidos com um sorriso dos professores e um lápis com recadinho de boas-vindas MARCELO VICTOR

Ano letivo 2026 teve início na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS).

190 mil alunos, sendo 180 mil da zona urbana e 10 mil da zona rural, voltam às aulas nesta segunda-feira (9), em 352 escolas estaduais, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Dos 180 mil, 111.600 (62%) estudam em tempo integral. Ao todo 32 mil servidores (professores, colaboradores e coordenadores) também já estão na ativa para mais um ano letivo.

Os alunos que estudam em período integral recebem três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já os alunos que estudam em apenas um período recebem uma refeição: café da manhã.

Os alunos começaram o ano com kit escolar e uniforme novo. O kit compõe lápis de cor, canetinhas, borracha, apontador, caderno e régua. A entrega iniciou na semana do Natal.

Na porta da escola, foram recebidos com um sorriso dos professores e um lápis com recadinho de boas-vindas. 

De acordo com o secretário de educação, Hélio Daher, uma escola reformada é entregue a cada seis dias em Mato Grosso do Sul.

Para este ano, a novidade é que mais três escolas estão sendo construídas e serão entregues em Ponta Porã, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, ainda nesta semana.

  • Campo Grande: Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, oferece Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos), Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Mulher
  • Ribas do Rio Pardo: Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva conta com turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos), Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional
  • Ponta Porã: Escola Estadual Professor Adir Teixeira de Oliveira oferece turmas de Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional

“O retorno dos estudantes às escolas representa a concretização de todo o planejamento construído durante a Jornada Formativa. É um momento de acolhimento, de retomada da rotina escolar e de reafirmação do nosso compromisso com a aprendizagem, com a equidade e com a qualidade do Ensino Público em Mato Grosso do Sul”, afirmou Daher.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, acompanhou o início do ano letivo pessoalmente, na manhã desta segunda-feira (9), na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada na avenida Monte Castelo, número 50, bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Durante a visita, o governador vistoriou a escola, interagiu com alunos e professores, olhou uniformes e ainda comeu chipa.

Riedel destacou que um conjunto de esforços é necessário para que o aluno tenha um ensino de qualidade.

“Alunos têm acesso a três refeições, tem um ensino de qualidade, tem material moderno, como a gente viu ali no laboratório, tem equipamento, tem profissionais capacitados e motivados, sem dúvida nenhuma essa equação é fundamental para o nosso desenvolvimento”, pontuou o governador.

* Fotos: Marcelo Victor

SEGURANÇA

A Polícia Militar (PMMS) é a responsável pela segurança das escolas estaduais de MS. Os miliares fazem a ronda escolar na entrada e saída dos alunos, além de fiscalizar o trânsito.

"Escola Segura - Família Forte" é um programa da PMMS que atende todas as escolas da REE em Campo Grande, com a presença de viaturas no entorno das escolas.

De acordo com o subcomandante de policiamento metropolitano da Polícia Militar, coronel Emerson de Almeida, há uma ou duas equipes por área responsáveis pela Ronda Escolar.

O objetivo é garantir a segurança dos alunos e aproximar o cidadão da segurança pública, além de combater venda de cigarros eletrônicos, assaltos, roubos, furtos, acidentes de trânsito, fila dupla e desrespeito a faixa de pedestres.

MATRÍCULA

O período de matrículas da Rede Estadual de Ensino foi aberto em novembro de 2025 e seguiu até as primeiras semanas de 2026.

Mas, para quem ainda tem interesse em ser aluno, pode participar de um processo conhecido como “autodesignação”.

A etapa permanece aberta durante o ano todo, permitindo que pais/responsáveis preencham os dados e realizem as matrículas nas unidades com vagas disponíveis, conforme sistema da Central de Matrículas.

Interessados devem entrar em contato com a Central de Matrículas por meio:

  • Número: Do telefone 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular)
  • Virtualmente: site da Matrícula Digital
  • Presencialmente: Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para o atendimento presencial nas demais regiões do Estado, deve-se procurar pela unidade escolar mais próxima

REE-MS

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS) tem 190 mil alunos (180 mil da zona urbana e 10 mil da zona rural) e 32 mil servidores alocados em 352 escolas espalhadas pelos 79 municípios de MS.

