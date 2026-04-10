Camiseta vira prejuízo: fã perde R$ 34 mil ao comprar com ambulante em show do Guns - Foto: Denis Felipe / Correio do Estado

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O que era para ser apenas a compra de uma lembrança do show da banda Guns N' Roses se transformou em um grande prejuízo financeiro para o advogado Aristogno da Cunha, de 41 anos, que teve o cartão trocado por um vendedor ambulante e sofreu um golpe de mais de R$ 34 mil ao tentar comprar uma camiseta de R$ 70 para curtir o evento internacional realizado nesta quinta-feira (9), em Campo Grande.

A ocorrência foi registrada por meio da Delegacia Virtual, golpe aplicado por um vendedor ambulante na rotatória da Avenida Cel Cacildo Arantes, esquina com a rua Raul Pires Barbosa, antes do show.

A dinâmica do crime, segundo o boletim de ocorrência foi a seguinte: A vítima relatou que o golpista alegou problemas no Pix, utilizou maquininha de cartão e devolveu outro cartão semelhante após a transação.

Segundo o relato, o vendedor informou que estava com problemas no sistema de pagamento via Pix e aceitava apenas cartão de crédito. Após inserir o cartão na maquininha e digitar a senha, a vítima recebeu o cartão de volta sem perceber qualquer irregularidade naquele momento.

Cerca de 40 minutos mais tarde, diversas notificações do aplicativo bancário indicaram diversas compras de alto valor realizadas com o cartão do advogado. Entre as transações autorizadas estavam valores de R$ 4.999,99, R$ 9.700,00, R$ 9.800,00 e R$ 9.758,00, além de outras tentativas negadas pela operadora.

Ao conferir a carteira, percebeu que o cartão havia sido trocado. O objeto devolvido no ato da compra era de mesma instituição financeira, mesma cor e operadora, porém estava em nome de Moacir de Freitas Junior. Imediatamente, a vítima bloqueou o cartão e entrou em contato com a operadora para contestar as compras.

De acordo com a descrição, o suspeito aparentava ter entre 30 e 34 anos, cerca de 1,75m de altura e utilizava lentes dentárias.

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