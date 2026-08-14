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TRÁFEGO PARADO

Caminhão de ração para cães tomba e interdita BR-060

Acidente deixa rodovia completamente parada e pacotes de ração espalhados no chão

Noysle Carvalho

14/08/2026 - 09h22
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Na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 08h40, um caminhão carregado de ração para cães tombou na BR-060, no trecho em Paraíso das Águas, no interior de Mato Grosso do Sul. O trânsito está interditado completamente, pois ambos os lados da pista estão ocupados pelo acidente, e há filas de veículos nos dois sentidos.

Conforme informações de jornais locais, o acidente é próximo ao trecho da entrada do Residencial Sucuriú, no sentido para o município de Camapuã.

A apuração realizada com testemunhas que estavam no momento do ocorrido é que o veículo teria perdido os freios durante a descida na serra e assim perdeu o controle da direção, tombando em meio a rodovia federal.

A parte traseira do veículo de transporte onde estavam armazenadas centenas de pacotes de ração para cães abriu com o impacto e espalhou a carga na via. No entanto, a cabine do motorista ficou intacta e até o momento não há informações sobre as vítimas, que seria o motorista e um passageiro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender o acidente, interditar a pista oficialmente e auxiliar no retorno do tráfego na região, mas até o momento o movimento está completamente parado. Uma equipe da Polícia Militar também foi acionada e está no local para prestar apoio.

A rodovia possui um fluxo intenso de veículos grandes e pesados como carretas e caminhões, em especial para o escoamento de produção na região. O local interditado dá acesso a veículos que fazem o trajeto de Camapuã para Paraíso das Águas, Bonito e Chapadão do Sul. 

A recomendação é que veículos que possam evitar o trecho o façam e redobrem a atenção no local. A previsão é que um guincho também vá até o local para retirada do veículo e o procedimento mantenha a via interditada.

Com informações do site BNC Notícias

CORUMBÁ/BOLÍVIA

PCC e CV viram "inimigos" prioritários na fronteira

Plano para a região foi lançado oficialmente ontem e prevê ações da Polícia Federal e da polícia boliviana entre os países, além de apoio dos EUA

14/08/2026 08h00

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Divulgação

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O governo boliviano está com uma ofensiva, em conjunto com a Polícia Federal (PF) brasileira, para tentar bloquear ações criminosas coordenadas que o Primeiro Comado da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) estão implantando no país vizinho.

Esse trabalho conjunto foi chamado de Plano Fronteira Segura e foi lançado ontem, em Guayaramerín, cidade boliviana que faz fronteira com Guajará-Mirim (RO).

Apesar do lançamento oficial dessa estratégia de guerra contra organizações criminosas brasileiras e grupos bolivianos ocorrer na região Norte do País, o Ministério do Governo da Bolívia identificou que as regiões críticas são: Cobija/Brasiléia (AC), Guayaramerín/Guajará-Mirim (RO), Puerto Suárez/Corumbá (MS) e San Matías/Cáceres (MT).

O presidente boliviano, Rodrigo Paz, enfatizou que os operativos vão ser empenhados por tempo indeterminado nas faixas de fronteira consideradas sob maior risco de atuação de facções criminosas. 

“Lançamos o Plano Fronteiras Seguras com empenho permanente da polícia boliviana em cinco pontos fronteiriços para desarticular o crime organizado transnacional, porque um país seguro é um país onde bolivianos investem em seu próprio território”, afirmou.

O comandante geral da polícia boliviana, Mirko Sokol, participou do lançamento do plano e afirmou que as ações ostensivas estão voltadas para dificultar a atuação das facções.

“Estamos atacando estas organizações criminosas no lugar onde elas estão pretendendo atuar. E isso acontece principalmente nas fronteiras. São nesses locais que temos que evitar o ingresso de grupos criminosos e tentar evitar que cheguem nas cidades. Eles geram violência, mortes”, disse.

Pelo lado brasileiro, as autoridades não fizeram manifestação pública. Isso foi atribuído ao período de defeso eleitoral. Contudo, participaram do lançamento do plano o ministro de Segurança e Justiça Pública, Wellington Lima e Silva, além do diretor-geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues.

Presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, participou do lançamento - Foto: Divulgação

AÇÕES PRÁTICAS

Já foi definido que mais de 300 policiais bolivianos especializados vão atuar no Departamento de Santa Cruz, que envolve as fronteiras com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Atualmente, há um conflito em andamento em San Matías, divisa com Cáceres, onde o policial boliviano subtenente Yerson Salazar Aliendres acabou morto, no dia 30 de julho, após uma emboscada.

