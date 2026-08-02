Calor e tempo seco predominam, mas MS tem alerta para tempestades nesta semana

Calor e tempo seco predominam durante a semana - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A semana terá predomínio de calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul, mas há possibilidade de pancadas de chuvas, podendo ser fortes, em grande parte do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre segunda-feira (3) e terça-feira (4), a maior parte do Estado deve permanecer sob condições de tempo firme.

São previstas temperaturas elevadas, com máximas variando entre 36°C e 40°C, caracterizando um período de temperaturas acima da média climatológica para esta época do ano.

A umidade relativa do ar permanecerá baixa, com valores entre 10% e 30%, configurando condições de atenção para o tempo seco.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo potencial para baixa umidade em grande parte do Estado. Conforme o alerta, há baixo risco de incêncio florestal e à saúde.

Diante desse cenário, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar a exposição prolongada ao sol durante os períodos mais quentes e secos do dia e adotar cuidados adicionais com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e também com os animais.

Apesar dessas condições, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, associada ao transporte de calor e umidade e ao deslocamento de cavados, poderá favorecer o aumento da instabilidade atmosférica, especialmente nas regiões sudoeste, pantaneira e sul do Estado.

Nessas áreas, há possibilidade de ocorrência de chuvas e tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo já desde o começo da semana. Os acumulados de precipitação poderão superar, pontualmente, 30 mm em 24 horas.

Os ventos podem chegar a velocidades entre 40 e 60 km/h e rajadas superiores 60 km/h.

Em Campo Grande, a previsão é de chuva apenas na quarta-feira. Nos demais dias, a meteorologia indica dias oscilando entre períodos de sol e nuvens. As temperaturas oscilam entre 20° e 36°C ao longo da semana na Capital.