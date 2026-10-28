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Cidades

INVESTIMENTO

Campo Grande recebe R$ 411 milhões da União para melhorar asfalto

Aquidauana e Anastácio também tiveram propostas selecionadas pelo Ministério das Cidades

João Pedro Flores

28/10/2026 - 11h45
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O Ministério das Cidades divulgou no Diário Oficial da União a seleção de propostas apresentadas pelos municípios de Campo Grande, Aquidauana e Anastácio, em Mato Grosso do Sul. Juntas, as operações somam mais de R$ 437 milhões em recursos destinados à mobilidade, modernização tecnológica e reabilitação urbana. O dinheiro será intermediado pela Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Campo Grande teve o maior investimento, no âmbito do Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. A Capital sul-mato-grossense teve aprovado um financiamento de R$ 411,73 milhões focado integralmente em intervenções de qualificação viária, com o objetivo de reestruturar vias públicas, otimizar o fluxo de veículos e reforçar a segurança do trânsito local.

Pelo Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades), Aquidauana teve sua proposta selecionada na modalidade de Modernização Tecnológica Urbana. O projeto contempla um investimento total de R$ 15,5 milhões voltado à implantação de soluções e ferramentas tecnológicas para o planejamento e a gestão inteligente da cidade.

Também pelo Pró-Cidades, Anastácio foi contemplado na modalidade de Reabilitação de Áreas Urbanas. A proposta prevê um investimento de R$ 10,52 milhões aplicados na requalificação e melhoria da infraestrutura de espaços urbanos consolidados.

Os programas têm como objetivo dar suporte a estados e municípios na execução de políticas de desenvolvimento urbano e infraestrutura.

A aprovação dessas propostas integra a seleção pública contínua do Ministério das Cidades, permitindo a formalização dos contratos junto ao agente financeiro para a execução dos projetos.

FERIADO

Feriado de Finados tem tarifa reduzida e escala especial de ônibus

Passagem de transporte público reduz para R$ 1,98 em cartão eletrônico e linhas especiais para cemitérios operarão durante o dia 1º e 2 de novembro

28/10/2026 12h30

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Gerson Oliveira / Arquivo Correio do Estado

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Para atender o deslocamento dos campo-grandenses durante o Feriado de Finados (02), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estruturou um cronograma que funcionará durante o próximo domingo e na segunda-feira.

O planejamento realizado inclui frotas de transporte coletivo para cemitérios, além de veículos reservas nos terminais e a tarifa reduzida, no valor de R$ 1,98 para passageiros que utilizam cartão eletrônico (Smart Card), conforme a Portaria nº 36, de 30 de outubro de 2026.

Segundo a Agetran, a linha especial 300/Cemitério Jardim da Paz, irá operar durante o domingo (01) para garantir acesso ao cemitério na saída para Sidrolândia. As outras linhas de ônibus funcionarão conforme a tabela habitual de domingos e feriados.

Na segunda-feira (02), dia do feriado, as duas linhas especiais para o dia de Finados estão disponíveis:

  • 300 / Cemitério Jardim da Paz;
  • 400 / Cemitério Santo Amaro;

Para auxiliar no fluxo de passageiros em regiões mais movimentadas, 25 linhas operarão com grade horária de sábado, são elas:

  • 051 (Terminal Bandeirantes / Shopping Campo Grande) 
  • 061 (Terminal Moreninhas/ Shopping Campo Grande) 
  • 070 (Terminal Bandeirantes / Terminal General Osório) 
  • 071 (Terminal Bandeirantes / Terminal Júlio de Castilho) 
  • 072 (Terminal Morenão / Terminal Nova Bahia) 
  • 073 (Terminal Nova Bahia / Terminal Júlio de Castilho) 
  • 080 (Terminal Aero Rancho / Terminal General Osório) 
  • 081 (Terminal Nova Bahia / Terminal Bandeirantes) 
  • 085 (Terminal Morenão / Terminal Júlio de Castilho) 
  • 101 (Terminal Guaicurus / Terminal Aero Rancho) 
  • 110 (Parque do Sol) 
  • 115 (Terminal Guaicurus / Terminal Aero Rancho) 
  • 302 (Caiobá) 
  • 313 (Terminal Bandeirantes / Tarumã) 
  • 316 (Terminal Bandeirantes / Portal das Laranjeiras) 
  • 319 (Lageado / Dom Antônio Barbosa) 
  • 403 (Santa Carmélia – UEMS / Prefeitura) 
  • 408 (Terminal Júlio de Castilho – via Ana M. do Couto/ Jd. Aeroporto) 
  • 416 (Planalto / Santa Carmélia) 
  • 503 (Iracy Coelho) 
  • 507 (Pioneiros) 
  • 515 (Damha) 
  • 517 (Terminal Morenão / Leon Denizart Conte) 
  • 520 (Noroeste / Serraville) 
  • 522 (Terminal Rita Vieira / Cristo Redentor)

Outras linhas, como a 126 (Terminal Moreninhas / Moreninhas 3 e 4), 222 (Terminal General Osório / UCDB), 229 (Cabreúva Centro) operarão no regime de segunda a sexta-feira para atender o público que necessita realizar baldeação ou integração.

