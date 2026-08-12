Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO TYRE TREAD

Operação apreende cigarros e pneus de origem estrangeira

Quatro mandatos de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

12/08/2026 - 11h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (12), em Campo Grande, durante a Operação Tyre Tread, que investiga suspeitos de envolvimento com o contrabando de cigarros e o descaminho de pneus de origem estrangeira.

As apurações indicam que o grupo investigado estaria envolvido nas práticas ilegais desde 2022. Um dos pontos identificados pelos policiais foi a forma utilizada para transportar os pneus, colocados uns dentro dos outros e transformados nas chamadas “bolas”.

Segundo a Polícia Federal, esse tipo de processo pode provocar alterações na estrutura dos pneus, inclusive na banda de rodagem e na superfície de contato com o solo. A deformação também pode afetar a aderência e a resistência do material e, consequentemente, representar risco à segurança de quem utiliza os produtos.

Durante as buscas, os agentes encontraram aproximadamente 200 pneus em um imóvel relacionado a um casal investigado. No mesmo endereço também foram localizados cigarros e medicamentos com suspeita de irregularidade.

A operação resultou ainda na localização de um carro de passeio carregado com cerca de 20 caixas de cigarros. De acordo com a investigação, a carga seria levada posteriormente para outros pontos.

Em outro imóvel incluído entre os alvos dos mandados, policiais federais encontraram uma caixa com equipamentos eletrônicos.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar a origem e o destino das mercadorias, além da possível participação de outras pessoas no esquema.

 

SEGURANÇA PÚBLICA

Deputado federal de MS quer porte de arma a empresários e comerciantes

Proposta avançou na Câmara dos Deputados, após ser aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

12/08/2026 10h20

Compartilhar
Posse e porte de armas são regulados por meio do Estatuto do Desarmamento, de 2003

Posse e porte de armas são regulados por meio do Estatuto do Desarmamento, de 2003 Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O Projeto de Lei 5438/2025, do deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), que autoriza o porte de arma de fogo a empresários e proprietários de estabelecimentos comerciais em todo o território nacional, avançou na Câmara dos Deputados.

Após análise, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) aprovou o projeto de lei e juntou com outras propostas semelhantes, criando um novo texto. De acordo com a proposta de Pollon, o objetivo é assegurar o direito à legítima defesa dos empresários e comerciantes brasileiros.

Pelo projeto, fica assegurado o porte de arma de fogo de uso permitido aos empresários e proprietários de estabelecimentos comerciais devidamente registrados na forma da legislação vigente, para defesa pessoal e proteção do patrimônio sob sua responsabilidade.

Para ter direito ao porte, os empresários e comerciantes terão que comprovar:

  • possuir inscrição ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), como titular, sócio ou administrador de empresa ou estabelecimento comercial regularmente constituído;
  • apresentar certidões negativas criminais das Justiças Federal, Estadual, Militar e Eleitoral;
  • comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo;
  • comprovar capacidade técnica para o uso da arma de fogo,
  • e comprovar residência fixa e o efetivo exercício da atividade empresarial ou comercial.

A justificativa para implementação deste projeto é que esta categoria, responsável pela geração de empregos e renda, enfrenta diariamente o risco de assaltos, invasões e sequestros, sobretudo em regiões de alta vulnerabilidade social e baixa presença policial.

O porte de arma proposto por esta Lei não implica liberalização irrestrita, mas concessão regulada, condicionada a rigorosa comprovação de idoneidade, capacidade técnica e psicológica. A autorização deverá ser individual, pessoal e fiscalizada pela Polícia Federal, garantindo segurança jurídica e administrativa.

Projetos apensados

O relator Rodrigo da Zaeli (PL-MT) aprovou a proposta de Pollon e apensou mais quatro projetos de lei, sendo dois do próprio Marcos Pollon, em razão de tratarem de matéria idêntica ou correlata. 

