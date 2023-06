Cai a quantia dos jovens que nem estudam e nem trabalham em MS

NOVOS PLANOS

O Grupo Cataratas assinou o contrato a concessão do Aquário do Pantanal em 2014 e desistiu oito anos depois, sob alegação de "reposicionamento estratégico"

O AquaFoz será construído em uma área particular, de 23 mil metros quadrados, na entrada do Parque Nacional do Iguaçu Divulgação/Grupo Cataratas

Após desistência do Grupo Cataratas na construção do Aquário do Pantanal, a empresa divulgou na última quinta-feira (1º) o lançamento das obras do AquaFoz, o Aquário de Foz do Iguaçu. O grupo receberá um investimento de R$ 100 milhões e estima gerar 300 empregos.

Em março do ano passado, o governo do Estado assumiu a gestão do Aquário do Pantanal após o Grupo Cataratas comunicar uma “desistência amigável” do processo de parceria para finalizar as obras.

Na época, o titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck explicou que o havia acontecido um “reposicionamento estratégico” do grupo, que preferiu não assumir a gestão alegando que já participava de uma série de concessões no país.

“Devido a essa revisão estratégica e ao tempo decorrido entre o processo de concessão e a entrega desse ativo, houve um reposicionamento da empresa. O Conselho de Administração do Grupo tomou a decisão então de não assumir a concessão do Aquário do Pantanal”.

No entanto, a parceria foi assinada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e o Grupo Cataratas em 2014. Na época, o grupo participava de apenas duas concessões, uma no Parque Nacional do Iguaçu e outra no Rio de Janeiro com o EcoNoronha.

Vale lembrar que, desde que o Aquário do Pantanal foi inaugurado, o governo do Estado procura parcerias com a iniciativa privada que leve em conta o conhecimento adquirido na área de educação, de ciência e tecnologia e nas possibilidades que a estrutura possibilita de um modo geral.

AquaFoz

Com um investimento de R$ 100 milhões e expectativa de gerar até 300 empregos, o Grupo Cataratas está divulgando o AquaFoz, o Aquário de Foz do Iguaçu, como uma das estruturas que deve ampliar a atração de turistas no município.

O AquaFoz será construído em uma área particular de 23 mil metros quadrados, na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, ao lado do Centro de Visitantes, na BR-469. Para o presidente do Grupo Cataratas, Foz do Iguaçu ganha mais um importante atrativo.

Ocupará uma área de 23 mil metros quadrados, o atrativo contará com diversos tanques com espécies de água doce e de ecossistemas marinhos que somam um volume total de aproximadamente 3,5 milhões de litros de água.

A emissão da Licença de Instalação do AquaFoz foi concluída pelo Instituto Água e Terra (IAT) em maio. O licenciamento permite que o grupo que vai gerir e administrar o aquário inicie as obras e, na sequência, as atividades comerciais.

A previsão é de que o AquaFoz seja inaugurado em até dois anos, no primeiro semestre de 2025.

Aquário do Pantanal

A construção do Aquário do Pantanal foi iniciada em maio de 2011, ainda na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB). A obra precisou de mais de 13 licitações para ser finalizada.

O custo inicial era de R$ 84 milhões, mas acabou custando quase o triplo, R$ 230 milhões. No entanto, com a elevação dos custos por diversos impasses, entre eles, paralisação das obras em 2015, o montante a ser investido passou a ser de mais de R$ 230 milhões, consumidos dos cofres públicos.

O Aquário do Pantanal tem 19 mil m² de área construída, 33 tanques, sendo 23 internos e oito externos, além de um tanque de abastecimento e outro de descarte de efluentes. O volume total de água é de cinco milhões de litros.

