Vendo um fluxo crescente neste ano, sendo que janeiro já alcançou o pico da série histórica - iniciada em 2015 -, com quase 35 mil visitantes e cerca de 80% de ocupação hoteleira, o executivo municipal em Bonito está animado com o movimento e com expectativa de que o turismo de fim de ano bate o recorde alcançado ainda no primeiro mês de 2023.

Ainda no mês passado, a folga que muitos tiveram em 7 de setembro ajudou o movimento de visitantes na cidade e, mais recente, o feriadão prolongado tem chance de contribuir com os números registrados até então.

Sucesso em números

Balanço do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) mostra que o último mês teve o segundo melhor desempenho deste ano, registrando 31.177 turistas no mês e 73% da rede hoteleira ocupada. Com voos das companhias "Gol" e "Azul" conectados ao destinho, o desempenho do aeroporto manteve a média de 1.648 desembarques, correspondendo a 5,29% do total de visitantes.

Pelos dados do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), janeiro de 2023 registrou 34.800 visitantes e 79% de ocupação hoteleira. Até o nono mês chegaram até Bonito 229.814 turistas.

Sendo que no último ano 280.391 pessoas visitam Bonito, o trade turístico local pretende crescer esse número em mais 19.609 visitantes e bater a casa dos 300 mil neste 2023.

Vindos de toda a parte

Em entrevista ao correio do estado, a secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Juliane Salvadori, evidenciou a expectativa de que essas metas sejam batidas, com vários meses rendendo bons recordes de visitação e férias escolares e familiares que podem impulsionar ainda mais o movimento.

"A gente tem trabalhado muito forte a promoção do destino em parceria com a fundação de turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, promovendo Bonito nos principais mercados como São Paulo, Paraná, enfim, outros estados participando das principais feiras de turismo, fazendo também ações de divulgação para o sul mato-grossense", explica.

Ainda, ela evidencia os países vizinhos ao Brasil, como Paraguai, Argentina e Bolívia, classificado pela titular da pasta como principal público estrangeiro que visita Bonito.

"Além disso, a gente também tem programado um calendário de eventos que geram fluxo turístico para nossa cidade, e esses também são importantes para esse aumento da visitação", comenta.

Juliane ainda destaca que Bonito tem preparado e reparado toda sua de infraestrutura para receber esse fluxo de pessoas esperado.

"De infraestrutura urbana, de limpeza, até mesmo o nosso aeroporto, que também foi totalmente reestruturado. Outra parceria com o governo do estado de Mato Grosso do Sul", finaliza ela.

