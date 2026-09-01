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Colisão comprometeu a segurança da ponte no Rio Paraguai, diz BO

A Agesul, porém, em uma avaliação, diz que inicial não encontrou danos estruturais no pilar atingido por um comboio de minérios da LGH Mining nesta segunda-feira (31)

Neri Kaspary

Neri Kaspary

01/09/2026 - 11h52
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Boletim de ocorrência registrado em uma delegacia de Corumbá nesta segunda-feira à tarde (31) revela que um comboio de embarcações carregado com minério de ferro colidiu contra um dolphins de proteção e contra um pilar da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá. O documento revela que “o comunicante destaca que o impacto foi significativo, comprometendo a estrutura física e a segurança da edificação”.

Mas apesar deste relato preocupante, nesta terça-feira (01) a Agesul emitiu nota dizendo “que a avaliação inicial realizada por seus técnicos em um dos pilares da ponte sobre o rio Paraguai, na rodovia BR-262, em Corumbá, não encontrou danos estruturais após a colisão de uma embarcação no local, não havendo nenhum risco iminente”.

Informou, ainda, que “os trabalhos de reforma que são realizados na ponte prosseguem normalmente, assim como o fluxo de veículos realizado no esquema pare e siga.” De acordo com nota da Agesul, “uma embarcação não identificada colidiu diretamente em um dolphin - estrutura construída no entorno dos pilares, para protege-los - e depois resvalou no pilar. Como o dolphin amorteceu grande parte do impacto, não houve danos maiores”.

Mas, “mesmo sem risco aparente, por medida de segurança, técnicos da empresa responsável pelas obras na ponte, além da Marinha do Brasil, irão realizar inspeção aprofundada no local”, complementa a Agesul.  

Depois do impacto, ocorrido por volta das 13:40, segundo o Boletim de Ocorrência, o rebocador e as barcaças, que estavam a serviço da mineradora LHG Mining, seguiram viagem, mas foram alcançados por uma equipe da Marinha, que reteve o comboio para periciar a estrutura das embarcações.

Embarcação da Marinha interceptou o comboio que seguia viagem depois de atingir a ponte sobre o Rio Paraguai (FolhaMS)

E, segundo a Marinha, “a embarcação envolvida foi identificada e a Capitania Fluvial do Pantanal instaurou Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) com o propósito de apurar as circunstâncias do ocorrido, suas possíveis causas e eventuais responsáveis, observados os procedimentos previstos nas Normas da Autoridade Marítima”.

Embora destaque que atua para salvaguardar vidas, a Marinha não menciona a possibilidade de sugerir a suspensão do tráfego pela ponte. “Durante a apuração, serão colhidos os elementos necessários ao esclarecimento dos fatos, incluindo depoimentos, documentos e demais informações consideradas pertinentes. A CFPN acompanha a situação e adotará, no âmbito de suas atribuições, as medidas necessárias à segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana na região”, diz outro trecho de uma nota da Marinha distribuída à imprensa.

Mas, enquanto a Marinha e a Agesul tentam repassar tranquilidade aos usuários da ponte de dois mil metros, o Boletim de Ocorrência registrado com base nas informações de quem estava na ponte no momento da colisão, tem outro tom. “Diante da extrema gravidade do ocorrido e do risco iminente à incolumidade pública, registra-se o presente boletim para conhecimento da autoridades competentes (como Marinha do Brasil, Defesa Civil e DNIT).

Na manhã desta terça-feira o Correio do Estado procurou a LHG Mining, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, mas a empresa se limitou a emitir a mesma nota que havia enviado no dia anterior ao site FolhaMS, de Corumbá, informando que “as causas da ocorrência  envolvendo um comboio de barcaças na ponte sobre o Rio Paraguai, em Corumbá, estão em investigação, e a Lhg está empenhada na apuração dos fatos”.

