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Campo Grande implanta sistema que promete agilizar atendimentos

Capital será a primeira cidade de grande porte do Brasil a substituir o Sisreg, que é utilizado há cerca de 20 anos para organizar a fila da saúde pública

Felipe Machado

04/08/2026 - 07h35
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Campo Grande será a primeira cidade de grande porte do Brasil a implantar o e-SUS Regulação, que vai substituir o Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) depois de duas décadas e promete maior agilidade, transparência e segurança na organização e marcação de consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS).

A Capital foi escolhida pelo Ministério da Saúde para ser uma das primeiras grandes cidades a migrar para o novo sistema. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Campo Grande foi selecionada justamente pelo “porte e pela complexidade da rede municipal”.

As principais diferenças entre o e-SUS Regulação e o Sisreg, conforme a Sesau, são a tecnologia empregada e a capacidade de integração com o ecossistema digital do SUS, especialmente com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CadSUS).

“Enquanto o Sisreg foi desenvolvido em uma arquitetura mais antiga e com limitações de interoperabilidade, o e-SUS Regulação foi concebido para operar de forma integrada com bases nacionais de informação. Para os usuários do SUS, a implantação do novo sistema representa um avanço na gestão do acesso à assistência especializada”, explica a Sesau.

“Na prática, a nova plataforma oferecerá maior segurança das informações, melhor rastreabilidade das ações realizadas pelos profissionais, atualização contínua de funcionalidades e maior capacidade de monitoramento das filas de espera para consultas, exames e procedimentos especializados”, complementa a secretaria.

Além dessas mudanças, o novo sistema vai facilitar o acesso a dados sobre o tamanho das filas de atendimento, transparência que vai depender das funcionalidades que forem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

“O e-SUS Regulação foi desenvolvido para oferecer maior capacidade de monitoramento e gestão das filas de espera do SUS. A plataforma permite consolidar informações de forma mais estruturada, possibilitando o acompanhamento de indicadores como número de pacientes em espera, demanda por especialidade, oferta de vagas e produção dos prestadores”, afirma.

Quanto à maior rapidez no atendimento, a Sesau enfatizou que o novo sistema não deve zerar as filas de espera, mas tem potencial para tornar os processos de regulação mais ágeis e eficientes, já que deve fornecer ferramentas aos gestores que serão capazes de um gerenciamento mais qualificado das agendas, da oferta de vagas e das filas de espera.

“É importante destacar que a agilidade no atendimento não depende apenas do sistema informatizado. Ela também está relacionada à disponibilidade de consultas, exames, procedimentos, profissionais e serviços especializados”, reforça a Sesau.

Vale destacar que a implantação do e-SUS Regulação está acontecendo de forma gradual e deve ser concluída até o fim deste ano, conforme o cronograma idealizado pela Sesau e o Ministério da Saúde.

Em julho, a migração começou com o procedimento de diálise, tratamento médico que remove toxinas e o excesso de líquidos do sangue.

“Na sequência, até o mês de setembro, serão incorporados os demais procedimentos de alta complexidade. Posteriormente, o sistema será expandido, de forma progressiva, para as demais especialidades e procedimentos, até contemplar toda a rede municipal de regulação ambulatorial”, explica.

Novo sistema vai servir para atendimento de consultas e exames com especialistas pelo SUS - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

AUDITÁVEL

No mês passado, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a Operação Gutenberg, contra um esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), utilizava a estrutura da saúde pública para favorecer empresas privadas.

Conforme as investigações, vagas para consultas, exames, cirurgias e internações pelo SUS eram direcionadas a municípios em troca da contratação da Editora Avante e da Gráfica Alvorada para o fornecimento de livros paradidáticos mediante contratação direta, sem licitação, em contratos fraudulentos.

Ed Carlo Brito Burgatt, coordenador estadual de Regulação, foi preso durante a ação.

O novo sistema, porém, deverá fortalecer a segurança dos processos de regulação do SUS, com mecanismos mais robustos de rastreabilidade, registro das ações realizadas pelos usuários (logs de auditoria), controle de perfis e acessos, além da integração com bases nacionais de dados.

