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ELEIÇÕES 2026

Ônibus têm tarifa zero e movimento intenso em dia de votação em Campo Grande

Transporte coletivo opera gratuitamente neste domingo (4) e segue programação semelhante à dos dias úteis durante o primeiro turno das eleições.

Welyson Lucas

04/10/2026 - 14h03
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O transporte coletivo de Campo Grande opera gratuitamente neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026, com programação semelhante à adotada nos dias úteis. Até o início da tarde, o serviço registra movimento significativo nos terminais e pontos da Capital, mas também há relato de espera de até uma hora por ônibus em determinadas linhas.

A movimentação começou cedo. Segundo um fiscal que trabalha no terminal localizado na Praça Ary Coelho, na região da Rua 13 de Maio, o fluxo de passageiros entre 7h e 9h30 foi semelhante ao registrado de segunda a sexta-feira, mesmo com a forte chuva que atingiu Campo Grande durante parte da manhã.

“Pela manhã teve bastante movimento, parecido com os dias úteis. No início da manhã, das 7h até as 9h30, mesmo com a chuva forte, o pessoal estava no local para utilizar o coletivo”, relatou.

O consultor de vendas Douglas Atílio, de 32 anos, utilizou o transporte coletivo para ir ao local de votação.

Morador da região do Buriti, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, ele afirmou que o deslocamento ocorreu sem dificuldades e avaliou positivamente a operação dos ônibus neste domingo.

 

Douglas Atílio, de 32 anos, consultor de vendas, fala sobre o uso do transporte coletivo neste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

“O transporte percorreu bem, foi tranquilo. Não teve muita movimentação, não estava cheio e tinha bastante ônibus circulando”, relatou.

Questionado sobre a importância da gratuidade durante a eleição, Douglas afirmou que a medida pode facilitar a participação dos eleitores, principalmente daqueles que dependem do transporte coletivo para chegar aos locais de votação.

“Eu acredito que sim, porque pelo menos incentiva o voto. O voto é obrigatório, então facilita para a população”, afirmou.

O cenário, entretanto, não é o mesmo em toda a cidade. Por volta do meio-dia, o aposentado Geraldo, de 63 anos, afirmou que já aguardava havia cerca de uma hora por um ônibus da linha Vila Nasser–Caiobá.

Geraldo, de 63 anos, aguardava um ônibus da linha Vila Nasser–Caiobá durante a tarde deste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas: Correio do Estado.

 O relato mostra que, apesar da programação reforçada anunciada para o domingo eleitoral, passageiros ainda encontram demora em alguns trajetos.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que todas as linhas do sistema municipal operam neste domingo conforme o plano funcional utilizado de segunda a sexta-feira, com oferta de veículos superior à normalmente disponibilizada aos domingos.

Além disso, não há cobrança de passagem durante o dia. A gratuidade segue a Resolução nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina aos municípios a adoção de medidas para garantir transporte coletivo urbano com frequência compatível à dos dias úteis durante as eleições.

Movimento é acompanhado durante o dia

De acordo com a programação divulgada pela Agetran, o Consórcio Guaicurus acompanha a demanda ao longo deste domingo e pode fazer ajustes na quantidade de veículos caso seja identificado aumento no número de passageiros em determinadas linhas.

Três períodos concentram atenção especial da operação: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 19h. O segundo intervalo coincide com o período em que o fluxo de eleitores aumenta próximo ao meio do dia.

Caso a demanda ultrapasse a capacidade prevista, a frota pode ser reforçada para diminuir o intervalo entre os ônibus e atender aos principais corredores da cidade.

A operação especial busca permitir que os eleitores cheguem aos locais de votação sem custo, mas também atende trabalhadores e demais passageiros que utilizam o transporte público neste domingo.

Até o começo da tarde, portanto, o balanço é de ônibus circulando com tarifa zero e movimento próximo ao de dias úteis em alguns terminais, mas com reclamações pontuais de demora, como a espera de aproximadamente uma hora relatada na linha Vila Nasser–Caiobá.
 

ELEIÇÕES 2026

Eleitora passa mal e morre em local de votação em Campo Grande

Mulher estava na Escola Municipal Sebastião Santana de Oliveira, na região do José Abrão, quando sofreu um mal súbito na manhã deste domingo (4)

04/10/2026 10h25

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Idosa de 60 anos passou mal e morreu na Escola Municipal Sebastião Santana de Oliveira, local de votação na região do José Abrão, em Campo Grande

Idosa de 60 anos passou mal e morreu na Escola Municipal Sebastião Santana de Oliveira, local de votação na região do José Abrão, em Campo Grande Divulgação

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Uma eleitora de 71 anos morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar na manhã deste domingo (4), em Campo Grande. O caso ocorreu na seção 117, instalada na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, na região do José Abrão, pertencente à 35ª Zona Eleitoral.

Segundo informações oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a mulher passou mal enquanto aguardava na fila de votação e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela coordenadora de acessibilidade e chegou à escola em aproximadamente 10 minutos. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe de socorro, a eleitora não resistiu e morreu.