Existe a suspeita de que o comboio estivesse com número de barcaças acima do permitido ao passar sob a ponte. Conforme a determinação da marinha, é permitido que o empurrador passe sob a estrutura com somente duas barcaças uma ao lado da outra. Mas, obtidas pelo Correio do Estado apontam que o comboio seguia com três barcaças com minérios uma ao lado da outra.

O embarque da maior parte dos minérios escoados pela LHG acontece no porto Gregório Curvo, localizado rio abaixo da ponte. Outra parcela, porém, é embarcada no porto de Ladário e o comboio envolvido no acidente havia partido de Ladário e seguia rumo ao Uruguai, onde os minérios são transferidos para transatlânticos. 

PEDÁGIO 

Durante 22 anos foi cobrado pedágio na cabeceira da ponte sob o argumento de que a cobrança era necessária para fazer a manutenção da estrutura. Esta cobrança somente acabou em setembro de 2022, pela empresa Porto Morrinho, que fez a cobrança durante 14 anos.

Mas, apesar desta arrecadação, aponte foi devolvida ao Governo do Estado sem condições totais de uso. O pedágio deixou de ser cobra em setembro de 2022, mas somente em 15 de maio de 2023 a empresa Porto Morrinho encerrou o contrato e devolveu a ponte que homenageia o poeta pantaneiro. Manoel de Barros

Ao longo de 2022,  com tarifa de R$ 14,10 para carro de passeio ou eixo de veículo de carga, a cobrança rendeu R$ 2,6 milhões por mês, ou R$ 21 milhões nos oito primeiros meses daquele ano.

A maior parte destes veículos têm nove eixos e por isso deixavam R$ 126,9 na ida e o mesmo valor na volta O último contrato de cobrança de pedário teve início em dezembro de 2008, e rendeu em torno de R$ 430 milhões, levando em consideração o faturamento do último ano de concessão. 

Desde dezembro do ano passado, com o fim do transporte ferroviário, todos os minérios escoados a partir do porto Gregório Curvo (em Porto Esperança) chegam ao local de embarque por meio de caminhões. 
São em torno de 350 bi-trens carregados com 50 toneladas que diariamente estão utilizando a ponte para chegar ao terminal Gregório Curvo. 

E, depois de desembolsar em torno de R$ 10 milhões em reformas emergenciais, em junho deste ano o Governo do Estado começou uma reforma estrutural, que inicialmente foi contratada por R$ 11,7 milhões. Desde então o tráfego está em sistema de pare-siga, formando longas filas nas extremidades, principalmente de carretas que transportam minérios (veja vídeo feito dia 28 durante sobrevoo com helicóptero do Exército).

Por conta destas obras de reforma, os últimos três finais de semana de agosto ocorreram interdições totais da estrutura por 19 horas ininterruptas, entre a noite de sábado e manhã de domingo. 

 

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FURTO DE ENERGIA

"Gato" encontrado em sarau LGBT+ era da Prefeitura, diz vereadora

Vídeos publicados pela parlamentar mostram equipes da Sisep mexendo no poste de luz em frente ao Ponto Bar, onde ocorreria o evento "4º Sarau Delas", impedido pela Prefeitura devido a falta de alvará ambiental

01/09/2026 11h00

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Prefeitura diz que identificou uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública

Prefeitura diz que identificou uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública Reprodução / Instagram Luiza Ribeiro

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A vereadora Luiza Ribeiro (PT) publicou vídeos em sua rede social que mostram equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) supostamente fazendo o rebaixamento de energia na Rua Dr. Temistocles, na Esplanada Ferroviária. 

"A Prefeitura informou que o embargo ocorreu por ausência de licença prévia (mas nunca antes houve exigência dessa licença ambiental prévia para eventos de mesma dimensão tradicionalmente realizados ali). Alegou também irregularidade na ligação de energia, informando que “alguém” fez furto de energia, e passou a acusar as organizadoras de terem feito o gato”, disse a vereadora em sua publicação.

Confira a publicação a seguir, com os vídeos que a vereadora se refere ao furto de energia, praticado pela própria Prefeitura.

