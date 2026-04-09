Câmara de Campo Grande decreta luto de três dias pela morte de Nelly Bacha

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy, decretou luto oficial de três dias pela morte da ex-vereadora Nelly Bacha, que faleceu na noite desta quarta-feira (8).
Com isso, as sessões agendadas nesta quinta-feira (9) até sábado (11) estão suspensas na Casa de Leis. A Câmara foi palco do velório da Professora, atendendo a um pedido dela em vida e vários políticos se reuniram para prestar homenagens.
“Uma mulher de posicionamentos firmes, discursos fortes, que lutava nas áreas da educação e social. Nelly Bacha foi uma das mulheres pioneiras da política em Campo Grande”, afirmou a Câmara Municipal por meio de nota.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) lamentou a morte da ex-prefeita por meio de nota.
"A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) comunica, com profundo pesar, o falecimento da advogada e ex-prefeita de Campo Grande, Nelly Elias Bacha, ocorrido na noite desta quarta-feira (8). Neste momento de luto e dor, a OAB/MS externa sua profunda solidariedade aos familiares, amigos e à classe jurídica, rogando a Deus que lhes conceda o devido conforto".
Nelly tinha Parkinson há cerca de oito anos e, mais recentemente, estava acamada, sempre acompanhada por cuidadoras. Ela tinha dificuldades motoras e apesar do avanço da doença, ela continuava lúcida.
O velório começou no Plenário da Câmara dos Vereadores às 8h30 e seguiu até às 15h. O sepultamento será às 16h, no Cemitério Santo Antônio.
Homenagens
Políticos de Mato Grosso do Sul compareceram ao velório para dar o último adeus a Nelly na manhã desta quinta-feira (9) na Câmara Municipal de Campo Grande.
Ex-governador, André Puccinelli, lamentou a morte da colega de partido (MDB) e prestou solidariedade à família durante o velório.
“Convivi bem com a Nelly, uma grande figura, uma pessoa de respeito, cumpridora da palavra e uma grande correligionária. Espero que o exemplo da Nelly se perpetue na política, como uma boa política, com ideologia, com fidelidade partidária e como uma boa profissional que foi, uma excelente professora”, afirmou Puccinelli.
O Vereador Junior Coringa afirmou que pretende criar um projeto de lei para nomear alguma avenida ou escola com o nome de Nelly Bacha.
“Era uma mulher que sempre lutou pelo desenvolvimento da nossa capital. Inclusive aqui na Casa de Leis, aqui em Campo Grande, nós temos a foto dela ali no plenário pequeno. Agora vamos pensar em algum espaço público para deixar o nome dela marcado na história. Vamos pensar numa escola, Emei, praça pública para poder marcar uma grande avenida. Eu já ‘tô’ pensando para que a gente possa fazer esse projeto de lei e deixar o nome dela marcado para o resto das gerações que vierem”, disse Coringa.
O Vereador Professor Riverton relembrou a trajetória de Nelly na educação.
“A professora Nelly sempre foi referência na luta, na educação, uma pioneira enquanto mulher, não só no executivo, mas no legislativo. É uma perda irreparável pelo tamanho que ela foi, o bem que ela fez para Campo Grande, principalmente para a educação. Eu quero deixar um abraço e meus sentimentos para toda a família”, pontuou o vereador.
O vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Câmara Municipal, ressaltou as contribuições da Professora Nelly Bacha na política e na educação.
"É importante que as gerações conheçam a história de Nelly Bacha, seu legado para as mulheres na política, enfrentando barreiras. Ela tem sua marca importante na história de Campo Grande e na história da Câmara de Vereadores", disse.
BIOGRAFIA
Nelly Bacha nasceu em Corumbá em 2 de agosto de 1941. É filha descendente de libaneses. Foi formada em Filosofia e Direito.
Atuou como professora em escola pública. Foi presidente do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública.
Nelly ingressou na política como vereadora pelo MDB.
Foi vereadora de Campo Grande por 15 anos, de 1973 a 1988. Foi presidente da Casa de Leis no biênio 1983 e 1984. Por dois meses, assumiu a prefeitura da Capital, tornando-se a primeira mulher prefeita de Campo Grande.
Em seu mandato, construiu galerias pluviais na avenida Euler de Azevedo.
*Colaborou Naiara Camargo