Câmara recebe prestação de contas da Sesau sem presença de secretário

Sem secretário desde o dia 5 de setembro de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), prestará contas do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto.

Na ocasião, serão repassados dados dos investimentos em saúde, repasses aos postos e hospitais, atendimentos realizados e outras informações. O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Dr. Jamal (vice-presidente), Neto Santos, Dr. Lívio e Veterinário Francisco.

Atualmente, desde a exoneração da então secretária Rosana Leite, a pasta que é uma das principais e mais ricas do município, é comandada por um comitê composto por seis pessoas. O grupo é coordenado por Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, que já ocupava cargo na Prefeitura, e deve apresentar um relatório das principais necessidades do setor.

Como de costume, a prestação de contas da Sesau é feita a cada quatro meses, em Audiências na Câmara Municipal de Campo Grande.

A Audiência Pública inicia às 9 horas, na segunda-feira, dia 29, e é aberta ao público. É possível acompanhar o debate presencialmente na Câmara Municipal ou nas transmissões ao vivo, pela TV Câmara, no canal 7.3, ou no Youtube da Casa de Leis.

Exoneração

A secretária de Saúde de Campo Grande Rosana Leite de Melo foi exonerada do cargo no dia 5 de setembro, queda oficializada em edição extra do Diário Oficial.

A decisão ocorre após reclamações da população sobre a saúde pública municipal. Conforme apurado pelo Correio do Estado, a pasta será administrada por um comitê, gerido por Ivone Naban, ex-secretária de Saúde de Iguatemi.

A mudança ocorre em um momento delicado para a saúde de Campo Grande, que enfrenta um novo modelo organizacional para a rede pública de saúde, conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em agosto.

