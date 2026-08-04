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INOVAÇÃO

Capital implanta sistema que promete agilizar atendimentos

Campo Grande será a primeira cidade de grande porte do Brasil a substituir o Sisreg, que é utilizado há cerca de 20 anos para organizar a fila da saúde pública

Felipe Machado

04/08/2026 - 07h35
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Campo Grande será a primeira cidade de grande porte do Brasil a implantar o e-SUS Regulação, que vai substituir o Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) depois de duas décadas e promete maior agilidade, transparência e segurança na organização e marcação de consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS).

A Capital foi escolhida pelo Ministério da Saúde para ser uma das primeiras grandes cidades a migrar para o novo sistema. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Campo Grande foi selecionada justamente pelo “porte e pela complexidade da rede municipal”.

As principais diferenças entre o e-SUS Regulação e o Sisreg, conforme a Sesau, são a tecnologia empregada e a capacidade de integração com o ecossistema digital do SUS, especialmente com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CadSUS).

“Enquanto o Sisreg foi desenvolvido em uma arquitetura mais antiga e com limitações de interoperabilidade, o e-SUS Regulação foi concebido para operar de forma integrada com bases nacionais de informação. Para os usuários do SUS, a implantação do novo sistema representa um avanço na gestão do acesso à assistência especializada”, explica a Sesau.

“Na prática, a nova plataforma oferecerá maior segurança das informações, melhor rastreabilidade das ações realizadas pelos profissionais, atualização contínua de funcionalidades e maior capacidade de monitoramento das filas de espera para consultas, exames e procedimentos especializados”, complementa a secretaria.

Além dessas mudanças, o novo sistema vai facilitar o acesso a dados sobre o tamanho das filas de atendimento, transparência que vai depender das funcionalidades que forem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

“O e-SUS Regulação foi desenvolvido para oferecer maior capacidade de monitoramento e gestão das filas de espera do SUS. A plataforma permite consolidar informações de forma mais estruturada, possibilitando o acompanhamento de indicadores como número de pacientes em espera, demanda por especialidade, oferta de vagas e produção dos prestadores”, afirma.

Quanto à maior rapidez no atendimento, a Sesau enfatizou que o novo sistema não deve zerar as filas de espera, mas tem potencial para tornar os processos de regulação mais ágeis e eficientes, já que deve fornecer ferramentas aos gestores que serão capazes de um gerenciamento mais qualificado das agendas, da oferta de vagas e das filas de espera.

“É importante destacar que a agilidade no atendimento não depende apenas do sistema informatizado. Ela também está relacionada à disponibilidade de consultas, exames, procedimentos, profissionais e serviços especializados”, reforça a Sesau.

Vale destacar que a implantação do e-SUS Regulação está acontecendo de forma gradual e deve ser concluída até o fim deste ano, conforme o cronograma idealizado pela Sesau e o Ministério da Saúde.

Em julho, a migração começou com o procedimento de diálise, tratamento médico que remove toxinas e o excesso de líquidos do sangue.

“Na sequência, até o mês de setembro, serão incorporados os demais procedimentos de alta complexidade. Posteriormente, o sistema será expandido, de forma progressiva, para as demais especialidades e procedimentos, até contemplar toda a rede municipal de regulação ambulatorial”, explica.

Novo sistema vai servir para atendimento de consultas e exames com especialistas pelo SUS - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

AUDITÁVEL

No mês passado, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a Operação Gutenberg, contra um esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), utilizava a estrutura da saúde pública para favorecer empresas privadas.

Conforme as investigações, vagas para consultas, exames, cirurgias e internações pelo SUS eram direcionadas a municípios em troca da contratação da Editora Avante e da Gráfica Alvorada para o fornecimento de livros paradidáticos mediante contratação direta, sem licitação, em contratos fraudulentos.

Ed Carlo Brito Burgatt, coordenador estadual de Regulação, foi preso durante a ação.

O novo sistema, porém, deverá fortalecer a segurança dos processos de regulação do SUS, com mecanismos mais robustos de rastreabilidade, registro das ações realizadas pelos usuários (logs de auditoria), controle de perfis e acessos, além da integração com bases nacionais de dados.

“Embora nenhum sistema, isoladamente, seja capaz de impedir a ocorrência de irregularidades, o e-SUS Regulação representa um importante avanço ao incorporar funcionalidades que reduzem vulnerabilidades, ampliam a segurança da informação e oferecem mais subsídios para a prevenção, detecção e apuração de eventuais inconformidades nos processos de acesso aos serviços especializados do SUS”, destaca a Sesau.