"Estando em curso diversas proposições da mesma espécie e que regulam matéria correlata, a tramitação conjunta exige a elaboração de um só parecer. Nesse sentido, visando aprimorar a técnica legislativa e garantir a máxima responsabilidade e segurança jurídica no controle do armamento, optamos por apresentar um Substitutivo", disse o relator.

Foram apensados à proposta, os seguintes projetos de lei:

  • PL nº 5.615/2025, também do Deputado Marcos Pollon, que garante o porte de arma especificamente aos responsáveis legais, diretores e gerentes de pessoas jurídicas que lidam com produtos controlados;
  • PL nº 5.616/2025, de Pollon, que estende o direito ao porte aos empregados formalmente encarregados da abertura de empresas e pela guarda ou transporte de numerários, estoques e produtos de alto valor;
  • PL nº 6.629/2025, do deputado Vanderlan Alves, que assegura o direito de tráfego excepcional de arma de fogo (porte de trânsito) para o empresário registrado como Colecionador, Atirador ou Caçador (CAC), no deslocamento estrito e contínuo entre a sua residência e o local de sua atividade empresarial;
  • PL nº 1.020/2026, do deputado Delegado Caveira, que dispõe sobre a concessão de posse e porte de arma para microempreendedores individuais (MEIs) e empresários no exercício da profissão

Zaeli considerou a proposição como "de extrema relevância" e entende que reflete "uma necessidade evidente". O relator seguiu a linha de raciocínio da proposta e concordou que os empresários e comerciantes são, com frequência, alvos prioritários da criminalidade violenta.

"O exercício da atividade econômica impõe a esses cidadãos a guarda de estoques, a movimentação de valores e a exposição constante a riscos, o que justifica plenamente a regulamentação do direito à legítima defesa de sua vida e de seu patrimônio de forma clara no ordenamento jurídico".

Assine o Correio do Estado

MATO GROSSO DO SUL

A 53 dias das eleições, Veterinário Francisco desiste de vaga para deputado estadual

Vereador de Campo Grande agradeceu os 6.371 votos recebidos e afirmou que continuará na política com atuação voltada à defesa da causa animal

12/08/2026 09h00

Compartilhar
Veterinário Francisco anunciou que não disputará uma vaga de deputado estadual nas eleições deste ano

Veterinário Francisco anunciou que não disputará uma vaga de deputado estadual nas eleições deste ano Divulgação

Continue Lendo...

A 53 dias das eleições, o vereador de Campo Grande, Veterinário Francisco anunciou que não disputará uma vaga de deputado estadual. A decisão foi comunicada pelo parlamentar nas redes sociais, onde agradeceu o apoio recebido e afirmou que continuará atuando na defesa da causa animal.

“Não vou disputar as eleições para deputado estadual, mas isso não significa que vou deixar de lutar”, afirmou.

Na publicação, Francisco mencionou os 6.371 votos recebido anteriormente e disse que pretende continuar honrando a confiança dos eleitores que apoiaram seu trabalho. 

O vereador também agradeceu às pessoas que o acompanharam durante o período em que esteve se preparando para a disputa.

“Agradeço imensamente o carinho e o apoio de todos que estiveram ao meu lado nessa caminhada”, escreveu.

Mesmo fora da corrida por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Francisco afirmou que seguirá com sua atuação política em Campo Grande, principalmente nas pautas relacionadas à proteção animal.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3759, terça-feira (11/08)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3759, terça-feira (11/08)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7089, terça-feira (11/08)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7089, terça-feira (11/08)

3

Aposentados e pensionistas podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande
Recadastramento

/ 1 dia

Aposentados e pensionistas podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande

4

Choque aborda carro de Uber, suspeito reage e passageiro morre
CONFRONTO

/ 1 dia

Choque aborda carro de Uber, suspeito reage e passageiro morre

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1269, terça-feira (11/08)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1269, terça-feira (11/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 1 dia

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 31/07/2026

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo