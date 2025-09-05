Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Caiu!

Adriane Lopes deve exonerar secretária de saúde em Campo Grande

Rosana Leite de Melo assumiu a pasta em dezembro de 2022 como secretária-adjunta e foi promovida posteriormente

Alison Silva e Daniel Pedra

Alison Silva e Daniel Pedra

05/09/2025 - 19h00
A secretária de Saúde de Campo Grande Rosana Leite de Melo deve ser exonerada do cargo nesta sexta-feira (5), queda que será oficializada em edição extra do Diário Oficial. A decisão ocorre após inúmeras crises na saúde pública no município. Conforme apurado pelo Correio do Estado, a pasta será administrada por um comitê, gerido por Ivone Naban, ex-secretária de Saúde de Iguatemi. 

Ao longo de sua gestão, a médica destacou os desafios enfrentados pela saúde pública de Campo Grande e reafirmou seu compromisso com uma gestão igualitária, com foco nas necessidades da população. “Sabemos dos desafios que esta pasta representa, e temos como princípio fazer uma gestão igualitária que sempre irá observar as necessidades da população, afinal de contas, é por ela que estamos assumindo essa função”, declarou em sua posse como secretária-adjunta.

A mudança ocorre em um momento delicado para a saúde de Campo Grande, que enfrenta um novo modelo organizacional para a rede pública de saúde, conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em agosto.

Na ocasião, o Pronto Atendimento Médico (PAM) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) passou a não atender mais demandas espontâneas, passando a se concentrar em emergências, urgências e casos encaminhados pela regulação. Com isso, Campo Grande deixou de contar com hospitais públicos "de portas abertas".

Além da restrição no atendimento no HRMS, a cidade enfrenta uma falta crônica de leitos hospitalares e uma superlotação nos centros de saúde. Hospitais públicos e unidades de saúde estão operando no limite de sua capacidade, o que tem levado a longas filas e espera por atendimento. A sobrecarga tem sido particularmente perceptível nas unidades de urgência e emergência, mais afetadas pela alta demanda.

A crise se intensifica com a escassez de profissionais da saúde, agravada pela saída de médicos e outros profissionais para outras regiões, onde as condições de trabalho são vistas como melhores.

Rosana Leite de Melo, assumiu a pasta em dezembro de 2022 como secretária-adjunta e foi promovida a titular da Secretaria Municipal de Saúde em um momento crítico. Natural de Campo Grande e formada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela tem destaque em sua atuação no Hospital Regional de Campo Grande e na coordenação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid) durante a pandemia.

Rosana Leite de Melo ocupou importantes cargos no Ministério da Saúde e no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul. Entre 2016 e 2017, foi presidente do Conselho Regional de Medicina e, de 2017 a 2018, secretária-executiva da Comissão Nacional de Residência Médica no Ministério da Educação. Ela também exerceu o cargo de diretora de Educação em Saúde do Ministério da Saúde entre 2018 e 2019, antes de ser convidada a coordenar as ações de enfrentamento à Covid-19 no Brasil.

Embora a exoneração de Rosana Leite de Melo tenha gerado expectativas de mudanças na gestão da saúde municipal, a prefeita Adriane Lopes ainda não se manifestou sobre quem assumirá a pasta a partir de agora. A decisão de promover a reestruturação reflete a necessidade de adaptação aos novos desafios enfrentados pela cidade, especialmente no cenário de aumento da demanda e da reconfiguração do sistema de saúde pública.

Pesca

Mudanças no seguro-defeso impactam, diretamente, mais de mil pescadores em MS

Ao todo, são registrados 5.360 pescadores profissionais no Estado, mas 1.300 vivem exclusivamente da pesca e recebem o seguro em época de piracema

05/09/2025 17h15

A proibição da pesca na piracema tem como objetivo garantir a preservação das espécies nativas durante a fase de reprodução.

A proibição da pesca na piracema tem como objetivo garantir a preservação das espécies nativas durante a fase de reprodução. Foto: Saul Schramm

O Ministério da Pesca e Aquicultura informou que a gestão do Seguro-Defeso, benefício pago aos pescadores que não podem exercer a atividade durante o período da piracema, deve sofrer alterações a partir de outubro. 

A decisão se deu após serem constatadas possíveis irregularidades no requerimento do benefício.

De acordo com dados recentes do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Mato Grosso do Sul conta com um total de 5.360 pescadores profissionais registrados, o terceiro menor número entre os estados brasileiros. 

