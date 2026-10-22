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Reflexão e Filosofia

Kant: "Não somos ricos por causa do que possuímos, mas por causa do que podemos abrir mão"

O filósofo questionava a noção de riqueza.

João V. Valença

22/10/2026 - 17h49
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A frase de Immanuel Kant — "Não somos ricos por aquilo que temos, mas por aquilo de que podemos prescindir" — ganhou nova relevância, nos últimos tempos, entre pensadores, psicólogos e divulgadores culturais. A reflexão do filósofo prussiano questiona o modelo de consumo que rege nossas vidas.

Em um mundo marcado pela hiperconexão e pelo impulso constante de acumular bens, essa reflexão desafia a lógica convencional do sucesso material.

O filósofo do Iluminismo europeu questionava a noção de que a riqueza se mede pela conta bancária ou pela quantidade de posses. Em seu lugar, propunha uma visão baseada na autonomia pessoal e na liberdade em relação às necessidades artificialmente criadas.

A soberania interior como medida de riqueza

Para Kant, a verdadeira prosperidade não está no acúmulo de bens materiais, mas na capacidade de viver sem depender das coisas que possuímos. Essa perspectiva contraria a ideia moderna de que possuir mais é ser mais.

A visão do pensador prussiano sugere que o verdadeiro poder está em não depender do que temos e em manter a liberdade de escolha sobre a própria vida, sem se tornar escravo de desejos artificiais.

Essa ideia não significa abandonar o conforto nem defender a privação. Trata-se de distinguir necessidades genuínas das fabricadas, além de separar o que realmente usamos do que possuímos apenas por possuir. Quem reconhece esse limite e age de acordo com ele alcança a autonomia que Kant considerava essencial à dignidade humana.

Desapego como exercício de liberdade

A capacidade de prescindir está intimamente ligada à liberdade genuína. Quando alguém consegue viver sem depender das posses acumuladas — seja por não precisar delas, seja por estar disposto a abrir mão delas — recupera soberania sobre suas próprias escolhas e tempo.

Essa liberdade interior permite que a pessoa não seja governada por impulsos de consumo ou pela ansiedade de manter o que adquiriu.

Em uma sociedade que estrutura o bem-estar em torno da aquisição permanente, a filosofia kantiana oferece um contraponto. O desapego deliberado não significa pobreza, mas uma relação diferente com o que se possui, em que diminuem o apego emocional e a dependência.

Essa perspectiva aparece em discussões contemporâneas sobre minimalismo, sustentabilidade e bem-estar mental, campos em que especialistas reconhecem cada vez mais o custo psicológico da acumulação sem propósito.

A vigência do pensamento kantiano hoje

A retomada recente dessa reflexão de Kant ocorre em meio ao questionamento crescente do modelo consumista e de suas consequências para a saúde mental, o meio ambiente e a qualidade de vida.

A ideia de que somos ricos não pelo que temos, mas pela liberdade que mantemos em relação às nossas posses, aproxima a filosofia clássica dos dilemas contemporâneos.

Aplicada à vida cotidiana, a filosofia kantiana sugere uma mudança de perspectiva: em vez de perguntar "quanto tenho?", perguntar "de quanto preciso realmente?" e "quanto posso viver bem sem isso?". Essa mudança pode ser o primeiro passo para recuperar a autonomia pessoal em um mundo desenhado para manter as pessoas presas ao ciclo de aquisição contínua.

Segundo Kant, a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na liberdade que conquistamos para viver sem ser dominados por nossas posses.

Ciência

Tempestade solar revela risco oculto de radiação e acende alerta mundial

Para a maioria das pessoas, o dia passou normalmente.

22/10/2026 17h08

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Foto: Jędrzej Koralewski/Pexels

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Uma tempestade solar rara elevou os níveis de radiação acima da Terra em novembro e expôs riscos inesperados para aeronaves, além de lacunas nos sistemas de alerta da aviação. Em 11 de novembro de 2025, um surto de partículas de alta energia atingiu a atmosfera e alcançou o nível do solo.

