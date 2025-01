Capotamento mata dois homens na BR-060, em Paraíso das Águas

Enem

Resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa do Ministério da Educação (MEC) que oferta vagas para o ingresso em instituições públicas a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), começam nesta sexta-feira (17), e poderão ser feitas de forma gratuita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (confira o passo a passo abaixo), até o dia 21 de janeiro de 2025.

Segundo o cronograma, divulgado pelo MEC, o resultado da chamada regular será divulgado dia 26 de janeiro. O resultado do Enem foi divulgado na última segunda-feira (13, e as notas podem ser conferidas na Página do Participante do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para se inscrever no processo seletivo do Sisu 2025, é necessário que o estudante:

tenha o ensino médio completo;

tenha participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

e não tenha zerado a prova de redação, conforme a Portaria MEC nº 391/2002.

É vedada a inscrição para quem declarou ter participado do Enem 2024 na condição de treineiro, ou seja, quem participou do exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio.

Em 2025, a edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição de candidatos para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Com isso, os inscritos podem disputar as vagas ofertadas para o ano inteiro, participando da seleção uma única vez. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular como por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

Serão ofertadas vagas para cursos com início previsto das aulas tanto no primeiro como no segundo semestres de 2025, de acordo com os termos de adesão assinados pelas instituições públicas de ensino superior que aderiram a essa edição da seleção unificada. O candidato não poderá escolher em qual semestre vai ingressar, porque isso dependerá de sua classificação no curso pretendido.

Classificação

Todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o seu desempenho no Enem 2024, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior.

A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Todas as instituições de educação superior participantes do Sisu 2025 adotarão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Como se inscrever

Na página do Sisu clique em Fazer Inscrição e na próxima tela clique em Entrar com GOV.BR ou fazer cadastro.

A primeira coisa a fazer é confirmar os dados de contato e preencher o Perfil socioeconômico para Lei de Cotas. Agora você está pronto para começar sua inscrição.

Se precisar, você pode alterar esses dados a qualquer momento na barra superior.

Nesta tela, você pode escolher até duas opções de curso. É nesta tela que você vai acompanhar sua inscrição durante todo o processo.

Para começar é só clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção".

Você pode pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso.

No resultado da busca você conhece os cursos pesquisados. Clique no curso para ver mais detalhes e as modalidades disponíveis.

Todas as modalidades do curso aparecem nesta tela. As modalidades da Lei de Cotas ficam disponíveis conforme Perfil socioeconômico da Lei de Cotas. Escolha uma das opções para a qual pretende concorrer e clique em "Escolher esta modalidade" para continuar.

Fique atento às informações de como comprovar as ações afirmativas no momento da matrícula, caso seja selecionado.

Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clique em “Confirmar minha inscrição”.

Inscrição concluída!

Após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar suas opções durante o período de inscrições.

Classificação parcial

Aqui, você acompanha as notas de corte dos cursos e a sua classificação parcial durante o período de inscrição.

Lista de espera

A lista de espera poderá ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Acesso Único.

Confira o cronograma completo do Sisu:

Sisu

O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes são da rede federal de ensino superior, com destaque para universidades e institutos federais.

