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Câmara faz pouco caso e "perdoa" dívida bilionária da prefeitura com o IMPCG

Valor R$ 2,385 bilhões foi dividido em 300 parcelas iguais de R$ 7,9 milhões. Os juros incidem somente sobre o valor da parcela e não corrigem o saldo devedor

Neri Kaspary

Neri Kaspary

12/08/2026 - 11h55
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A Câmara de Vereadores de Campo Grande aprovou, praticamente sem alterações, o projeto do Executivo que “perdoa” uma dívida de quase R$ 2,4 bilhões que a administração municipal confessou ter com o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).

Em regime de urgência e única discussão, a proposta foi aprovada com 21 votos favoráveis e apenas um contrário nesta terça-feira (11). A medida permite que a prefeitura pague em 300 parcelas, que inicialmente serão de R$ 7,9 milhões, a dívida previdenciária que inicialmente era de R$ 821,3 milhões mas que em abril deste ano já estava em R$ 2,385 bilhões.

Os vereadores aceitaram a proposta que corrige somente o valor da parcela, sem incidência de juros sobre o saldo da dívida. Haverá juros simples de 0,5% ao mês e mais a correção da inflação somente sobre os R$ 7,9 milhões que será pagos mensalmente.

Supondo que esses juros sejam de 1% ao mês, a correção mensal será da ordem de R$ 79 mil mensais. Porém, se os juros incidissem sobre o saldo devedor, esta correção mensal seria de quase R$ 24 milhões mensais.

E, a dívida foi dividida em parcelas iguais. Ou seja, daqui a 25 anos, quando vencer a última prestação, os R$ 7,9 milhões, que hoje equivalem a quase 4,9 mil salários mínimos, terão sido corroídos pela inflação e terão peso insignificante para bancar o pagamento do salário de aposentados e pensionistas.

Atualmente, somando a contribuição previdenciária patronal e a dos servidores, o IMPCG arrecada em torno de R$ 48 milhões mensais. O custo das aposentadorias e pensões, porém, é da ordem de R$ 60 milhões, já incluindo os custos administrativos do Instituto. Ou seja, mensalmente a administração municipal faz um aporte extra de R$ 12 milhões para pagamento de aposentadorias.

Então, os R$ 7,9 milhões relativos ao pagamento da dívida serão automaticamente gastos todos os meses para o pagamento das aposentadorias e a necessidade de aporte da prefeitura automaticamente cairá para R$ 4 milhões. Isso significa o pagamento mensal das parcela não fará diferença real nem para a Prefeitura nem para o IMPCG. 

Mas, se os juros incidissem sobre o total da dívida, o que equivaleria a cerca de R$ 24 milhões mensais, e os R$ 7,9 milhões fossem relativos ao abatimento do saldo devedor, o Instituto receberia mensalmente um repasse extra de quase R$ 32 milhões e passaria a ser superavitário em cerca de R$ 20 milhões por mês.

E, sendo superavitário, conseguiria investir estes recursos para garantir o pagamento das aposentadorias a médio e longo prazo sem depender de aportes do caixa dos aportes da Prefeitura.

TOQUE DE CAIXA

O “debate” para o parcelamento da dívida bilionária durou apenas 20 minutos. Duas emendas apresentadas por servidores foram rejeitadas a toque de caixa pela Comissão de Constituição e Justiça, que nem mesmo se reunião em separado e levou apenas quatro minutos para rejeitar as propostas, que nem mesmo haviam sido lidas antes do início da votação da proposta..

O vereador Carlão Borges, que presidia a sessão, nem mesmo sabia ao certo se era uma ou duas propostas de emenda. Mesmo assim, alertou os integrantes da CCJ que seria importante que eles prestassem atenção no que estava sendo proposto porque havia o risco de votarem a favor sem saberem o que estava sendo votado. Mesmo assim, bastaram alguns minutos para os pedidos dos servidores que exigiam alteração na forma de cálculo dos juros fosse engavetada.

