Caminhão limpa-fossa atinge moto e mulher morre na Av. Guaicurus

Uma motociclista, identificada como Maria do Carmo, de 42 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (18) após sofrer um acidente na Avenida Guaicurus, na frente do Museu José Antônio Pereira, e ser prensada entre dois veículos, um Fiat Strada da Águas Guariroba e um caminhão limpa-fossa.

Segundo a reportagem do Correio do Estado que foi ao local apurar acerca do ocorrido, a moça parou com sua moto no semáforo entre os dois automóveis. Assim que o sinal abriu, o motorista do caminhão (que estava atrás dela) acelerou, a prensando no carro da frente.

Ainda, o caminhoneiro teria passado por cima da barriga da mulher e, quando quando o motorista do carro da concessionária desceu ainda pôde vê-la agarrada ao para choque, tentando sair debaixo do outro veículo.

Um dos funcionários da Águas Guariroba, que estava no carro, relatou que o Corpo de Bombeiros passou na avenida no momento do acidente e prestou os primeiros socorros, mas sem sucesso.

De acordo com informações de um conhecido da vítima, ela estava indo comprar materiais de construção para uma reforma em casa.

Inclusive, o seu pedreiro estava no local no momento do acidente, reconheceu a moto da mulher e foi orientado pelos policiais a buscar os documentos de Maria para melhor identificação. O marido da mulher já está no local.

Segundo o Cabo da Polícia Militar Elson Sousa, o condutor do caminhão disse que ele estava trafegando na avenida sentido leste-oeste e que, no cruzamento com a Rua da Divisão, Maria mudou de faixa (da direita para esquerda) e fez uma frenagem brusca, mas não deu para evitar o impacto, a prensando na traseira da Fiat Strada.

O motorista do caminhão também afirma que a moça entrou no seu ponto cego, dificultando a visualização e, consequentemente, facilitando o acidente.

Porém, Elson afirma que vai esperar o levantamento da Perícia para confirmar outros detalhes do ocorrido.

A Avenida está interditada a meia pista da quadra onde aconteceu o acidente, ou seja, quem desce pela rua da divisão tem que tomar cuidado, pois foi bem no semáforo que “desemboca” na Guaicurus.

A interdição da quadra do acidente começa na rua anterior paralela à Rua da Divisão, enquanto o outro trecho segue com fluxo normal.

Um comerciante e morador da região desde quando não havia asfalto no local, Nilson Ney, de 51 anos, conta que - ainda que não seja o caso - aqui nesse trecho da Guaicurus é comum os semáforos estarem desativados, além de citar a imprudência e falta de atenção, por justamente esse cruzamento da Guaicurus ter saída e entrada para a Rua da Divisão.

Dados

Segundo levantamento da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), 24 das 35 vítimas fatais no trânsito de Campo Grande no primeiro semestre deste ano eram motociclistas, o que representa 68,57% dos acidentes.

Já neste segundo semestre (julho até novembro), essa média aumenta, com 17 das 24 vítimas fatais sendo motociclistas, representando 70,83% das mortes.

Ao todo, 41 motociclistas morreram na Capital neste ano em sinistros no trânsito, uma parcela de 69,49%. No ano passado inteiro, 39 de 56 dos mortos no trânsito campo-grandense eram motoqueiros, ou seja, 69,64%.

Outras duas

Antes do acidente fatal de Maria do Carmo nesta segunda-feira, a última morte de motociclista na Capital havia sido no último dia 10, quando um jovem de 23 anos, identificado como Augusto Henrique Amorim de Oliveira morreu após se acidentar em uma avenida que liga os bairros Vila Moreninha II e Itamaracá.

Conforme consta no boletim de ocorrência, registrado pela irmã de Augusto, ele teria colidido no recuo do meio-fio da via, que não possui iluminação pública.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava próximo ao local para atender a uma ocorrência, e foi chamada ao local do acidente por familiares da vítima. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos, e realizaram Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP).

No último dia 6, outro acidente grave aconteceu envolvendo uma motocicleta e dois carros, na Avenida Bandeirantes, próximo ao cruzamento com a rua José Paes de Farias, que deixou Marcos Antônio Francisco Leal, de 57 anos, gravemente ferido.

Uma Fiat Toro e uma Hyunday Tucson, estavam parados no sinal vermelho, quando o motociclista, em velocidade, acertou a traseira da Toro, que com o impacto, acertou a traseira da Tucson. Horas depois, o Hospital Santa Casa de Campo Grande confirmou a morte do rapaz, que era suboficial aposentado da Marinha do Brasil.

