Blocos 'pré-Carnaval' já receberam cerca de R$164 mil do Governo de MS

Por meio da edição desta segunda-feira (09) do seu Diário Oficial Eletrônico, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou através da Fundação de Cultura o ordenamento de pelo menos R$164 mil, distribuídos entre as atrações que fizeram a folia no primeiro final de semana de fevereiro.

Com exceção do valor pago para a Associação de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Socioambiental "Teatro Imaginário Maracangalha", que ainda têm duas performances reservada para o próximo dia 12 de fevereiro, a partir das 20h, na Rua Marechal Rondon, nº 1.500, Campo Grande/MS, todo o restante do ordenamento contemplou apresentou atrações realizadas entre os dias 06 e 08 de fevereiro, de sexta a domingo, somando R$164,4 mil.

Ainda assim, o Bloco Evoé Baco - Grito de Evoé pelo Teatro Imaginário Maracangalha também consiste em uma atração pré-Carnaval, sendo um total de R$20 mil pago para essa associação, pelas quatro horas de duração de cada apresentação que antecede a folia de momo oficialmente marcada no calendário para ser celebrada em 17 de fevereiro.

Além das apresentações desse grupo, também foram contemplados artistas que participaram das atrações entre os dias 06 e 08:

06/02 - Bloco Cabeça Feita

07/02 - Bloco Nada Sobre Nós sem Nós

07/02 - Bloco As Depravadas

07/02 - Bloco Calcinha Molhada

07/02 - Meu Bairro é Show

08/02 - Bloco Farofa com Dendê

08/02 - Bloco do Laricas

Atrações contempladas

Conforme descrito em Diário Oficial, o evento contemplado com uma maior parcela do ordenamento foi o "Meu Bairro é Show", que levou shows das duplas sertanejas Patrícia & Adriana e Fred e Victor, que se apresentaram na rua Palestina entre a rua Beatriz Cordeiro Leal e a rua Náutico.

Para esses shows no Bairro Panamá, com aproximadamente uma hora e 30 minutos de duração cada, ambas as duplas receberam um montante de R$25 mil, somando R$50 mil ordenados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul para três horas de apresentação no último sábado (07).

Com o segundo maior ordenamento aparece o Bloco Calcinha Molhada, que tem a mesma quantia de R$25 mil (por aproximadamente uma hora e 45 minutos de show) pagos para a cantora Paolla Gomes, que já foi responsável inclusive pela abertura do show de Luísa Sonza durante o MS Ao Vivo no Parque das Nações.

Além dela, Ariadne Samara Azevedo Cruz Farinea recebeu o ordenamento de oito mil reais pela Fundação de Cultura do Estado para a apresentação realizada também durante o sábado, por duas horas de apresentação na Praça Aquidauana em Campo Grande, ambas pelo Projeto Ações Culturais Para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul.

Ainda no último sábado, o ordenamento contemplou também as atrações do Bloco As Depravadas, sendo Daran Junior (R$ 7.000,00) e Gercilei Barbosa (R$ 2.800,00) os responsáveis por animar a folia realizada no Calçadão Rua Barão do Rio Branco, que fica na região central de Campo Grande.

Cabe destacar que alguns nomes apresentaram-se em mais de um evento, com o cantor Diogo Tadeu de Oliveira, que recebeu o ordenamento de R$20 mil para apresentações durante o Bloco Nada Sobre Nós sem Nós, no último sábado (07) no Teatro de Arena do Horto, e no "Farofa com Dendê" ontem (08), realizado no Monumento Maria Fumaça, que contou ainda com o show de Angelique Mileny Ribeiro (R$ 1.600,00).

Também neste último domingo (08) aconteceu o Bloco do Laricas, realizado na em frente à Morada dos Baís, na Av. Noroeste entre Afonso Pena e Barão do Rio Branco, para o qual foram contratados Kalelo e Ariádne Farineia, recebendo cada um R$10 mil, sendo que a contratação dela foi para uma hora a mais de show que a do cantor da banda ex-banda Projeto Kzulo, que inclusive havia feito o seu show de "despedida" em dezembro de 2023 em evento que marcou o fim do ponto do Laricas Cultural na Rua Antônio Maria Coelho, 1663.