E foi justamente por conta desta fórmula de cálculo dos juros que o petista Jean Ferreira foi o único a votar contra, pois, segundo ele, o IMPCG perderia em torno de R$ 300 milhões pelo fato de estarem sendo utilizados juros simples e não juros compostos para corrigir o valor mensal dos R$ 7,9 milhões.

Mas, ele também não questionou o fato de estes juros não incidirem sobre o valor total da dívida, como ocorre, por exemplo, em qualquer financiamento ou parcelamento de dívida ou de financiamento habitacional.

Além de Beto Avelar, líder da prefeita, a vereadora Luíza Ribeiro (PT) foi única que mostrou interesse em debater o projeto. E, segundo ela, seu voto foi favorável à proposta porque o próprio conselho deliberativo do IMPCG aceitou a fórmula de parcelamento. O IMPCG é presidido pelo ex-vereador Marcos Tabosa, indicado pela prefeita Adriane Lopes (PP) para ocupar o cargo.

Uma das propostas engavetadas pela CCJ determinava que a prefeitura mantivesse o aporte mensal da ordem de R$ 12 milhões e que os R$ 7,9 milhões do parcelamento fossem destinados todos os meses para incrementar o fundo previdenciário, que hoje está em R$ 50 milhões. 

ORIGEM

A dívida do Executivo surgiu, conforme admite a própria administração, porque entre 2010 e 2021 ocorreram repasses patronais inferiores aos previstos na legislação. Mas, segundo o advogado Márcio Almeida, não existe nenhuma certidão ou garantia atestando que depois disto o recolhimento passou a ser feito de forma adequada.

Ele representa uma série de sindicatos de servidores e estes chegaram a enviar à Câmara uma sugestão de emenda para que a administração municipal apresentasse esse certificado. A proposta, porém, nem mesmo chegou a ser colocada em votação.

A única alteração que os vereadores fizeram na proposta original é que o Executivo preste contas trimestralmente dos valores recebidos do FPM e vinculados aos pagamentos previstos, bem como dos valores da contribuição previdenciária repassados pelo Executivo ao IMPCG, mediante relatório encaminhado à Câmara Municipal.

O Executivo fez a proposta de parcelamento da dívida bilionária porque corria o risco de ficar sem os repasses mensais do Fundo de Participação dos Municípios, que é da ordem de R$ 30 milhões mensais.

Além disso, se não fizesse o parcelamento até o dia 31 de agosto, perderia o direito de contrair empréstimos na Caixa Econômica Federal. Se isso acontecesse, teria de engavetar os projetos que prometem asfalto para mais de 30 bairros, já que a administração está tomando emprestados mais de R$ 430 milhões para viabilizar estas obras. 

Conforme mensagem do Executivo enviado à Câmara,, o município aderiu ao Programa de Regularidade Previdenciária, mediante a assinatura de Termo de Parcelamento junto à Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social.

A irregularidade no Certificado de Regularidade Previdenciária implica, dentre outras consequências, a suspensão das transferências voluntárias da União ao município, o impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes com órgãos da administração direta e indireta federal, a vedação para receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções de instituições financeiras federais.


 

Corumbá

PRF apreende quase 200kg de cocaína em caminhão de boi na fronteira com a Bolívia

Inspeção realizada na BR-262 foi indicada através de análise de risco da inteligência

12/08/2026 13h30

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Agentes desconfiaram do nervosismo do motorista, vistoriaram o veículo e encontraram a droga em um compartimento oculto na carroceria

Agentes desconfiaram do nervosismo do motorista, vistoriaram o veículo e encontraram a droga em um compartimento oculto na carroceria Foto: Divulgação / PRF

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 195 quilos de cocaína nesta quarta-feira (12), em Corumbá, fronteira com a Bolívia, apreensão que ocorreu durante fiscalização de um caminhão que transportava bois.