Evento cancelado

Uma ação de fiscalização, realizada no sábado (29), fechou um evento que celebraria o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, na Rua Dr. Temístocles, entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Calógeras, na região central de Campo Grande.

Equipes da Planurb, Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar e da concessionária Energisa estiveram presentes.

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, os fiscais alegaram que a estrutura instalada não tinha a devida autorização ambiental. O Executivo informou também que, durante a fiscalização, foi identificada uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública, prática popularmente conhecida como "gato". A Energisa constatou que não havia solicitação ou autorização para a ligação e interrompeu o fornecimento irregular.

Com isso, a Semades notificou os responsáveis e determinou a paralisação da atividade. Segundo a Planurb, a notificação ocorreu exclusivamente pela ausência da autorização ambiental e não corresponde à aplicação de multa.

De acordo com a organização do 4° Sarau Delas, o evento possuía autorização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para a interdição da via.A programação correspondia ao 4º Sarau Delas – Prêmio Márcia Zen 2026, realizado em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Apesar da organização não ser da Prefeitura, o Executivo aparecia como "apoio institucional" nas publicações.

Prefeitura diz que identificou uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública

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Perseguição

Calote em posto de combustível termina em perseguição na BR-463

Dupla fugiu sem pagar combustível em Dourados e foi presa após perseguição com disparos na BR-463

01/09/2026 10h30

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Foto: Divulgação/PCMS

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na noite da última segunda-feira (31). A dupla foi presa após cometer uma sequência de crimes, que se iniciou em Dourados, com um calote em um posto de combustível e terminou com uma perseguição com tiros na cidade de Ponta Porã. 

De acordo com o Dourados News, por volta das 19h40, a dupla que estava a bordo de um Fiat Siena preto, parou para abastecer em um posto de combustível na cidade de Dourados. 

No local foi solicitado o abastecimento de R$ 304,11 de gasolina, na sequência, enganaram o frentista e fugiram do posto sem realizar o pagamento. 

Após o incidente ocorrido no posto, o proprietário acionou a polícia, que emitiu um alerta para as equipes da PRF e da Polícia Militar. Além do calote no posto de combustível, foi descoberto também que o veículo era roubado e foi furtado na manhã do mesmo dia em Presidente Epitácio, interior de São Paulo. 

A dupla seguiu em fuga pela BR-463 e foram avistados por outros condutores que transitavam na via. Foram feitas denúncias que um Fiat Siena preto estava trafegando em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, sentido Ponta Porã. 

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi deslocada para o local a fim de interceptar o veículo que estava em fuga, que foi localizado na altura do quilômetro 58. 

O motorista não obedeceu a ordem de parada feita pelos federais, dando início a uma perseguição que durou quilômetros pela via. 

Na perseguição o condutor, que estava em alta velocidade, colocou a vida de terceiros em riscos, obrigando os outros automóveis a desviarem para o acostamento. Em determinado momento, o condutor ainda tentou jogar o Siena contra a viatura da polícia. 

Na tentativa de para a dupla, os polícias realizaram disparos contra os pneus traseiros do Siena, e mesmo com os pneus atingidos a dupla ainda continuou na pista por cerca de oito quilômetros, até parar por completo. 

O condutor, identificado como Vinnicius Dias Nascimento, assumiu aos oficiais que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que havia consumido bebida alcoólica, que após o teste do bafômetro, constatou 0,49 mg/l de álcool por litro de ar expelido. O passageiro que o acompanhava foi identificado como Fabio Nunes Dutra. 

Dentro do carro, foram encontrados dois cartões que não pertencia a nenhum dos ocupantes, ainda foi revelado aos agentes policiais que eles receberam o carro em Bataguassu e receberam cerca de R$ 10 mil, para levar o veículo até Ponta Porã.

Ambos os rapazes foram presos em flagrante e responderão pelos crimes receptação de veículo, estelionato, embriaguez ao volante, direção perigosa sem habilitação, desobediência e degradação de prova.

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