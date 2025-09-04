Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

BNDES prevê leilão do Parque das Nações e o Bioparque para o 1º semestre de 2026

Projeto de privatização do aquário está em andamento com a concessão de parques, mesmo com projeto de tombamento

FELIPE MACHADO

04/09/2025 - 09h30
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pelo processo de privatização do Parque das Nações Indígenas, Parque Estadual do Prosa e dos empreendimentos que abrangem ambos os espaços, prevê que o leilão do Bioparque Pantanal aconteça no primeiro semestre de 2026.

Na aba Hub de Projetos no site oficial do banco nacional, a concessão está na fase de consulta pública, quando a administração pública busca a opinião e sugestões de cidadãos e entidades sobre propostas de normas, políticas ou projetos específicos, que deve durar até o fim deste ano.

Em seguida, o projeto vai para a fase de aprovação dos órgãos de controle, quando há a autorização ou parecer favorável de uma entidade reguladora sobre um processo, produto, ou serviço, garantindo que este cumpre as normas legais e técnicas vigentes, com previsão de acontecer até o fim de março de 2026.

Com a aprovação concedida, será lançado o edital do projeto destinado às empresas interessadas em operar os locais, previsto para vir a público até o fim de junho do mesmo ano. Logo depois, também no segundo trimestre de 2026, acontece o leilão, com os parques sendo arrematados pelo maior lance.

Após ser anunciada a empresa vencedora da licitação pública, haverá a assinatura do contrato, até setembro do ano que vem, dando fim ao processo de concessão de ambos os parques, depois de cinco anos, desde o acordo firmado entre o governo do Estado e o BNDES.

De acordo com o levantamento do banco nacional, a privatização demandará investimentos de pelo menos R$ 1 bilhão, que vai abranger todos os equipamentos que estão dentro dos parques, no Bioparque Pantanal, o Museu de Arte Contemporânea (Marco) e a Casa do Homem Pantaneiro.

Na página do projeto no site do BNDES, aparece que o investimento é do tipo brownfield, que é a aquisição, arrendamento ou modernização de uma instalação ou propriedade já existente e utilizada para iniciar ou expandir operações, em vez de construir algo novo do zero, exatamente o que propõe o governo do Estado com essa privatização.

Até o momento, enquanto a concessão dos parques está em fase de desenvolvimento, o Bioparque Pantanal é gerido pelo governo do Estado, com custo mensal de R$ 1,2 milhão aos cofres públicos. Até 2027, o executivo estadual pretende modernizar o aquário, com investimento que ultrapassa a casa dos R$ 30 milhões.

Já o Parque das Nações Indígenas ocupa uma área de 119 hectares em área nobre de Campo Grande, enquanto o Parque Estadual do Prosa tem 135,26 ha de mata fechada, com vegetação do Cerrado.

OBSTÁCULO

Como reportado pelo Correio do Estado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Mato Grosso do Sul decidiu dar sequência na proposta de tombamento cultural, ambiental e paisagístico do complexo do Parque dos Poderes, que também abrange o Parque das Nações Indígenas e o Parque Estadual do Prosa.

Esse novo fato pode engessar a privatização dos espaços verdes, pois o concessionário terá que respeitar os controles e restrições do Iphan, de acordo com a especialista em Direito Ambiental Vanessa Lopes.
Além de servir como obstáculo na concessão dos parques estaduais, o tombamento é mais um capítulo na longa história envolvendo novos empreendimentos na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa, e as construtoras estão impedidas de levantar edificações na região, após acordo entre o poder público e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Por enquanto, novas emissões de autorizações estão suspensas por 240 dias. O acordo também prevê que, nos primeiros 60 dias, o governo do Estado deve apresentar norma regulamentadora da zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa, além de projetos de drenagem, esgoto e vias para a área. 

Nos próximos 180 dias, a Prefeitura de Campo Grande vai elaborar estudos sinergéticos e cumulativos sobre os impactos de empreendimentos e atividades previstas para a região. Depois deste período, aprovado tudo que foi apresentado pelos órgãos públicos, as autorizações devem voltar a ser emitidas.
 

Polícia Federal apreende R$ 600 mil em perfumes e cosméticos

Segundo a polícia, produtos são de origem estrangeira

04/09/2025 11h15

Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 600 mil em eletrônicos, perfumes, cosméticos, além de três veículos durante ação realizada com apoio da Receita Federal na tarde desta quarta-feira (3), combate ao descaminho em Dourados, interior do Estado.

Todos os produtos são de origem estrangeira e segundo a polícia foram introduzidos no país sem documentação fiscal, em clara tentativa de burlar o controle aduaneiro e a tributação devida.

A operação ocorreu em um imóvel usado como entreposto para depósito e movimentação dos produtos ilícitos. No local, seis pessoas foram encontradas, além de três veículos que seriam empregados na logística de transporte. Pouco antes da abordagem, um carro que deixava o endereço foi interceptado, carregado com celulares e perfumes importados.

Os suspeitos foram presos em flagrante e levados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, autuados pelos crimes de descaminho e associação criminosa. Toda a mercadoria e os veículos foram apreendidos, ficando à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.

Conselho defende médicos 'ameaçados' por vereadora "dona de zona" em MS

Presidente do CRM-MS o desagravo faz questão de ressaltar o entendimento de que médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade"

04/09/2025 10h59

INTERIOR

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados Reprodução

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira (04) o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) publicou a chamada "nota de desagravo", saindo em defesa dos profissionais da saúde de Dourados que teriam sido "ameaçados" pela vereadora Isa Jane Marcondes. 

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados

Conforme o texto publicado hoje (04), uma sessão plenária do CRM-MS realizada em 18 de julho decidiu de forma unânime pela ação de apoio aos médicos do Hospital da Vida em Dourados, através de um "desagravo público". 

"Em razão destes terem sido ameaçados e intimidados durante exercício legítimo da Medica, pela vereadora Isa Jane Marcondes", expõe trecho do desagravo. 

Assinado pela presidente Luciene Lovatti Almeida Hemerly Elias, o desagravo faz questão de ressaltar que fica entendido que que os médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade, de acordo com os ditames que regem a profissão médica", complementa. 

"Fiscalizações em Dourados" 

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados, somando quase três mil votos que garantiram seu lugar na Câmara Municipal. 

Antes mesmo do fim de 2024, a vereadora popularmente conhecida como "Cavala", já acumulava uma série de "incômodos" entre os servidores públicos douradenses, que passaram a expressar suas preocupações com a ação de "vigilância" da vereadora. 

A campanha eleitoral de Isa Marcondes foi marcada pelo slogan: "Dourados está uma zona e de zona eu entendo", e os vídeos contra o suposto caos na saúde passaram a viralizar regionalmente. 

Logo no começo de julho deste ano, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed/MS) chamou as ações de "tragédia anunciada", afirmando que as fiscalizações nas unidades de saúde estariam se tornando "insustentáveis". 

Segundo o presidente do Sindmed/MS, Marcelo Santana Silveira, a exposição dos profissionais desde o período eleitoral é classificada como “sensacionalismo barato” e não chegaria ao cerne da questão. 

Inclusive um embate entre a vereadora e um médico chegou a terminar na delegacia, como abordou o Correio do Estado

Presidente da Comissão de Higiene e Saúde, Isa segue com as fiscalizações que realiza na figura de vereadora, material esse com o qual a vereadora alimenta as redes sociais. 
 