Em conversa com o condutor, os agentes desconfiaram do nervosismo do motorista, vistoriaram o veículo e encontraram a droga em um compartimento oculto na carroceria, inspeção realizada na BR-262 através de análise de risco da inteligência. 

Após a retirada dos animais, o compartimento foi aberto e a polícia localizou 184,3 quilos de pasta base e 11,5 quilos de cloridrato de cocaína.

O motorista alegou que não sabia da existência da droga. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Corumbá, juntamente com a droga e o veículo.

De modo geral,  a polícia aponta que organizações criminosas utilizam o transporte de animais e o comȩço de negociações de venda de bichos como fachada para camuflar e movimentar drogas em esquemas conhecidos pelo nome de operações específicas, a exemplo da Operação Carga Viva conduzida pela Polícia Federal em 2020. 

CAMPO GRANDE

Filho de pastores é acusado de golpes milionários de pirâmide financeira em MS

Morador de Campo Grande aparece como réu em processos judiciais de restituição de valores, despejo e cobrança, e polícia passa a investigar supostos casos de estelionato

12/08/2026 12h55

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Para acusado, ataques seriam para atingi-lo na questão pessoal e diz que irá se preservar para responder somente a possíveis processos judiciais. 

Para acusado, ataques seriam para atingi-lo na questão pessoal e diz que irá se preservar para responder somente a possíveis processos judiciais.  Reprodução Redes Sociais/Montagem C.E

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Com boletins de ocorrência (B.Os) e ações judiciais em andamento, uma série de supostas vítimas têm se levantado contra um indivíduo de 25 anos, que seria filho de pastores e é acusado de se aproveitar do âmbito cristão para aplicar golpes milionários em fiés no Mato Grosso do Sul e até em Goiás. 

Esse acusado trata-se de Nathan Durizi Silva Rodrigues, um indivíduo de 25 anos, que aparece como sócio administrador da Durizi Investimento e seria filha dos pastores que possuem mais de duas décadas de atuação junto à comunidade cristã local. 

Entre outros pontos, os fiéis que supostamente teriam sido vítimas de Nathan alegam que se valiam do fato de frequentarem, em alguns casos, a mesma igreja do acusado para confiarem no rapaz. 

Conforme as denúncias, após conseguir determinadas quantias, é dito que Nathan até realizaria alguns repasses iniciais que eram logo suspensos, deixando inclusive de responder as supostas vítimas quando essas passavam a cobrar a devolução de valores.

Como alegam os denunciantes em boletins, ele teria supostamente vitimado tanto fiéis da igreja como até mesmo o próprio tio. Enquanto isso, em suas redes sociais o indivíduo compartilharia uma vida "de luxo", com viagens à Disney e presença em jogo no estádio Santiago Bernabéu, do clube Real Madrid, na Espanha. 

Acusações e defesa

Prints do que seria um grupo de Whatsapp batizado de "pessoas que foram enganados pelo golpista", junto do nome e sobrenome do rapaz e uma foto manipulada através de inteligência artificial, para mostrar Nathan coberto de dinheiro enquanto segura uma placa com os dizeres "enganei vocês" passaram a circular nas redes sociais. 

Através deste grupo, aproximadamente 20 pessoas se reuniram até o momento para compilar denúncias contra Nathan Durizi.

Procurado pela equipe do Correio do Estado, através da empresa Durizi Investimentos, Nathan se limitou a compartilhar a nota que há alguns dias vem circulando na imprensa, complementando apenas que os ataques seriam para atingi-lo na questão pessoal e que irá se preservar para responder somente a possíveis processos judiciais. 

"A Durizi Investimentos esclarece que rechaça a prática de qualquer conduta ilícita e informa que as alegações mencionadas serão tratadas pelos meios legalmente adequados, com absoluta observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa", cita o texto encaminhado que você confere na íntegra ao fim da matéria.

