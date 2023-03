Brasil aplica mais de 1 milhão de doses da vacina bivalente na primeira semana

TURISMO

Segundo o prefeito de Bonito, os estragos causados pela chuva na sexta-feira(24 de fevereiro) destruíram deques e passarelas de quiosques

Levantamento realizado pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Bonito, informa que 78% dos atravativos turísticos do município estão em funcionamento neste final de semana.

Uma semana após as chuvas que causaram enchentes na cidade de Bonito, e transbordaram os rios Formoso e Miranda, o turismo já vem reparando os danos do temporal, para voltar a normalidade, e receber novamente os turistas.

De acordo com o levantamento, a Gruta do Lago Azul, cartão postal da cidade, assim como as outras grutas, flutuações, passeios de aventura, voltaram em operação.

Um dos principais locais de visitação da cidade, o Balneário Municipal, ainda permanece fechado devido ao volume do Rio Formoso estar acima do nível permitido de segurança.

O volume de chuva de quinta-feira (02) para sexta-feira (03) registrado no Balneário Municipal foi de 25 mm e na Gruta do Lago Azul 24.5 mm.

"ressalta-se que nos atrativos turísticos a segurança dos visitantes é prioridade, assim alguns pontos podem estar restritos para banho, devido às últimas chuvas", informa a prefeitura de Bonito.

O total de atividades em funcionamento de acordo com os dados são 46, e os passeios que estão interditados temporariamente na cidade são 13.

PREJUIZO NO TURISMO

Em entrevista para o Correio do Estado, realizada na semana passada, o prefeito de Bonito Josmail Rodrigues (PSB), falou sobre os prejuizos que ficaram após as chuvas, para o turismo da cidade.

“Depois das enchentes, vários passeios programados para acontecer na cidade foram cancelados por conta da cheia nos rios Formoso, do Peixe e Mimoso. Algumas reservas foram prorrogadas no setor do turismo”, declarou.

Com relação aos danos materiais, Josmail relatou que deques e passarelas de passeios dos balneários e de pousadas em Bonito foram danificados com a força das enchentes.

O governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), propôs para a prefeitura de Bonito um financiamento para o turismo. Entre as restaurações aos danos causados pela chuva está a reconstrução de deques.