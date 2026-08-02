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Calor e tempo seco predominam, mas MS tem alerta para tempestades nesta semana

Temporais devem se concentrar em algumas regiões do Estado, enquanto na Capital chuva chega só no meio da semana

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

02/08/2026 - 16h30
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A semana terá predomínio de calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul, mas há possibilidade de pancadas de chuvas, podendo ser fortes, em grande parte do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre segunda-feira (3) e terça-feira (4), a maior parte do Estado deve permanecer sob condições de tempo firme.

São previstas temperaturas elevadas, com máximas variando entre 36°C e 40°C, caracterizando um período de temperaturas acima da média climatológica para esta época do ano.

A umidade relativa do ar permanecerá baixa, com valores entre 10% e 30%, configurando condições de atenção para o tempo seco.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo potencial para baixa umidade em grande parte do Estado. Conforme o alerta, há baixo risco de incêncio florestal e à saúde.

Diante desse cenário, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar a exposição prolongada ao sol durante os períodos mais quentes e secos do dia e adotar cuidados adicionais com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e também com os animais. 

Apesar dessas condições, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, associada ao transporte de calor e umidade e ao deslocamento de cavados, poderá favorecer o aumento da instabilidade atmosférica, especialmente nas regiões sudoeste, pantaneira e sul do Estado.

Nessas áreas, há possibilidade de ocorrência de chuvas e tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo já desde o começo da semana. Os acumulados de precipitação poderão superar, pontualmente, 30 mm em 24 horas.

Os ventos podem chegar a velocidades entre 40 e 60 km/h e rajadas superiores 60 km/h.

Em Campo Grande, a previsão é de chuva apenas na quarta-feira. Nos demais dias, a meteorologia indica dias oscilando entre períodos de sol e nuvens. As temperaturas oscilam entre 20° e 36°C ao longo da semana na Capital.

DÍVIDAS

Inadimplentes em MS ganham tempo para renegociar dívidas bancárias

Governo Federal prorrogou o prazo do programa Desenrola Brasil até o fim de agosto

02/08/2026 09h30

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Em MS, as dívidas estão concentradas em pendências com bancos e cartões de crédito, o que representa 28,32%

Em MS, as dívidas estão concentradas em pendências com bancos e cartões de crédito, o que representa 28,32% Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A prorrogação do programa de renegociação de dívidas bancárias, o Desenrola Brasil 2.0, foi oficializada neste sábado (1º), em portaria do Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União. A medida já havia sido anunciada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. Os consumidores terão até 31 de agosto para renegociar os débitos com os bancos e regularizar a situação de acesso ao crédito.

As regras do Desenrola permanecem inalteradas e, de acordo com a portaria, a prorrogação aplica-se exclusivamente às instituições financeiras que tenham celebrado, até 30 de julho de, no mínimo 1 mil operações de crédito com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

De acordo com o Serasa, em Mato Grosso do Sul , ao todo, 1.312.916 pessoas estão em situação de inadimplência. Esse número totaliza R$ 11,1 bilhões em dívidas. As dívidas estão concentradas em pendências com bancos e cartões de crédito, o que representa 28,32%, ou seja, cerca de 371 mil pessoas. O Serasa aponta que os consumidores inadimplentes em MS têm um total de 6.179.542 dívidas registradas.

De acordo com o último Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas, divulgado em junho pelo Serasa,  MS possui 60,34% de inadimplentes na população adulta e ocupa a terceira posição quando se trata deste recorte, ficando atrás apenas do Amapá (65,12%) e Distrito Federal (62,96%).

Ainda de acordo com o Serasa, a maior concentração de inadimplentes está em Campo Grande, onde há 501.765 pessoas nessa situação.

Na ocasião do anúncio, Durigan ressaltou que a medida não exigirá novos aportes públicos ao FGO, uma vez que os recursos destinados ao programa já são suficientes para atender à demanda prevista. O objetivo do prazo adicional é permitir que pessoas que ainda estão em negociação com instituições financeiras consigam concluir o processo de regularização.

O ministro destacou que a prorrogação também beneficia quem pretende contratar financiamentos. De acordo com ele, entre os beneficiados estão os motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que pretendem trocar de veículo por meio do Programa Move Brasil.

 


 

HOMICÍDIO

Homem é executado a tiros em aldeia de Dourados

A vítima foi abordada por dois homens em uma moto, os quais efetuaram os disparos que acertaram a cabeça e o ombro de Janielton

02/08/2026 08h30

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Homicídio ocorreu por volta das 23h30, deste sábado (1)

Homicídio ocorreu por volta das 23h30, deste sábado (1) Crédito: Dourados News

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Um homem, identificado como Janielton Morales Machado, de 32 anos, foi assassinado, na rotatória que dá acesso à aldeia Jaguapiru, em Dourados. O caso ocorreu por volta das 23h30, deste sábado (1).

Segundo a Polícia Civil, a vítima passava pelo local, quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo, sendo que dois deles atingiram a cabeça e o ombro do homem, que morreu no local.

Compareceram no local do crime policiais da Polícia Militar Rodoviária (PMR), Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica, para dar apoio e fazer os levantamentos a cerca do episódio.

O corpo de Janielton foi encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), de Dourados, onde deverá ser submetido a exame de necropsia, para então ser liberado para sepultamento.

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