Já em Corumbá, também em julho, houve um atentado ligado ao PCC que resultou na morte do soldado PM Marcelo Pimenta da Silva. O ataque ocorreu contra um homem que vivia em Ladário e os policiais militares foram alvejados quando tentaram prender os suspeitos.

Todos os criminosos envolvidos, sendo a maioria deles brasileiros, acabaram mortos pela PM do Estado. Nessa resposta da polícia, dois bolivianos também morreram, mas quando estavam em Corumbá.

O governo boliviano apontou que os operativos conjuntos, e principalmente o combate ao crime organizado atuando na fronteira, resultou na expulsão de 17 pessoas apontadas com algum grau de liderança em organizações criminosas, entre elas do PCC e algumas do CV. 

Também ocorreram as apreensões de 58 aeronaves, 370 imóveis e 573 veículos durante os últimos oito meses. As ações também destruíram 10 pistas clandestinas e apreenderam 283 toneladas de droga.

“A Bolívia não será terra livre para as máfias. Não há espaço para respostas frágeis, dispersas ou meramente declarativas. Os narcotraficantes não são atores sociais, nem interlocutores políticos. São organizações criminais que destroem famílias, financiam violência, capturam territórios, corrompem instituições, tomam fronteiras e ameaçam a democracia”, declarou o ministro boliviano da Defesa, Ernesto Justiniano.

A Bolívia está alinhada com ações também com os Estados Unidos e neste mês teve reunião com o secretário de Defesa estadunidense, Pete Hegseth, e o general Francis L. Donovan, que atua no Comando do Sul, unidade do exército dos EUA que exerce atividade na América Latina.

107 mortes

Dupla morre em confronto com PM horas após ataques no interior de MS

Rafael e Daniel eram apontados como suspeitos de atirarem contra dois homens, um atingido na cabeça e o outro morto no quintal de casa

14/08/2026 07h50

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Com essas duas ocorrências, o número de mortes por agentes de Estado subiu para 107

Com essas duas ocorrências, o número de mortes por agentes de Estado subiu para 107 Foto: Maikon Leal / Coxim Agora

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Na madrugada desta sexta-feira (14), a Força Tática da Polícia Militar localizou uma dupla suspeita de atirar contra duas pessoas no bairro Senhor Divino, em Coxim. Os suspeitos fugiram após os ataques e se esconderam no Vale do Taquari. Durante a ação policial, houve confronto entre os militares e os dois homens.

Os suspeitos foram identificados como Rafael da Silva Nogueira, de 38 anos, e Daniel Braz dos Santos Silva, de 40 anos, vulgo “Nego Drama”. Ambos foram atingidos por disparos na região do tórax.

Os dois foram socorridos ainda com vida e encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura. De acordo com as informações do site Coxim Agora, eles chegaram com vida à unidade hospitalar e equipes médicas realizaram procedimentos de reanimação, porém, apesar dos esforços, ambos não resistiram aos ferimentos e morreram.

Rafael e Nego Drama são apontados como suspeitos de envolvimento nos ataques que deixaram David Alexandre Morais de Souza, de 36 anos, gravemente ferido, e Almir de Araújo Bernardo, de 37 anos, morto no quintal de sua residência, no bairro Senhor Divino.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Força Tática, Polícia Civil e Perícia. As circunstâncias do confronto e a dinâmica dos ataques serão investigadas pelas autoridades.

Ataques horas antes

Dois homens foram baleados na noite de quinta-feira (13), em Coxim, após a dupla que estava em uma motocicleta preta realizar disparos em diferentes pontos do bairro Senhor Divino.

O primeiro caso ocorreu na Rua Walmor Rocha Soares, onde David Alexandre foi atingido por um disparo na cabeça e também agredido com coronhadas. Ele ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O segundo ataque ocorreu na Rua Ângelo de Souza, também no bairro Senhor Divino, onde os suspeitos efetuaram quatro disparos na direção de Almir de Araújo Bernardo, no quintal de sua residência. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local, mas os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida.

107 mortes

Conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Mato Grosso do Sul já registrou 107 mortes por intervenção legal de agentes do Estado, em 2026.

O painel estatístico da Sejusp mostra que, até julho, os registros vinham aumentando ao longo do ano. Foram 11 vítimas em janeiro, seis em fevereiro, nove em março, 14 em abril, 16 em maio, 16 em junho e 22 em julho. Em agosto, o painel apresenta 13 registros.

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