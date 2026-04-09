Câmara de Campo Grande decreta luto de três dias pela morte de Nelly Bacha

"April rain"?

Campo Grande se prepara para receber dois shows nesta quinta-feira

Tempo na Capital é parcialmente nublado no início da tarde mas previsão indica chuvas na parte da noite FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Para quem acha que em Campo Grande nunca acontece nada, a cidade recebe hoje não um, mas dois grandes shows que prometem agradar o público do rock e do sertanejo.

A banda internacional Guns N’ Roses se apresenta no Autódromo Internacional Orlando Moura às 20h30 e o cantor nacional Zezé di Camargo abre a 86ª Expogrande no Parque Laucídio Coelho.

Com os dois eventos acontecendo ao ar livre, a preocupação é a mesma: vai chover?

Campo Grande tem estado em alerta para chuvas intensas desde o final de semana, com pancadas isoladas durante o dia.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima, Mato Grosso do Sul está em uma área de impacto de um ciclone extratropical que se formou na última terça-feira no Oceano Atlântico, avançando entre o Paraguai e a Argentina.

Os efeitos dessa condição são sentidos principalmente pela atuação da frente fria associada, que favorece a ocorrência de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Assim, segundo o Climatempo, são esperadas pancadas de chuvas em Campo Grande ao longo desta tarde e noite, mas sem grandes acumulados. A previsão indica volumes menores que 1 milímetro e temperaturas entre 25ºC e 23ºC nos horários dos shows.

Na região do Autódromo, já choveu no início desta tarde, pegando fãs que acampavam na entrada de surpresa.

Na região central da Cidade, onde vai ser a Expogrande, a chuva ainda não chegou, mas pode cair entre o final da tarde e o início da noite.

Como aproveitar o show mesmo com chuva?

Capa de chuva é essencial. Mas não qualquer uma, invista em uma de qualidade. De nada adianta manter a roupa seca mas sofrer pelo suor. Capas coloridas ajudam a te localizar na multidão. Então, combine com amigos de irem com cores que ajudem a se encontrarem no meio da “muvuca”.

Invista em sapatos confortáveis e, se possível, impermeáveis. Botas e galochas ajudam a manter os pés secos, evitando desconforto e, principalmente, um resfriado.

Levar um boné pode te ajudar com a visibilidade, já que evita a água cair no rosto. Se você usa óculos, essa dica pode ser muito útil.

Proteja seu celular, seja em uma sacolinha ou em um recipiente impermeável.

Leve um par de meias extras. Não ocupa espaço e pode ser útil se você encharcar os pés.

Maquiagem? Só se for à prova d’água. Arrase no look do começo ao fim do show e evite olhinhos de panda.

Como chegar no show do Guns?

O show irá acontecer no Autódromo Internacional Orlando Moura. A única via de acesso ao local é pela BR-262, na saída para São Paulo.

O espaço fica a 29 minutos de distância do centro da cidade. A melhor rota para chegar, saindo de bairros próximos à região central é passando pela Avenida Ministro João Arinos, na Chácara Cachoeira, e seguir, já que a Avenida se converge na rodovia no final da cidade.

Região Norte

Para quem mora mais para cima, ao redor do bairro Monte Castelo, são três rotas alternativas até chegar na rodovia. A mais rápida é descendo a Avenida Ceará até a Avenida Ministro João Arinos e seguir até a BR.

Outra alternativa é seguir pela Cônsul Assaf Trad, descer pela rua Cristóvão Lechuga Luengo, contornar o Parque Ecológico do Sóter pela rua Antônio Rahe, descer a Avenida Hiroshima até a rotatória para entrar no Parque dos Poderes. A partir daí, é só seguir pela Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, entrar na Rodovia Dalton Derzi Wasilewski. No pontilhão, é só fazer o retorno e entrar na BR-262.

A terceira opção é sair do bairro pela Avenida Julia Maksoud até a Rua Joaquim Murtinho e seguir até a rodovia.

Para os fãs que moram na região Nordeste, no bairro Nova Lima e regiões, o melhor trajeto é pela Rua Alexandre Herculano e pegar a rodovia BR-163. No pontilhão, é só fazer o contorno e entrar na BR-262.

Região Sul

Para os moradores do bairro Aero Rancho e região sudoeste de Campo Grande, também são três rotas de acesso à rodovia.

O caminho mais rápido dura aproximadamente 43 minutos, dependendo do trânsito. O indicado é seguir pela Avenida Georges Chaia até chegar na Avenida Costa e Silva. Na rotatória da Coca-Cola, é só seguir pela esquerda, na Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade e entrar no bairro Rita Vieira e seguir até a Avenida Três Barras. No semáforo do posto Shell, siga à direita na Avenida Nogueira Viêira e entre à esquerda na Rua Soldado Reinaldo de Andrade. Logo à frente, é só seguir pela João Arinos até a rodovia.

Outra opção é seguir pela Avenida Ernesto Geisel até a Avenida Fernando Corrêa da Costa. No cruzamento, entre na Rua Joaquim Murtinho e siga até a rodovia. O tempo estimado por esse caminho é de 45 minutos, dependendo do trânsito.

A outra sugestão é pela Avenida Guaicurus até entrar na BR-163. Siga para o norte até o viaduto Engenheiro Paulo Avelino de Rezende e entre à direita na BR-262.

Região Oeste

Na região oeste da cidade, nos bairros Jardim São Conrado, Taveirópolis, Tijuca, Santo Amaro e região, o mais indicado é seguir pela Avenida Afonso Pena e entrar na Rua Dr. Antônio Alves Arantes. Na rotatória, entre na Rua Raul Pires Barbosa até a Rua Coronel Cacildo Arantes. Ela irá diretamente até a Ministro João Arinos. No semáforo, entre à esquerda e siga até a rodovia.

Outra opção é seguir pela Avenida Duque de Caxias até a Rua Antônio Maria Coelho. Depois, entre na Rua Pedro Celestino até a Rua Joaquim Murtinho. Siga em frente até a João Arino até chegar no Autódromo.

86ª Expogrande

A abertura da maior feira do agronegócio de Mato Grosso do Sul começa nesta quinta-feira (9) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na Rua Américo Carlos da Costa, 320, a partir das 19h. O show de abertura fica a cargo do cantor Zezé di Camargo e a entrada é gratuita.

Essa edição promete ser a maior da história e deve movimentar mais de R$ 642 milhões. Com 24 leilões de animais de corte e de elite confirmados, a edição deste ano também contará com a participação de cinco instituições financeiras, além de ciclo de palestras, expositores comerciais e de animais, shows, praça de alimentação, pavilhão tecnológico e julgamentos técnicos.

Veja a programação dos shows:

09/04 (quinta) - Zezé Di Camargo (entrada gratuita na arena)

10/04 (sexta) - Gusttavo Lima

11/04 (sábado) - Daniel

17/04 (sexta) - Diego & Victor Hugo

18/04 (sábado) - Luan Santana

20/04 (segunda, véspera de feriado) - Thiaguinho (show extra após o encerramento da feira)

A partir dessa edição da Expogrande, será preciso realizar um cadastro prévio para entrar na exposição. O preenchimento pode ser feito neste link. Após o cadastro, o visitante recebe um QR Code por e-mail, que deve ser apresentado na entrada.

A entrada continuará gratuita na maior parte dos dias. A exceção são as sextas-feiras e os sábados, a partir das 14h, quando será cobrado ingresso de R$ 20. Crianças de até 14 anos não pagam.

A Expogrande 2026 segue até o dia 19 de abril e o esperado é que 135 mil pessoas passem pela exposição ao longo dos dias.