*SAIBA

Entre os dias 21 e 23 de julho foi realizada a capacitação dos profissionais das centrais de regulação dos municípios de Mato Grosso do Sul, uma das etapas preparatórias previstas no cronograma de implantação do novo sistema.

Segurança na Fronteira

Brasil terá delegacia da PF na Bolívia para combater PCC e CV

Medida integra acordo firmado entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Rodrigo Paz e prevê troca contínua de inteligência, operações conjuntas e reforço da segurança na faixa de fronteira.

03/08/2026 19h05

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O ministro do Governo da Bolívia, Marco Oviedo, anunciou a instalação de um escritório permanente da Polícia Federal brasileira no país para ampliar a cooperação no combate ao crime organizado e ao narcotráfico na região de fronteira.

O ministro do Governo da Bolívia, Marco Oviedo, anunciou a instalação de um escritório permanente da Polícia Federal brasileira no país para ampliar a cooperação no combate ao crime organizado e ao narcotráfico na região de fronteira. Foto: Reprodução

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O governo da Bolívia anunciou um novo passo na cooperação bilateral com o Brasil para enfrentar o avanço das organizações criminosas que atuam na faixa de fronteira entre os dois países. A principal medida será a instalação de um escritório permanente da Polícia Federal brasileira em território boliviano, iniciativa que busca ampliar o compartilhamento de informações de inteligência e fortalecer as investigações contra grupos ligados ao narcotráfico e ao crime organizado.

O anúncio foi feito pelo ministro do Governo da Bolívia, Marco Oviedo, que explicou que a presença permanente da Polícia Federal permitirá uma atuação mais integrada entre as forças de segurança dos dois países, especialmente diante do aumento da violência registrado nas regiões fronteiriças.

Segundo o ministro, o novo modelo de cooperação também prevê a presença de representantes da Polícia Boliviana no Brasil, estabelecendo um canal permanente para o intercâmbio de dados estratégicos e ações coordenadas.

 "Haverá um escritório permanente da Polícia Federal na Bolívia. Também teremos uma representação da Polícia Boliviana no Brasil para manter um fluxo contínuo de inteligência e informações, além do apoio logístico oferecido pelo governo brasileiro por meio da Polícia Federal", afirmou Oviedo.

De acordo com o ministro, a iniciativa faz parte dos entendimentos firmados durante uma reunião realizada em abril entre o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, quando os dois governos acertaram o fortalecimento da cooperação na área de segurança pública.

Segundo Marco Oviedo, a expectativa do governo boliviano é de que os primeiros passos para a implementação da iniciativa sejam colocados em prática nas próximas duas semanas.

Nesse período, os dois países deverão iniciar a execução do projeto que prevê a instalação do escritório permanente da Polícia Federal na Bolívia, além da estruturação dos mecanismos de cooperação e compartilhamento contínuo de informações entre as forças de segurança.

Plano "Fronteiras Seguras"

Além da instalação do escritório permanente da Polícia Federal, o governo boliviano informou que colocará em prática nas próximas semanas o programa "Fronteiras Seguras", destinado a ampliar a fiscalização e intensificar operações de combate ao tráfico de drogas, armas e outros crimes transnacionais.

O plano prevê reforço dos controles em cidades consideradas estratégicas para o narcotráfico, entre elas Cobija, Guayaramerín, San Matías e Puerto Suárez, municípios localizados próximos à fronteira brasileira.

Segundo Oviedo, essas localidades são apontadas como importantes corredores utilizados por organizações criminosas para o transporte de drogas e a movimentação de integrantes de facções.

"O objetivo é realizar operações conjuntas entre a Polícia Boliviana e a Polícia Brasileira para impedir a circulação de criminosos e enfraquecer as rotas utilizadas pelo tráfico", destacou.

Escalada de violência preocupa autoridades

O anúncio ocorre em meio ao aumento da violência no departamento de Santa Cruz, onde uma sequência de homicídios elevou o nível de alerta das autoridades bolivianas.

Entre as vítimas está um subtenente da Polícia Boliviana, assassinado após atuar em investigações contra grupos criminosos na região de San Matías, município vizinho ao estado de Mato Grosso do Sul.

Em resposta, o governo boliviano mobilizou mais de 200 policiais para reforçar a segurança e intensificar as investigações em San Matías e, posteriormente, em San Ignacio de Velasco.

Disputa entre facções internacionais

Segundo o governo da Bolívia, a atual onda de violência é consequência da disputa entre grandes organizações criminosas sul-americanas pelo controle das rotas internacionais do narcotráfico.