O evento foi o 77º realce de nível do solo jamais registrado e o maior em quase duas décadas. Para a maioria das pessoas, o dia passou normalmente, mas para pesquisadores de clima espacial, foi o momento para o qual anos de preparação apontavam.

Instrumentos inéditos capturam o fenômeno

Pesquisadores da Universidade de Surrey usaram uma rede inédita de sensores para estudar o evento. Quatro monitores de nêutrons recém-comissionados funcionavam em pontos estratégicos do Reino Unido: Lerwick, Guildford, Lancaster e Camborne. Balões meteorológicos equipados com sensores de radiação foram lançados minutos após os primeiros alertas.

Dois Boeing 777 em rotas transatlânticas saindo de Londres Heathrow também carregavam o mesmo tipo de sensor. Segundo pesquisador da Universidade de Surrey, o momento em que todos os sistemas operaram juntos durante o maior realce observado em quase 20 anos forneceu um conjunto de dados incrivelmente raro e a visão mais completa já obtida desse tipo de evento.

A geografia intensifica a radiação

Os dados revelaram algo que modelos uniformes de risco de radiação têm dificuldade em capturar: a geografia importa. Em Lerwick, o monitor de nêutrons registrou um aumento de 150% em relação aos níveis de fundo no pico do evento. O local fica mais perto do Polo Norte, onde a radiação incide com maior intensidade.

Lancaster, 700 quilômetros ao sul, apresentou aumento de 24%, e guildford e Camborne, ainda mais ao sul, registraram aumentos de 14% e 12%, respectivamente. A radiação não se distribuiu uniformemente pela atmosfera, e ela atingiu o norte com intensidade muito maior e diminuiu conforme a latitude diminuía.

Altitude amplifica os riscos

Os dados dos balões mostraram que a altitude também amplia a exposição. Jatos executivos voam tipicamente mais alto que aviões comerciais. Em altitudes acima de Lerwick, os níveis de radiação ultrapassaram o limite de alerta "moderado" da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) várias horas após o pico da tempestade.

Em altitudes associadas ao voo supersônico, as leituras chegaram ao dobro do limite de alerta "severo" da OACI. Um dos pesquisadores da Universidade de Surrey disse que o primeiro balão lançado de Lerwick registrou níveis elevados de radiação na alta atmosfera. O dado mostrou como esses eventos variam geograficamente e reforçou a importância de sistemas de monitoramento coordenados.

Lacunas no sistema de aviação

Os voos comerciais registraram níveis de radiação mais moderados, mas isso não elimina os riscos. Um voo Heathrow-JFK, que decolou às 11:45 UTC durante o pico da tempestade, e um voo posterior Heathrow-Newark sugerem que o momento em relação ao pico do evento influencia a exposição à radiação.

Nenhum voo ultrapassou os limiares de alerta da OACI, mas o voo anterior chegou perto do limite moderado. Existe um intervalo entre o acionamento do alerta e o recebimento da informação pelos pilotos. Esse é o foco atual da pesquisa e mostra por que sistemas de monitoramento coordenados em tempo real são essenciais para a segurança da aviação.

Curiosidades

Vaso sanitário feito com 100 kg de ouro é vendido por R$ 50 milhões

O equipamento funciona de verdade.

22/10/2026 16h55

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Foto: Reprodução

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Um trabalho polêmico do artista italiano Maurizio Cattelan, batizado de "América", arrematou US$ 10 milhões (R$ 50 milhões) em leilão realizado pela Sotheby's, em Nova York. Feito inteiramente de ouro maciço e com peso superior a 100 quilos, o vaso sanitário funciona de verdade e propõe um questionamento sobre luxo, utilidade cotidiana e os critérios que sustentam o mercado de arte contemporânea.

