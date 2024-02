Sob administração da Aena, movimentação no Aeroporto Internacional de CG cai mais de 22%

Sob a administração da Aena, empresa aeroportuária espanhola, a movimentação no Aeroporto Internacional de CG caiu -22,20% em janeiro de 2024, se comparado ao mesmo período no ano de 2023. A diminuição no fluxo de passageiros também foi observada nos aeroportos de Corumbá (-44,40%) e Ponta Porã (-32,40%), conforme balanço divulgado hoje (16) pela empresa.

De acordo com o balanço de dados, neste começo do ano 113.553 passageiros passaram pelo aeroporto da Capital. Já no aeroporto de Ponta Porã, o fluxo de passageiros em janeiro foi de 5.065 pessoas e no aeroporto de Corumbá, foi de 2.523 passageiros.

Confira a movimentação de passageiros nos aeroportos administrados pela empresa espanhola, Aena:

Por sua vez, a Aena no Brasil destaca que, de modo geral, os 17 aeroportos sob su administração no Brasil tiveram uma movimentação superior a 3,8 milhões de passageiros no mês de janeiro. O volume é 5,9% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado e 4% maior na comparação com dezembro. Os cinco aeroportos mais movimentados da rede registraram altas expressivas, entre 4,8% e 16,1%

A atividade aérea também apresentou um aumento no último mês, registrando um crescimento de 6,4% em comparação a janeiro do ano anterior. No total, os aeroportos da Aena contabilizaram 40.395 pousos e decolagens, representando um aumento de 1,2% em relação a dezembro.

Congonhas, o aeroporto mais movimentado da Aena no Brasil, testemunhou o ingresso de 1,9 milhão de passageiros, indicando um aumento de 7,7% em relação a janeiro de 2023. Além disso, foram registrados 19.237 pousos e decolagens, refletindo um crescimento de 3,9%. Esses dados apontam para uma recuperação do tráfego aéreo após a pandemia de Covid-19, embora o fluxo de passageiros do último mês tenha ficado 3,1% abaixo de janeiro de 2019.

No aeroporto do Recife, houve um aumento de 4,8%, totalizando 934,6 mil passageiros. Os pousos e decolagens registraram um crescimento de 10,4%, atingindo 8.522 operações no último mês, marcando a maior movimentação de passageiros já registrada em um mês de janeiro no aeroporto do Recife.

Entre os cinco principais aeroportos da Aena no país, o maior crescimento foi observado em João Pessoa, que apresentou uma alta de 16,1%, contabilizando 173,2 mil passageiros e 1.588 pousos e decolagens (um aumento de 24,2% em relação a janeiro de 2023).

Em termos percentuais, o maior crescimento entre os 17 aeroportos da Aena foi registrado em Campina Grande. Ao longo de um ano, o fluxo de passageiros aumentou de 12.061 para 31.210, representando um crescimento de 158,8%. A movimentação de aeronaves teve um aumento de 121,3%, passando de 202 pousos e decolagens em janeiro de 2023 para 447 no último mês.



Privatização

A Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos.

A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques.

Em 2022, seus 80 aeroportos e dois heliportos movimentaram 363,6 milhões de passageiros, sendo mais de 35 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do:

Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS).

Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB).

Já na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de gerenciar aeroportos no México (12), Colômbia (2) e Jamaica (2).

