Adriane Lopes deve exonerar secretária de saúde em Campo Grande

A secretária de Saúde de Campo Grande Rosana Leite de Melo deve ser exonerada do cargo nesta sexta-feira (5), queda que será oficializada em edição extra do Diário Oficial. A decisão ocorre após inúmeras crises na saúde pública no município. Conforme apurado pelo Correio do Estado, a pasta será administrada por um comitê, gerido por Ivone Naban, ex-secretária de Saúde de Iguatemi.

Ao longo de sua gestão, a médica destacou os desafios enfrentados pela saúde pública de Campo Grande e reafirmou seu compromisso com uma gestão igualitária, com foco nas necessidades da população. “Sabemos dos desafios que esta pasta representa, e temos como princípio fazer uma gestão igualitária que sempre irá observar as necessidades da população, afinal de contas, é por ela que estamos assumindo essa função”, declarou em sua posse como secretária-adjunta.

A mudança ocorre em um momento delicado para a saúde de Campo Grande, que enfrenta um novo modelo organizacional para a rede pública de saúde, conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em agosto.

Na ocasião, o Pronto Atendimento Médico (PAM) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) passou a não atender mais demandas espontâneas, passando a se concentrar em emergências, urgências e casos encaminhados pela regulação. Com isso, Campo Grande deixou de contar com hospitais públicos "de portas abertas".

Além da restrição no atendimento no HRMS, a cidade enfrenta uma falta crônica de leitos hospitalares e uma superlotação nos centros de saúde. Hospitais públicos e unidades de saúde estão operando no limite de sua capacidade, o que tem levado a longas filas e espera por atendimento. A sobrecarga tem sido particularmente perceptível nas unidades de urgência e emergência, mais afetadas pela alta demanda.

A crise se intensifica com a escassez de profissionais da saúde, agravada pela saída de médicos e outros profissionais para outras regiões, onde as condições de trabalho são vistas como melhores.

Rosana Leite de Melo, assumiu a pasta em dezembro de 2022 como secretária-adjunta e foi promovida a titular da Secretaria Municipal de Saúde em um momento crítico. Natural de Campo Grande e formada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela tem destaque em sua atuação no Hospital Regional de Campo Grande e na coordenação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid) durante a pandemia.

Rosana Leite de Melo ocupou importantes cargos no Ministério da Saúde e no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul. Entre 2016 e 2017, foi presidente do Conselho Regional de Medicina e, de 2017 a 2018, secretária-executiva da Comissão Nacional de Residência Médica no Ministério da Educação. Ela também exerceu o cargo de diretora de Educação em Saúde do Ministério da Saúde entre 2018 e 2019, antes de ser convidada a coordenar as ações de enfrentamento à Covid-19 no Brasil.

Embora a exoneração de Rosana Leite de Melo tenha gerado expectativas de mudanças na gestão da saúde municipal, a prefeita Adriane Lopes ainda não se manifestou sobre quem assumirá a pasta a partir de agora. A decisão de promover a reestruturação reflete a necessidade de adaptação aos novos desafios enfrentados pela cidade, especialmente no cenário de aumento da demanda e da reconfiguração do sistema de saúde pública.