A linha 074 (UCDB – Júlio de Castilho) irá funcionar regularmente, com suspensão do funcionamento da Tabela 01 (regular) a partir das 18h55 de 2 de novembro.

A Agetran determinou que nos terminais de transbordo e na Praça Ary Coelho sejam disponibilizados três veículos reservas, com tripulação a posto das 05h às 19h, para possíveis demandas emergenciais.

O Consórcio Guaicurus deve monitorar o fluxo durante os horários de pico, no início da manhã das 05h30 às 08h30, no período de almoço das 10h30 às 13h30 e ao final da tarde, das 16h às 18h30 para efetuar reajustes necessários na frota sob supervisão da Agetran.

Outras linhas do sistema irão funcionar no plano de operação domingos e feriados durante ambos os dias.

CONTRATAÇÃO

Sanesul contrata escritório de advocacia por R$ 1,5 milhão sem licitação

Contratação com inexigibilidade deve assessorar Sanesul para 'novos negócios' e parceria em Mato Grosso do Sul pelos próximos 12 meses

28/10/2026 12h05

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Divulgação

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A Empresa de Saneamento vinculada ao Governo de Mato Grosso do Sul, a Sanesul, fechou um contrato no valor de R$ 1,5 milhão com a empresa de advocacia, Manesco Advogados. A contratação não exigiu licitação e foi divulgada nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial do Governo do Estado (DOE).

Segundo a publicação, a empresa de advocacia será responsável por assessorar a Sanesul, com consultoria jurídica.

Entre os serviços prestados estão: a elaboração de notas técnicas; memorandos; estudos comparados; benchmarking e pareceres; análise e proposição de estratégias para modernização contratual e aperfeiçoamento de fluxos decisórios relacionados à gestão de parcerias; elaboração ou revisão de instrumentos jurídicos necessários à estruturação; implementação ou adequação de projetos e parcerias; avaliação dos impactos jurídicos de alterações legislativas ou regulatórias que afetem diretamente os projetos e parcerias.

A vigência do contrato é de 12 meses, e o valor seria equivalente a um salário mensal de R$ 125 mil. Para advogados admitidos por meio de concurso público, o valor inicial para carga horária de 200h mensal é de R$ 7 mil, ou seja, cerca de R$ 118 mil a menos que o suposto salário para profissionais contratados externamente pela empresa.

A Sanesul respondeu à reportagem que a remuneração acontece mediante a prestação de serviços realizados pela empresa de advocacia, assegurando "racionalidade no uso dos recursos, uma vez que não há pagamento por serviços não prestados". No entanto, não foi especificada a distribuição do valor contratual.

Segundo a Companhia, os serviços prestados pela Manesco Advogados ocorrerão conforme demanda e acionamento da Sanesul para questões pontuais.

Em nota, a empresa definiu a contratação como "prática comum e consolidada", e pontuou que os serviços serão acionados em temas como:

  • resíduos sólidos urbanos e Parcerias Público-Privadas (PPPs), que envolvem legislação específica;
  • marcos regulatórios em constante atualização;
  • modelagens contratuais de longo prazo;
  • e interação com diversos órgãos de controle e regulação;

A Assessoria de Comunicação da Companhia reforçou, assim como na publicação do DOE, que a nova parceria entre a empresa jurídica e a Sanesul é estratégica para "projetos de novos negócios e parcerias".

Apesar dessa nova parceria, a empresa Manesco Advogados aparece outras vezes em publicações do Governo relacionadas a Sanesul, com termos aditivos, e ainda durante o ano passado quando a empresa mantinha um outro nome.

O primeiro registro é de 5 de março de 2025, quando foi divulgado um contrato de assessoria jurídica no valor de R$ 260 mil, que teria sido assinado ao final de fevereiro, com vigência de 90 dias.

Neste contrato, a empresa até então nomeada de Escritório Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade Advogados receberia o valor para auxiliar juridicamente a Sanesul a informar quais contratos deveriam ou não ser aplicada a legislação de Licitações e Contratos Administrativos do Brasil.

Posteriormente, em 15 de maio do mesmo ano, um novo extrato de contrato foi divulgado no DOE, porém, no valor de R$ 920 mil, e com a vigência de 12 meses.

A Sanesul teria então contratado a empresa para asssessorar sobre os impactos do novo marco regulatório do saneamento nos aspectos legais e institucionais. O tema repete no último contrato divulgado hoje.

O contrato que duraria até maio de 2026, teve um termo aditivo ampliando a vigência por mais 12 meses, com duração até maio de 2027. Em agosto, a Companhia divulgou o valor de R$ 230 mil para o termo aditivo.

A empresa, agora Manesco Advogados, assina um novo contrato com a Sanesul, no valor de R$ 1,5 milhão. Até o momento, o montante recebido pela empresa por serviços de assessoria jurídica é de R$ 1.501.410,00.

Todos os contratos são assinados por Marcos Augusto Perez representante da empresa de advocacia e por Renato Marcílio da Silva, Diretor-presidente da Sanesul e seu Diretor de Administração e Finanças, Andre Luis Soukef Oliveira.

Conformes os documentos, os recursos utilizados para contratação são próprios da empresa de saneamento.

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