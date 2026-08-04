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EDITORIAL

Segurança pública sem fronteiras

O crime organizado atua de forma transnacional, e a resposta dos governos precisa seguir a mesma lógica: a cooperação é mais eficiente do que ações esporádicas

Da Redação

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04/08/2026 - 07h00
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O fortalecimento da cooperação entre Brasil e Bolívia na área de segurança pública merece ser reconhecido como um passo importante no enfrentamento ao crime organizado.

Em uma região de fronteiras extensas e de intensa circulação de pessoas e mercadorias, nenhuma nação conseguirá combater sozinha organizações criminosas que há muito tempo deixaram de respeitar limites territoriais.

A integração entre os dois países representa um avanço não apenas para a repressão ao crime, mas para a proteção da soberania nacional e o fortalecimento das instituições públicas.

A iniciativa ganha relevância especial diante da realidade observada nos últimos anos.

A Bolívia, país com a maior extensão de fronteira com o Brasil, tornou-se um dos principais destinos de integrantes das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), que utilizam o território vizinho tanto como rota para o tráfico internacional de drogas quanto como abrigo para criminosos que buscam escapar da atuação das autoridades brasileiras.

Essa condição impõe aos dois governos uma responsabilidade compartilhada, pois os efeitos da criminalidade organizada não conhecem barreiras geográficas.

Nesta edição, mostramos que a aproximação entre a Polícia Federal e as autoridades bolivianas já começa a apresentar resultados concretos. A prisão, em território boliviano, do ex-deputado estadual Neno Razuk (PL), que estava foragido da Justiça brasileira, ocorreu durante uma ação conjunta entre os dois países.

Independentemente da repercussão política do caso, o episódio demonstra a eficácia da cooperação institucional, baseada na troca de informações de inteligência e na atuação coordenada das forças de segurança.

Mas seria um erro enxergar essa parceria apenas pelo prisma de operações policiais de grande visibilidade.

O objetivo maior deve ser impedir que as facções criminosas consolidem sua influência sobre regiões de fronteira, ampliem suas redes de tráfico, fortaleçam esquemas de lavagem de dinheiro e avancem sobre instituições públicas.

Organizações como PCC e CV representam uma ameaça direta ao Estado Democrático de Direito, pois utilizam a violência, a corrupção e o poder econômico para desafiar a autoridade estatal e comprometer a segurança da população.

Por isso, toda iniciativa voltada ao intercâmbio de informações, ao monitoramento conjunto de suspeitos e à realização de operações integradas deve ser estimulada.

O crime organizado atua de forma transnacional, e a resposta dos governos precisa seguir a mesma lógica: a cooperação permanente é mais eficiente do que ações esporádicas e produz resultados que beneficiam brasileiros e bolivianos igualmente.

A expectativa agora é de que um modelo semelhante seja aprofundado também com o Paraguai, outro país estratégico para a segurança das fronteiras brasileiras.

A integração entre as forças policiais, os órgãos de inteligência e as autoridades judiciais dos três países tende a reduzir a capacidade de mobilidade das facções e tornar mais difícil a utilização das fronteiras como refúgio ou corredor logístico para atividades ilícitas.

CLIMA

Campo Grande fica sob alerta amarelo para tempestade na quarta-feira

A previsão para Capital é de 20 a 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 milímetros em um único dia

04/08/2026 09h45

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Última chuva em Campo Grande, na quinta-feira (30), registrou cerca de 100 mm pela manhã

Última chuva em Campo Grande, na quinta-feira (30), registrou cerca de 100 mm pela manhã Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta nesta terça-feira (4), a partir das 23h, sobre o risco de tempestade com ventos intensos na Capital até às 22h59 de quarta-feira (5). 

O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de chuvas associadas a ventos intensos. A previsão para Capital é de 20 a 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 milímetros em um único dia. 

Ainda conforme o alerta, há risco baixo de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e queda de árvores em pontos diversos da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda segundo o instituto, Campo Grande terá máxima de 30°C, durante a tarde desta terça-feira, mas tem possibilidade de chuvas isoladas durante a noite. Para a quarta-feira, o INMET prevê um dia com muita chuva, tendo a possibilidade durante a tarde e a noite, com trovoadas.

Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156. Naqueles casos em que a queda aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou a árvores estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.

Estragos

Na última quinta-feira (30), a forte chuva, com cerca de 100 mm registrados pela manhã, deixou estragos em Campo Grande. Conforme o Governo do Estado, teve registros com sete quedas de árvore e dois alagamentos.

Porém, uma matéria veiculada pelo Correio do Estado mostrou que alguns pontos de Campo Grande foram fortemente afetados pelo temporal, como o fornecimento de energia elétrica nos bairros Parati, Lageado, Centenário, Vila Piratininga, Rita Vieira, Los Angeles e Silvia Regina.

A região do Parque dos Poderes, onde se concentram as secretarias de Estado, ficou totalmente alagada na Rua Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales, em frente a uma escola.

 

ACIDENTE

Homem e adolescente morrem após carro colidir com carreta na BR 267

A menina retornava das férias na casa da mãe e pegou carona com Rafael, que morava em Sidrolândia, onde a adolescente também residia com seu pai

04/08/2026 08h30

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O veículo ficou totalmente destruído após colidir com a carreta

O veículo ficou totalmente destruído após colidir com a carreta Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

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Um homem, de 38 anos, identificado como Rafael José Balen, e uma adolescente, de 13 anos, morreram em um acidente na BR 267, entre Rio Brilhante e Maracaju, na noite desta segunda-feira (3), após o veículo atingir uma carreta que transportava etanol.

Antes de bater na carreta, o carro, que seguia em sentido a Maracaju, colidiu com uma anta na rodovia. O motorista perdeu o controle e atingiu frontalmente com o outro veículo. O acidente ocorreu por volta de 20h30 e as vítimas morreram presos as ferragens.

Conforme as informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, após a batida houve incêndio na carreta, que foi contido pelo Corpo de Bombeiros com auxílio de brigadistas de uma usina da região.

O motorista da carreta foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado até o hospital de Rio Brilhante com ferimentos na perna, porém consciente e orientado.

Rafael era gaúcho, nascido na cidade de Erechim, mas morava e trabalhava na área de aviação agrícola no município de Sidrolândia. A menina morava com o pai em Sidrolândia e pegou carona com Rafael para retornar à cidade. Ela passava as férias escolares na casa da mãe em Rio Brilhante.

O pai de Mariana foi até o local do acidente e fez o reconhecimento do corpo da filha e também de Rafael.
Os corpos serão encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Dourados, nesta terça-feira (4), para exames de autópsia e, em seguida, serão liberados para velório e sepultamento.

 

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