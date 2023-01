Caminhão com 20 toneladas de gás tomba na Avenida Duque de Caxias

Um caminhão com 20 toneladas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tombou na Avenida Duque de Caxias, região central de Campo Grande. Com origem em Yacuiba, cidade no sul da Bolívia, próxima a fronteira com a Argentina, a carga teria como destino uma companhia de gás, localizada na Capital.

De acordo com o condutor do veículo, o motorista Irandir Antunes da Silva (50), as causas do acidente permanecem desconhecidas.

"Parei lá em cima, próximo ao pontilhão e o caminhão começou a voltar de ré. Desci berando o guard-rail para não pegar nos carros, até que o pneu bateu no meio-fio e jogou o caminhão de lado", relatou.

Sem lesões, o motorista destacou que em mais de 20 anos de profissão, este foi o primeiro acidente de sua vida. " Parei na subida, puxei o freio estacionário e comecei a voltar de ré. Agora o guindaste deve chegar e retirar o veículo", destacou.

De acordo com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Luan Nogueira, a equipe deslocada ao local realizou o monitoramento da atmosfera em que o caminhão tombou, a fim de identificar qualquer tipo de vazamento. "Estamos adotando os procedimentos para aguardar a empresa para transportar o produto. De acordo com os bombeiros, o trânsito deve ser liberado por volta das 19h na região", finalizou.

Incêndio

Próximo ao local em que o caminhão tombou, na via de acesso da pista sentido centro, um carro pegou fogo. O incêndio começou por volta das 18h20, e causou leve congestionamento no local.

Ao Correio do Estado, o motorista do veículo, Hilton Alves, de 73 anos, explicou que havia acabado de buscar o carro na oficina, e que não sabe o que ocasionou o incêndio. A equipe, que trabalhava no acidente ao lado, tentou ajudar, com um extintor de incêndio, que não foi suficiente para conter as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

"Saí da oficina, pertinho daqui. Lá estavam arrumando meu motor, não sei o que aconteceu. Vi a fumaça e desci. A sorte é que os bombeiros estavam por perto, se não, teria queimado tudo", relatou.