“Embora nenhum sistema, isoladamente, seja capaz de impedir a ocorrência de irregularidades, o e-SUS Regulação representa um importante avanço ao incorporar funcionalidades que reduzem vulnerabilidades, ampliam a segurança da informação e oferecem mais subsídios para a prevenção, detecção e apuração de eventuais inconformidades nos processos de acesso aos serviços especializados do SUS”, destaca a Sesau.

*SAIBA

Entre os dias 21 e 23 de julho foi realizada a capacitação dos profissionais das centrais de regulação dos municípios de Mato Grosso do Sul, uma das etapas preparatórias previstas no cronograma de implantação do novo sistema.

CLIMA

Campo Grande fica sob alerta amarelo para tempestade na quarta-feira

A previsão para Capital é de 20 a 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 milímetros em um único dia

04/08/2026 09h45

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Última chuva em Campo Grande, na quinta-feira (30), registrou cerca de 100 mm pela manhã

Última chuva em Campo Grande, na quinta-feira (30), registrou cerca de 100 mm pela manhã Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta nesta terça-feira (4), a partir das 23h, sobre o risco de tempestade com ventos intensos na Capital até às 22h59 de quarta-feira (5). 

O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de chuvas associadas a ventos intensos. A previsão para Capital é de 20 a 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 milímetros em um único dia. 

Ainda conforme o alerta, há risco baixo de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e queda de árvores em pontos diversos da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda segundo o instituto, Campo Grande terá máxima de 30°C, durante a tarde desta terça-feira, mas tem possibilidade de chuvas isoladas durante a noite. Para a quarta-feira, o INMET prevê um dia com muita chuva, tendo a possibilidade durante a tarde e a noite, com trovoadas.

Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156. Naqueles casos em que a queda aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou a árvores estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.

Estragos

Na última quinta-feira (30), a forte chuva, com cerca de 100 mm registrados pela manhã, deixou estragos em Campo Grande. Conforme o Governo do Estado, teve registros com sete quedas de árvore e dois alagamentos.

Porém, uma matéria veiculada pelo Correio do Estado mostrou que alguns pontos de Campo Grande foram fortemente afetados pelo temporal, como o fornecimento de energia elétrica nos bairros Parati, Lageado, Centenário, Vila Piratininga, Rita Vieira, Los Angeles e Silvia Regina.

A região do Parque dos Poderes, onde se concentram as secretarias de Estado, ficou totalmente alagada na Rua Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales, em frente a uma escola.

 

ACIDENTE

Homem e adolescente morrem após carro colidir com carreta na BR 267

A menina retornava das férias na casa da mãe e pegou carona com Rafael, que morava em Sidrolândia, onde a adolescente também residia com seu pai

04/08/2026 08h30

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O veículo ficou totalmente destruído após colidir com a carreta

O veículo ficou totalmente destruído após colidir com a carreta Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

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Um homem, de 38 anos, identificado como Rafael José Balen, e uma adolescente, de 13 anos, morreram em um acidente na BR 267, entre Rio Brilhante e Maracaju, na noite desta segunda-feira (3), após o veículo atingir uma carreta que transportava etanol.

Antes de bater na carreta, o carro, que seguia em sentido a Maracaju, colidiu com uma anta na rodovia. O motorista perdeu o controle e atingiu frontalmente com o outro veículo. O acidente ocorreu por volta de 20h30 e as vítimas morreram presos as ferragens.

Conforme as informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, após a batida houve incêndio na carreta, que foi contido pelo Corpo de Bombeiros com auxílio de brigadistas de uma usina da região.

O motorista da carreta foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado até o hospital de Rio Brilhante com ferimentos na perna, porém consciente e orientado.

Rafael era gaúcho, nascido na cidade de Erechim, mas morava e trabalhava na área de aviação agrícola no município de Sidrolândia. A menina morava com o pai em Sidrolândia e pegou carona com Rafael para retornar à cidade. Ela passava as férias escolares na casa da mãe em Rio Brilhante.

O pai de Mariana foi até o local do acidente e fez o reconhecimento do corpo da filha e também de Rafael.
Os corpos serão encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Dourados, nesta terça-feira (4), para exames de autópsia e, em seguida, serão liberados para velório e sepultamento.

 

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