As autoridades apontam que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) disputam o domínio dos corredores utilizados para o envio de drogas ao Brasil e a outros mercados internacionais, transformando a região de fronteira em um dos principais focos de tensão na segurança pública sul-americana.

A instalação de uma base permanente da Polícia Federal brasileira na Bolívia representa uma mudança significativa na cooperação entre os dois países e sinaliza uma estratégia de atuação mais integrada contra organizações criminosas que operam além das fronteiras nacionais.

A expectativa dos governos é que o compartilhamento contínuo de inteligência e a realização de operações conjuntas aumentem a capacidade de repressão ao narcotráfico e reduzam a influência das facções na região fronteiriça.

Operação reforça cooperação entre os países

O fortalecimento da cooperação entre Brasil e Bolívia ocorre em um momento de intensificação das ações contra o crime organizado na região de fronteira.

Nesta segunda-feira (3), uma operação conjunta entre forças de segurança dos dois países resultou na prisão de Neno Rasuk, apontado pelas autoridades como um dos alvos de investigações relacionadas ao crime organizado transnacional.

A captura reforça a estratégia de integração entre os governos e evidencia a importância do compartilhamento de inteligência para combater facções e organizações criminosas que atuam além das fronteiras nacionais.

 

Ensino

IFMS abre inscrições para mestrado com 16 vagas na Capital

Podem participar candidatos com diploma de graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação

03/08/2026 18h15

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Divulgação/IFMS

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As inscrições para o Exame Nacional de Acesso (ENA27) do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit) seguem até 20 de agosto.

O curso é oferecido gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), no Campus Campo Grande, com 16 vagas disponíveis para ingresso em 2027, com reservas para ações afirmativas, servidores da instituição e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Podem participar candidatos com diploma de graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Também são aceitas inscrições de estudantes que estejam concluindo o último semestre ou ano da graduação, desde que apresentem o comprovante de colação de grau no momento da matrícula.

Das 16 vagas ofertadas pelo IFMS, 14 são regulares e duas extranumerárias. A distribuição prevê quatro vagas para ampla concorrência, seis destinadas às ações afirmativas - sendo três para candidatos negros (pretos e pardos), uma para indígenas, uma para quilombolas e uma para pessoas com deficiência (PcD) —, quatro para servidores efetivos do IFMS e duas vagas adicionais exclusivas para servidores da Fundect.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da página nacional do Profnit, até as 23h59 (horário de Brasília) de 20 de agosto.

A taxa de participação é de R$ 350, e o candidato deverá anexar o comprovante de pagamento, em formato PDF ou JPG, dentro do prazo estabelecido.

O processo seletivo será realizado em duas etapas obrigatórias. A primeira consiste em uma prova nacional virtual, marcada para 12 de setembro, às 14h (horário de Brasília), com duração de uma hora e 30 minutos.

O exame será aplicado pela plataforma Fábrica de Provas e terá 20 questões de múltipla escolha baseadas na bibliografia oficial sobre propriedade intelectual e inovação.

Os candidatos devem observar o fuso horário local e utilizar computador ou notebook para realizar a prova, já que tablets e smartphones não serão aceitos. Além disso, o sistema apresentará as questões de forma sequencial, sem permitir o retorno às perguntas anteriores.

A segunda etapa será a análise curricular. Os aprovados na prova objetiva deverão encaminhar, entre 1º e 11 de outubro, um único arquivo em PDF contendo documentos pessoais, diploma, histórico escolar da graduação, currículo emitido pela Plataforma Lattes e o formulário de Barema preenchido. A ausência de qualquer documento exigido resultará na desclassificação do candidato.

Matrículas

As matrículas e o início das aulas estão previstos para 2027, conforme calendário acadêmico que será divulgado pelo IFMS. As atividades presenciais ocorrerão no Campus Campo Grande, às sextas-feiras e aos sábados, nos períodos da manhã e da tarde.

O Profnit é um mestrado profissional em rede nacional cuja instituição sede é a Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O programa tem como foco a formação de profissionais qualificados para atuar em Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), no empreendedorismo de base tecnológica e na gestão de ecossistemas de inovação em instituições de ensino, empresas, órgãos públicos e organizações sociais.

Serviço 

Mais informações, incluindo a bibliografia recomendada e o edital de retificação, estão disponíveis na página oficial do Profnit. Dúvidas sobre a oferta em Mato Grosso do Sul podem ser encaminhadas para o e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]).

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