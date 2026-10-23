Bolsonarista invade assembleia estudantil e provoca confusão na UFGD

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Após alegar denúncias de parte da comunidade acadêmica, Willians Carvalho, apoiador de Flávio Bolsonaro (PL) e autoentitulado pré-candidato a vereador em 2028 se envolveu em uma confusão em uma assembleia estudantil realizada na noite desta quinta-feira (22) na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), interior do Estado.

Vídeos mostram o homem, conhecido como "Negão do Povo"e integrante da equipe do portal O Argumento, em meio aos participantes com uma bandeira do Brasil sobre o corpo, enquanto várias pessoas registram a cena, gravada durante o encontro realizado no Centro de Convivência da Unidade 2, evento organizado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), discussão pautada por temas como ciência e educação.

Willians teria provocado e insultado estudantes antes do início da discussão. As imagens registram o bate-boca e a presença de profissionais de segurança, mas não permitem verificar como o conflito começou nem confirmar os insultos relatados. Depois do episódio, Willians publicou um vídeo no qual afirma ter sido agredido pelos alunos.

Após a repercussão do caso, o próprio veículo postou que Willians teria sido agredido por alunos. "No dia 22 de outubro, o jornalista esteve no campus após receber denúncias sobre a realização de atividades políticas em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dentro das dependências da universidade. A equipe foi ao local para registrar a situação e ouvir os envolvidos", destacou o portal em seu perfil do Instagram.

Em seu perfil das redes sociais, Willians diz ser psicólogo, "servo de Deus e pregador do evangelho". A reportagem entro em contato com a equipe do portal O Argumento para apurar mais detalhes sobre o ocorrido e não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Buscamos contatos com acadêmicos para apurar o ocorrido e não obtivemos retorno até o fechamento. O espaço segue aberto.