A peça é uma das três versões produzidas desde 2016, cada uma com trajetória distinta. O exemplar vendido permanecia em posse de um colecionador privado desde 2017, longe do circuito de exposições públicas até o leilão desta semana.

A Sotheby's informou que a obra foi comprada por uma marca americana de grande renome. Com a compra, adquiriu não apenas o objeto, mas também uma declaração crítica sobre a riqueza excessiva e o consumismo contemporâneo.

A instalação que desafiou museus

Um dos outros exemplares da obra chamou atenção quando passou a integrar o acervo exposto no Museu Guggenheim, em Nova York, no período entre 2016 e 2017. Naquele período, a obra funcionava como um banheiro real, acessível aos visitantes. Mais de 100 mil pessoas usaram o vaso de ouro maciço.

A decisão do museu de permitir o uso da obra refletia a intenção satírica de Cattelan: transformar um objeto mundano em algo precioso e questionar seu valor como símbolo de status.

A abordagem levava os frequentadores a confrontar a ironia: um vaso sanitário cumpre a mesma função, seja feito de cerâmica ou de ouro. A obra expunha, assim, a arbitrariedade da atribuição de valor na arte de luxo.

O episódio presidencial e o roubo

A trajetória de "América" ganhou dimensão política quando o Guggenheim respondeu ao então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de forma criativa. Trump havia solicitado o empréstimo de uma pintura de Van Gogh para decorar a Casa Branca. Em vez de recusar diretamente, a instituição ofereceu a privada de ouro como alternativa provocadora.

Posteriormente, uma versão foi exibida no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, na Inglaterra, local onde nasceu Winston Churchill. Em setembro de 2019, durante essa exposição, a obra desapareceu em um roubo que durou apenas cinco minutos. O crime causou danos estruturais e inundações no palácio, pois o vaso estava conectado ao encanamento da edificação.

James Sheen, de 39 anos, admitiu culpa pelo crime perante o Tribunal da Coroa de Oxford, conforme apurou a imprensa britânica.

Condenação e o paradoxo do valor

A confissão de Sheen pelo roubo foi registrada no Tribunal da Coroa de Oxford, com base em dados do Serviço de Acusação da Coroa divulgados pela imprensa britânica. O episódio ampliou o reconhecimento público de "América" também pelo aspecto criminal de sua trajetória.

Hoje, "América" encarna um paradoxo: uma obra criada para criticar a excessiva valorização de objetos luxuosos tornou-se, ela mesma, símbolo do mercado de arte que pretendia satirizar. A venda por milhões de dólares demonstra como a crítica de Cattelan foi absorvida e transformada pelo próprio sistema que questionava, tornando a ironia original parte do seu valor de mercado.

Quando a obra deixa de ser apenas arte e se torna alvo criminal

Embora "América" tenha sido criada para provocar reflexão sobre o valor arbitrário de objetos luxuosos, o fato de ser uma obra de ouro maciço a tornou alvo de roubo. Em 2019, no Palácio de Blenheim, o vaso foi roubado não como crítica ou intervenção artística, mas como crime comum de apropriação indébita. O roubo durou apenas cinco minutos e causou danos estruturais e inundações no palácio. Naquele momento, a obra deixou de funcionar como ferramenta de crítica social e passou a ser tratada como um bem valioso a ser recuperado criminalmente, no sentido oposto ao da intenção satírica original.

A obra funciona mesmo como um banheiro?

Sim. Quando "América" foi instalada no Museu Guggenheim entre 2016 e 2017, o vaso funcionava plenamente. Os visitantes podiam agendar um horário para usá-lo, com limite de três minutos para evitar filas. Mais de 100 mil pessoas usaram um banheiro feito de ouro maciço. Essa funcionalidade era central à intenção de Cattelan: levar as pessoas a confrontar o absurdo de um vaso sanitário cumprir a mesma função, seja feito de cerâmica comum ou de ouro, e mostrar como seu valor é atribuído de forma arbitrária.

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