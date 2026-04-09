Campo Grande abre a quinta-feira com 1.111 oportunidades de empregos

POLÍCIA FEDERAL | ANP

Nesta etapa foram fiscalizados um total de 55 estabelecimentos nas 24 cidades alvo, para coibir o aumento de preços do gás de cozinha

Para frear eventuais práticas abusivas ligadas ao aumento no preço do gás de cozinha, a Polícia Federal une-se a Senacon e ANP em fiscalizações Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Ação da Polícia Federal que ganhou destaque pela escala nacional, além é claro do título dado que dispensa comentários, Mato Grosso do Sul acaba de cair na mira da segunda etapa da "Operação Vem Diesel", que fiscaliza estabelecimentos ligados à venda e distribuição do popular gás de cozinha.

Conforme detalhado, a ação nacional iniciada a partir de Brasília (DF) mira nesta segunda etapa 24 cidades distintas, espalhadas por 15 Unidades da Federação e no Distrito Federal.

Além de Mato Grosso do Sul, nesta etapa houveram fiscalizações nas seguintes localidades:

Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Vem diesel 2

Com intuito de frear eventuais práticas abusivas ligadas ao aumento no preço do gás de cozinha, a Polícia Federal une-se à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Nesta etapa foram fiscalizados um total de 55 estabelecimentos nas 24 cidades alvo, para coibir o aumento de preços do gás de cozinha, em relação ao valor que é fixado entre as próprias empresas concorrentes para controle de mercado.

Vale lembrar que, em resposta ao aumento dos preços de combustíveis por causa da guerra no Irã, através do Ministério da Fazenda o Governo Federal anunciou uma série de subvenções e um benefício sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Em outras palavras, foi anunciada uma redução no preço do GLP, o também conhecido gás de botijão, justamente para garantir a chegada deste item até as casas de famílias de mais baixa renda, que segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, são as que mais dependem dessa energia no seu dia a dia

Para proteger o bolso do consumidor, irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização que indiquem práticas de crimes "contra a ordem tributária, econômica, bem como contra a economia popular e as relações de consumo", serão levadas até a Polícia Federal.

Além disso, não seria a primeira vez que revendedores de gás são autuados em Mato Grosso do Sul, tendo em visto o caso registrado em meados de fevereiro, onde neste caso, porém, a irregularidade constatada era ligada à balança em desacordo com a legislação e não com preços abusivos.

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