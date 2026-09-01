Calote em posto de combustível termina em perseguição na BR-463

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na noite da última segunda-feira (31). A dupla foi presa após cometer uma sequência de crimes, que se iniciou em Dourados, com um calote em um posto de combustível e terminou com uma perseguição com tiros na cidade de Ponta Porã.

De acordo com o Dourados News, por volta das 19h40, a dupla que estava a bordo de um Fiat Siena preto, parou para abastecer em um posto de combustível na cidade de Dourados.

No local foi solicitado o abastecimento de R$ 304,11 de gasolina, na sequência, enganaram o frentista e fugiram do posto sem realizar o pagamento.

Após o incidente ocorrido no posto, o proprietário acionou a polícia, que emitiu um alerta para as equipes da PRF e da Polícia Militar. Além do calote no posto de combustível, foi descoberto também que o veículo era roubado e foi furtado na manhã do mesmo dia em Presidente Epitácio, interior de São Paulo.

A dupla seguiu em fuga pela BR-463 e foram avistados por outros condutores que transitavam na via. Foram feitas denúncias que um Fiat Siena preto estava trafegando em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, sentido Ponta Porã.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi deslocada para o local a fim de interceptar o veículo que estava em fuga, que foi localizado na altura do quilômetro 58.

O motorista não obedeceu a ordem de parada feita pelos federais, dando início a uma perseguição que durou quilômetros pela via.

Na perseguição o condutor, que estava em alta velocidade, colocou a vida de terceiros em riscos, obrigando os outros automóveis a desviarem para o acostamento. Em determinado momento, o condutor ainda tentou jogar o Siena contra a viatura da polícia.

Na tentativa de para a dupla, os polícias realizaram disparos contra os pneus traseiros do Siena, e mesmo com os pneus atingidos a dupla ainda continuou na pista por cerca de oito quilômetros, até parar por completo.

O condutor, identificado como Vinnicius Dias Nascimento, assumiu aos oficiais que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que havia consumido bebida alcoólica, que após o teste do bafômetro, constatou 0,49 mg/l de álcool por litro de ar expelido. O passageiro que o acompanhava foi identificado como Fabio Nunes Dutra.

Dentro do carro, foram encontrados dois cartões que não pertencia a nenhum dos ocupantes, ainda foi revelado aos agentes policiais que eles receberam o carro em Bataguassu e receberam cerca de R$ 10 mil, para levar o veículo até Ponta Porã.

Ambos os rapazes foram presos em flagrante e responderão pelos crimes receptação de veículo, estelionato, embriaguez ao volante, direção perigosa sem habilitação, desobediência e degradação de prova.