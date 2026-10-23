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Bolsonarista invade assembleia estudantil e provoca confusão na UFGD

Reunião realizada na noite desta quinta-feira acabou com confusão e tumulto

Alison Silva

Alison Silva

23/10/2026 - 16h30
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Após alegar denúncias de parte da comunidade acadêmica, Willians Carvalho, apoiador de Flávio Bolsonaro (PL) e autoentitulado pré-candidato a vereador em 2028  se envolveu em uma confusão em uma assembleia estudantil realizada na noite desta quinta-feira (22) na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), interior do Estado. 

Vídeos mostram o homem, conhecido como "Negão do Povo"e integrante da equipe do portal O Argumento, em meio aos participantes com uma bandeira do Brasil sobre o corpo, enquanto várias pessoas registram a cena, gravada durante o encontro realizado no Centro de Convivência da Unidade 2, evento organizado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), discussão pautada por temas como ciência e educação. 

Willians teria provocado e insultado estudantes antes do início da discussão. As imagens registram o bate-boca e a presença de profissionais de segurança, mas não permitem verificar como o conflito começou nem confirmar os insultos relatados. Depois do episódio, Willians publicou um vídeo no qual afirma ter sido agredido pelos alunos. 

Após a repercussão do caso, o próprio veículo postou que Willians teria sido agredido por alunos. "No dia 22 de outubro, o jornalista esteve no campus após receber denúncias sobre a realização de atividades políticas em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dentro das dependências da universidade. A equipe foi ao local para registrar a situação e ouvir os envolvidos", destacou o portal em seu perfil do Instagram.

Em seu perfil das redes sociais, Willians diz ser psicólogo, "servo de Deus e pregador do evangelho". A reportagem entro em contato com a equipe do portal O Argumento para apurar mais detalhes sobre o ocorrido e não obteve retorno. O espaço segue aberto. 

Buscamos contatos com acadêmicos para apurar o ocorrido e não obtivemos retorno até o fechamento. O espaço segue aberto. 

 

 

Mistério na Lagoa

Corpo de homem é confundido com capivara em lagoa de Três Lagoas

Comerciantes avistaram o corpo ainda pela manhã, mas acreditaram se tratar de um animal; vítima foi localizada na Lagoa Maior, principal cartão-postal da cidade, e caso será investigado pela polícia.

23/10/2026 17h59

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Corpo de homem foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, principal cartão-postal de Três Lagoas, na tarde desta sexta-feira (23).

Corpo de homem foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, principal cartão-postal de Três Lagoas, na tarde desta sexta-feira (23). Foto: Reprodução Rádio Caçula.

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Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, principal cartão-postal de Três Lagoas, por volta das 14h30 desta sexta-feira (23). Considerado um dos principais espaços de lazer e convivência do município, o local recebe diariamente moradores que frequentam a região para caminhadas, atividades físicas e momentos de descanso, além de ser um dos pontos turísticos mais visitados por quem passa pela cidade.

Antes da chegada das autoridades, comerciantes da região teriam avistado algo na água ainda durante a manhã, mas inicialmente acreditaram que se tratava de uma capivara.

A suspeita foi descartada somente quando o corpo se aproximou da margem da lagoa, permitindo que moradores percebessem que se tratava de uma pessoa. Diante da descoberta, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência.

O caso também mobilizou equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. Os policiais militares permaneceram no local para preservar a área enquanto aguardavam os procedimentos necessários à apuração das circunstâncias da morte.

O atendimento, no entanto, foi prejudicado pela forte chuva que atingiu o município durante a tarde. Em razão das condições meteorológicas, os trabalhos precisaram ser interrompidos temporariamente, sendo retomados após a melhora do tempo.

Com a conclusão dos procedimentos no local, uma empresa funerária ficou responsável pelo transporte do corpo.

O corpo apresentava o rosto desfigurado e sinais avançados de deterioração em algumas regiões. Há a suspeita de que parte dos danos tenha sido provocada pela ação de animais aquáticos, como peixes, mas essa possibilidade ainda deverá ser esclarecida pelos exames periciais.

Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido oficialmente confirmada. Também não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte ou sobre o que teria provocado o óbito.

O caso será investigado pela Polícia Civil, e os exames periciais deverão auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento da causa da morte.

Imposto de Renda

Receita Federal libera consulta ao lote residual de restituição do IR de outubro

Segundo a Receita Federal, o lote abrange 184.442 restituições, que somam R$ 531.601.793,51

23/10/2026 17h40

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Divulgação

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Contribuintes já podem consultar o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a outubro de 2026. O lote contempla declarações deste ano enviadas fora do prazo, com pendências posteriormente solucionadas, além de restituições residuais de anos anteriores.

Segundo a Receita Federal, o lote abrange 184.442 restituições, que somam R$ 531.601.793,51. Desse total, R$ 293.431.549,64 serão destinados a contribuintes com prioridade legal: idosos com mais de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave, além de contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

O pagamento é feito exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte, informada na declaração do Imposto de Renda. Para consultar se está incluído no lote, o contribuinte deve acessar www.gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar minha restituição”.

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