Além disso, a defesa frisa que a existência de boletins de ocorrência contra Nathan representa apenas o registro unilateral de alegações. Portanto, não constituiria prova de que qualquer ilícito tenha acontecido: "tampouco reconhecimento de responsabilidade por parte da empresa ou de seus representantes."

A empresa ainda complementa que espera que conclusões antecipadas não sejam publicadas, uma vez que ainda se faz necessária uma apuração definitiva pelas autoridades competentes, reafirmando compromisso com "a legalidade, a transparência e o cumprimento de suas obrigações."

"Por fim, em respeito às partes envolvidas e considerando a possibilidade de futuros desdobramentos administrativos ou judiciais, a empresa não fará comentários adicionais sobre casos específicos neste momento", conclui.

Entenda

Morador de Campo Grande, Nathan aparece como réu em alguns processos judiciais de restituição de valores, despejo e cobrança, tendo em seu desfavor também uma série de boletins de ocorrência através dos quais a polícia passa a investigar supostos golpes após pelo menos três vítimas procurarem as autoridades para denunciar possíveis casos de estelionato. 

Há cerca de dois anos, inclusive, os pais de Nathan foram agraciados na Câmara Municipal da Capital com a Medalha Legislativa Pastor Evangélico "Apóstolo Edilson Vicente da Silva". Criada pela resolução 1.341 de 2021, o título leva o nome do saudoso ex-presidente da Igreja El Shaddai Comunidade Cristã, um dos principais líderes evangélicos de Mato Grosso do Sul, que faleceu em agosto de 2020, vítima da Covid-19.

Seus pais seriam discípulos da Igreja El Shaddai desde o começo da instituição em Campo Grande, casal esse que chegou a revelar a impossibilidade no passado de ter filhos e, posteriormente, o testemunho que teria sido alcançado através da fé e oração, pelo milagre da vida de Nathan e sua irmã.

Somadas as quantias referentes a alegações de oito pessoas, supostas vítimas que compilaram notas promissórias, comprovantes bancários e mensagens que são atribuídas à Nathan, os valores devidos por ele ultrapassam o montante de um milhão de reais. 

Para além do perfil de cidadão membro de família atuante na comunidade cristã, as vítimas dizem que ele se apresentava como "assessor de investimentos" da XP, sendo que a própria companhia precisou vir à publico e esclarecer que a conta registrada seria apenas de cliente. 

Segundo a XP, o acusado nunca teve o cargo de assessor de investimentos na instituição, suspeitando de que o nome da companhia seria usado apenas para passar uma falsa credibilidade nas supostas negociações com as vítimas. 

Abaixo, você confere na íntegra a nota e posicionamento repassado através da Durizi Investimentos:

"Em atenção ao contato realizado, a Durizi Investimentos esclarece que rechaça a prática de qualquer conduta ilícita e informa que as alegações mencionadas serão tratadas pelos meios legalmente adequados, com absoluta observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta-se que a existência de boletins de ocorrência representa apenas o registro unilateral de alegações, não constituindo prova da ocorrência de qualquer ilícito, tampouco reconhecimento de responsabilidade por parte da empresa ou de seus representantes.

A Durizi Investimentos confia que eventual publicação observará os princípios da boa-fé jornalística, da veracidade da informação e da imparcialidade na apuração dos fatos, preservando os direitos fundamentais à honra, à imagem, à reputação e à presunção de inocência da empresa e de seus representantes, evitando a divulgação de conclusões antecipadas sobre fatos que ainda não foram objeto de apuração definitiva pelas autoridades competentes.

A empresa permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que eventualmente sejam necessários, reafirmando seu compromisso com a legalidade, a transparência e o cumprimento de suas obrigações.

Por fim, em respeito às partes envolvidas e considerando a possibilidade de futuros desdobramentos administrativos ou judiciais, a empresa não fará comentários adicionais sobre casos específicos neste momento.

Atenciosamente,

Durizi Investimentos"

 

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