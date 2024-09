Campo Grande é o segundo destino mais procurado do Programa Voa Brasil no Centro-Oeste

Voa Brasil permite que aposentados do INSS viajem por todo o país com passagens a preços acessíveis - Marcelo Victor/ Correio do Estado.

O Voa Brasil, programa de inclusão social da aviação civil lançado este ano pelo Governo Federal, já contabilizou mais de 8 mil voos e ofereceu 500 opções de trechos para mais de 60 cidades brasileiras. No Centro-Oeste, Campo Grande se destacou como o segundo destino mais procurado, atrás apenas de Brasília.

Destinado especialmente aos aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que não viajaram de avião nos últimos 12 meses, o Voa Brasil permite que este público-alvo viaje por todo o país com passagens a preços acessíveis, que podem chegar a até R$ 200 por trecho.

Confira os principais destinos por região:

Norte Nordeste Sudeste Centro-Oeste Sul Manaus Fortaleza São Paulo Brasília Curitiba Belém Recife Rio de Janeiro Campo Grande Foz do Iguaçu Santarém Salvador Belo Horizonte Goiânia Florianópolis

A maior parte dos bilhetes vendidos está concentrada nas regiões Sudeste (44%) e Nordeste (41%). As cidades mais procuradas incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. Além das regiões Sudeste e Nordeste, Campo Grande e Brasília também têm registrado uma alta demanda por voos.

Cabe destacar que o programa cobre todos os estados brasileiros, com voos operados por diversas companhias aéreas. Nessa primeira fase os aposentados estão tendo a oportunidade de reencontrar familiares e amigos, explorar novas cidades ou revisitar destinos memoráveis.

Como funciona

O programa é uma iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), que firmou parcerias com as principais companhias aéreas do país. Vale destacar que não há subsídio governamental para a oferta dos bilhetes. As empresas aéreas disponibilizam passagens por meio de uma plataforma exclusiva para os beneficiários.

Inicialmente, o Voa Brasil é voltado para aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS), independentemente da faixa de renda. No entanto, o governo está considerando expandir o público-alvo nas próximas fases do programa.

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o Voa Brasil tem contribuído significativamente para a ampliação da oferta de voos e do número de passageiros.

“Estamos confiantes de que muitos aposentados terão a oportunidade de viajar pelo país, especialmente com o crescimento da nossa aviação. Na primeira fase do programa, esperamos incluir mais de 1,5 milhão de turistas que nunca viajaram de avião”, afirmou o ministro.

Como adquirir as passagens

A primeira fase do Voa Brasil é direcionada aos mais de 23 milhões de aposentados do INSS que não viajaram de avião nos últimos 12 meses.

Os voos oferecidos pelas companhias aéreas podem ser acessados através da página do programa, disponível em https://gov.br/voabrasil. Para acessar a página, é necessário possuir uma conta da categoria “prata” ou “ouro”, obtida ao completar as informações do cadastro.

Próximos passos

O Ministério de Portos e Aeroportos planeja lançar a segunda fase do Voa Brasil no primeiro semestre de 2025, expandindo o programa para beneficiar estudantes de instituições de ensino público.

“Estamos organizando a próxima fase do Voa Brasil, que pode incluir alunos do Pronatec, Prouni e outros segmentos da juventude brasileira”, adiantou Costa Filho.