Informações preliminares apontam que a mulher teria sofrido um infarto. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a causa da morte nem informações sobre eventual histórico de problemas de saúde da vítima.

Eleições em Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, a votação começou às 7h e segue até as 16h, considerando o horário local. Neste primeiro turno, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas em todo o Estado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 2.024.884 eleitores aptos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 1.768.681 deles, o equivalente a 87,35% do eleitorado, possuem cadastro biométrico.

Para a realização do pleito, foram distribuídas 7.106 urnas eletrônicas em Mato Grosso do Sul. Somente em Campo Grande são 2.242 seções eleitorais.

As primeiras horas de votação também são marcadas por chuva em Campo Grande e registros pontuais de problemas em equipamentos eleitorais no Estado. Segundo informações divulgadas pelo TRE-MS, as condições climáticas não impedem a realização da votação e os procedimentos de contingência estão previstos para eventuais intercorrências.

TEMPORAL

Chuva provoca alagamentos pelas ruas de Campo Grande

Temporal registrado desde as primeiras horas deste domingo deixa vias tomadas pela água, provoca falta de energia em bairros da Capital e reduz movimento de eleitores pela manhã

04/10/2026 09h30

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Chuva intensa registrada desde as primeiras horas deste domingo (4) provoca alagamentos em vias de Campo Grande e causa transtornos durante a manhã de votação

Chuva intensa registrada desde as primeiras horas deste domingo (4) provoca alagamentos em vias de Campo Grande e causa transtornos durante a manhã de votação Alicia Miyashiro

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A chuva forte que atinge Campo Grande desde as primeiras horas deste domingo (4) provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade e deixou moradores sem energia elétrica. O temporal também interfere na movimentação para o primeiro turno das eleições, com baixa procura pelos locais de votação durante o início da manhã e possibilidade de concentração de eleitores nas últimas horas antes do fechamento das urnas.

Um dos pontos afetados foi a Avenida Presidente Ernesto Geisel, na região central da Capital. O volume de água aumentou rapidamente durante a manhã e houve registro de alagamento no trecho próximo à Rua Antônio Maria Coelho, antes do cruzamento com a Avenida Mato Grosso.

A Ernesto Geisel é historicamente um dos pontos sensíveis durante episódios de chuva intensa em Campo Grande por acompanhar parte do curso do Rio Anhanduí. A avenida atravessa diferentes regiões da cidade e já recebeu intervenções para contenção de enchentes e recuperação de trechos atingidos por temporais.

Além dos alagamentos, moradores dos bairros Estrela Park e Tiradentes relataram falta de energia elétrica durante a manhã deste domingo.

Entre 7h e 8h40, a região central de Campo Grande acumulou mais de 30 milímetros de chuva. A precipitação intensa contribuiu para reduzir a circulação nas ruas justamente nas primeiras horas de funcionamento das seções eleitorais.

A chuva deste domingo ocorre depois de dias de alerta para novas instabilidades em Campo Grande. Na sexta-feira (2), a previsão já indicava possibilidade de temporal durante o fim de semana, inclusive no dia da eleição.

O meteorologista Natálio Abraão havia apontado a atuação de um centro de baixa pressão, responsável pela manutenção do tempo instável e pela possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. A previsão também indicava ventos que poderiam chegar a 45 km/h e ocorrência de raios.

O novo episódio acontece enquanto Campo Grande ainda se recupera dos temporais registrados em setembro. No mês passado, a Capital acumulou 151,8 milímetros de chuva e enfrentou vendavais com rajadas de até 87 km/h.

Em 10 de setembro, um dos episódios mais severos deixou cerca de 37 casas destelhadas, derrubou árvores e atingiu a rede elétrica em diferentes regiões. Também foram registrados alagamentos e danos em espaços públicos.

A Prefeitura decretou situação de emergência em razão dos estragos, posteriormente reconhecida pela União. O município aguarda recursos federais estimados em R$ 40 milhões para recuperação dos locais atingidos.

Neste domingo, a combinação entre solo já castigado pelas chuvas anteriores e novos volumes elevados de precipitação volta a colocar áreas historicamente vulneráveis a alagamentos em situação de atenção.

Movimento nas eleições

O impacto do temporal também pode ser percebido nos locais de votação. A chegada dos eleitores ocorre em ritmo abaixo do normalmente observado durante as manhãs de eleições anteriores.

A preocupação é que o movimento reduzido nas primeiras horas provoque concentração de eleitores no período da tarde e formação de filas perto do encerramento da votação, marcado para as 16h em Mato Grosso do Sul.

O cenário ganha importância porque, neste primeiro turno, cada eleitor precisa registrar seis votos, o que aumenta o tempo médio de permanência diante da urna.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informou que as condições climáticas não impedem a realização da eleição e que acompanha tanto os efeitos da chuva quanto ocorrências pontuais de interrupção no fornecimento de energia em Campo Grande.

Segundo o Tribunal, as urnas eletrônicas possuem bateria interna com autonomia aproximada de 12 horas, permitindo a continuidade da votação mesmo nos locais eventualmente afetados pela falta de energia.

**Colaborou Neri Kaspary**

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