Em 2023, mais de 1.300 pescadores artesanais no estado recebiam o seguro defeso, que tem o valor de um salário mínimo e pode ser acumulativo com outros benefícios, como o Bolsa Família. 

Entre os ajustes, os pescadores terão que reunir mais documentos e informações que comprovem a atividade, como notas fiscais de venda, comprovantes de contribuição previdenciária, fornecimento de endereço de residência e região de atuação, além de terem que realizar o registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional (CIN). Também será preciso produzir um relatório de atividade. 

A gestão do benefício é feita, hoje, exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e passará a ter validação dos pedidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

O ministro do Trabalho e Empregos, Luiz Marinho, afirmou que o processo será concentrado de forma inicial nos estados onde há maior número de registros, como o Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. 

Também são os locais onde a Controladoria Geral da União identificou o maior volume de distorções nas solicitações do Seguro. 

“A ideia é que venha a ser um processo permanente de fiscalização, de observação e de higienização desse cadastro, para poder ir constatando e para garantir efetivamente o direito de quem é da lei, que tem que ser protegido para não ser tentado a pescar no momento que é proibido pela lei”, disse. 

Marinho também acrescentou que serão agregados 400 servidores para o trabalho de verificação presencial dos novos requisitos e validação do pedido, que é feito de forma digital. 

Irregularidades

As mudanças ocorrem em meio a investigações realizadas a partir de indícios de irregularidades apurados pela Controladoria-Geral da União. 

De acordo com o secretário da pesca artesanal do ministério, Cristiano Ramalhop, uma auditoria do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) teria indicado fraudes de atravessadores, que estariam se beneficiando de forma irregular do seguro, em detrimento dos pescadores artesanais que realmente dependem do benefício. 

Marinho ressaltou que o trabalho foi uma orientação do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para atender às necessidades da classe. 

“A gente não pode abrir espaço dentro de um orçamento com todas as limitações que nós conhecemos, para ter desvios. Situações em que, infelizmente, pessoas que não têm direito ao benefício possam usufruir dele, em detrimento de pessoas que devem ter o direito”, reforça Luiz Marinho. 

*com informações da Agência Brasil

Cidades

IFMS oferece cursos técnicos gratuitos em Aquidauana, Coxim e Jardim

Instituição disponibiliza vagas sem necessidade de processo seletivo; estudantes do Proeja podem receber benefício financeiro do Governo Federal

05/09/2025 16h00

Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com vagas abertas em cursos técnicos presenciais e gratuitos nos municípios de Aquidauana, Coxim e Jardim. As oportunidades são voltadas à comunidade e não exigem participação em processo seletivo. Basta comparecer ao campus onde o curso é ofertado, cumprir os requisitos e realizar a matrícula.

Cursos disponíveis

As vagas estão divididas em duas modalidades:

Técnico Subsequente ao Ensino Médio

Destinado a quem já concluiu o ensino médio, o curso oferece apenas a formação técnica. Em Aquidauana, há vagas para o curso de Edificações, com aulas no período noturno e duração de dois anos.

Técnico Integrado à Educação de Jovens e Adultos

Essa modalidade integra o ensino médio à formação técnica, voltada a jovens e adultos com ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. As opções são:

Coxim: Manutenção e Suporte em Informática (noturno | 2 anos)
Jardim: Edificações (noturno | 2 anos)
Jardim: Informática para Internet (noturno | 3 anos)

Matrículas e documentação

Os interessados devem se dirigir presencialmente ao campus do IFMS onde o curso é oferecido e procurar a Central de Relacionamento (Cerel). É necessário apresentar documentação pessoal e comprovante de escolaridade. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, conforme a entrega completa dos documentos exigidos nos editais.

Benefício Pé-de-Meia

Estudantes matriculados na modalidade Proeja também podem receber o benefício financeiro Pé-de-Meia, pago pelo Governo Federal. Para isso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

A elegibilidade ao incentivo depende da data da inscrição no CadÚnico: quem se cadastrou até 7 de fevereiro de 2024 pode receber o benefício ainda este ano; cadastros feitos após essa data serão considerados a partir de 2026.

Serviço

Os editais completos podem ser acessados na Central de Seleção do IFMS. Dúvidas também podem ser esclarecidas diretamente nos campi ou pelo e-mail: [[email protected]](mailto:[email protected]). 

