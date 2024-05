Caminhão de MS levava cocaína para abastecer Cracolândia em SP

A Polícia Civil apreendeu no último domingo (26), uma carreta que seria levada de Mato Grosso do Sul para a Cracolândia, na região central de São Paulo, o veículo transportava 450 quilos de cocaína.

O carregamento estava no radar da operação Cenas Abertas de Uso, deflagrada pelo 77° Distrito Policial. Segundo a polícia, os agentes já tinham a informação que uma grande quantidade de droga chegaria em São Paulo no fim de semana, com os dados em mãos, a equipe se mobilizou numa possível rota de carga, quando interceptaram o caminhão carregado com milho e fardos de cocaína.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a droga pertence a uma organização criminosa que atua na distribuição na região central de São Paulo.

Durante a operação, o motorista foi pego em flagrante, o homem de 35 anos admitiu o transporte do entorpecente e o caminhão foi levado até a sede do 77º DP - onde o caso também foi registrado e a carga inspecionada.

Ainda não se sabe quem é o fornecedor da droga. A ocorrência foi registrada como tráfico e agentes trabalham em diligência para saber a procedência da cocaína e o responsável pela carga de milho. O motorista passou pelos trâmites de Polícia Judiciária e permanece à disposição da Justiça.

Outras apreensões

No último dia 02 de maio, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 7,9 kg de cocaína em ação, no município de Miranda em MS. Porém, a surpresa fica por conta de onde foi encontrada a droga: nas palmilhas dos calçados que passageiros usavam durante a viagem de ônibus.

Segundo a PRF, os agentes identificaram uma desproporcionalidade no tamanho dos calçados de três mulheres e dois homens, sinalizando a necessidade de uma fiscalização detalhada.

Ao descalçarem os sapatos, tabletes de pasta base de cocaína foram encontrados, mais especificamente 7,956 kg. Além da presença nos calçados, outro tablete da droga foi achado na mochila de uma das mulheres.

Na entrevista feita após a apreensão, os suspeitos afirmaram que pegaram a droga em Corumbá e transportariam até São Paulo. A Polícia Civil de Miranda ficou como responsável pela ocorrência.

Rota do tráfico

As apreensões de cocaína têm sido frequentes em Mato Grosso do Sul, que já se consolida como rota do tráfico da droga.

Mato Grosso do Sul tem Paraguai e Bolívia como países fronteiriços, e com uma longa fronteira seca, que é um dos maiores corredores para o tráfico de drogas da América do Sul.

Conforme reportagem do Correio do Estado, no ano passado, computando as apreensões de todas as forças policiais, em Mato Grosso do Sul foram apreendidas 18,4toneladas de cocaína e pasta base, ante 16,6 toneladas no ano anterior, o que representa aumento um pouco superior a 10%.

Um dos fatores que explicam o aumento das apreensões em terra é a a ativação de radares da Força Aérea Brasileira (FAB) para detecção de aeronaves que voam em baixa altura e não estão identificadas em Corumbá, Porto Murtinho e Ponta Porã, segundo informou anteriormente o Departamento de Operações de Fronteira.

**Colaborou Felipe Machado