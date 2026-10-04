Ônibus têm tarifa zero e movimento intenso em dia de votação em Campo Grande

Validador indica "passe livre" em ônibus de Campo Grande neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições. - Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

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O transporte coletivo de Campo Grande opera gratuitamente neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026, com programação semelhante à adotada nos dias úteis. Até o início da tarde, o serviço registra movimento significativo nos terminais e pontos da Capital, mas também há relato de espera de até uma hora por ônibus em determinadas linhas.

A movimentação começou cedo. Segundo um fiscal que trabalha no terminal localizado na Praça Ary Coelho, na região da Rua 13 de Maio, o fluxo de passageiros entre 7h e 9h30 foi semelhante ao registrado de segunda a sexta-feira, mesmo com a forte chuva que atingiu Campo Grande durante parte da manhã.

“Pela manhã teve bastante movimento, parecido com os dias úteis. No início da manhã, das 7h até as 9h30, mesmo com a chuva forte, o pessoal estava no local para utilizar o coletivo”, relatou.

O consultor de vendas Douglas Atílio, de 32 anos, utilizou o transporte coletivo para ir ao local de votação.

Morador da região do Buriti, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, ele afirmou que o deslocamento ocorreu sem dificuldades e avaliou positivamente a operação dos ônibus neste domingo.

Douglas Atílio, de 32 anos, consultor de vendas, fala sobre o uso do transporte coletivo neste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. Douglas Atílio, de 32 anos, consultor de vendas, fala sobre o uso do transporte coletivo neste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. “O transporte percorreu bem, foi tranquilo. Não teve muita movimentação, não estava cheio e tinha bastante ônibus circulando”, relatou.

Questionado sobre a importância da gratuidade durante a eleição, Douglas afirmou que a medida pode facilitar a participação dos eleitores, principalmente daqueles que dependem do transporte coletivo para chegar aos locais de votação.

“Eu acredito que sim, porque pelo menos incentiva o voto. O voto é obrigatório, então facilita para a população”, afirmou.

O cenário, entretanto, não é o mesmo em toda a cidade. Por volta do meio-dia, o aposentado Geraldo, de 63 anos, afirmou que já aguardava havia cerca de uma hora por um ônibus da linha Vila Nasser–Caiobá.

Geraldo, de 63 anos, aguardava um ônibus da linha Vila Nasser–Caiobá durante a tarde deste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas: Correio do Estado. Geraldo, de 63 anos, aguardava um ônibus da linha Vila Nasser–Caiobá durante a tarde deste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas: Correio do Estado.

O relato mostra que, apesar da programação reforçada anunciada para o domingo eleitoral, passageiros ainda encontram demora em alguns trajetos.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que todas as linhas do sistema municipal operam neste domingo conforme o plano funcional utilizado de segunda a sexta-feira, com oferta de veículos superior à normalmente disponibilizada aos domingos.

Além disso, não há cobrança de passagem durante o dia. A gratuidade segue a Resolução nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina aos municípios a adoção de medidas para garantir transporte coletivo urbano com frequência compatível à dos dias úteis durante as eleições.

Movimento é acompanhado durante o dia

De acordo com a programação divulgada pela Agetran, o Consórcio Guaicurus acompanha a demanda ao longo deste domingo e pode fazer ajustes na quantidade de veículos caso seja identificado aumento no número de passageiros em determinadas linhas.

Três períodos concentram atenção especial da operação: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 19h. O segundo intervalo coincide com o período em que o fluxo de eleitores aumenta próximo ao meio do dia.

Caso a demanda ultrapasse a capacidade prevista, a frota pode ser reforçada para diminuir o intervalo entre os ônibus e atender aos principais corredores da cidade.

A operação especial busca permitir que os eleitores cheguem aos locais de votação sem custo, mas também atende trabalhadores e demais passageiros que utilizam o transporte público neste domingo.

Até o começo da tarde, portanto, o balanço é de ônibus circulando com tarifa zero e movimento próximo ao de dias úteis em alguns terminais, mas com reclamações pontuais de demora, como a espera de aproximadamente uma hora relatada na linha Vila Nasser–Caiobá.

