Caravana de MS com 5 toneladas de doações à população gaúcha deve chegar no início dessa semana - Divulgação: Governo de MS

Com percurso de 1,5 mil km e três dias de viagem até chegar à cidade de Porto Alegre, a caravana disponibilizada pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) com 5 toneladas de doações, deve chegar ao sul do Brasil no início desta semana.

As arrecadações fazem parte da campanha MS Pela Vida - Unidos Pelo Rio Grande do Sul, parceria do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul com a Fiems (Federação das Indústrias), entre as doações estão materiais de higiene, agasalhos e cobertores.

O estado do Rio Grande do Sul se recupera das recentes enchentes que devastaram grande parte das cidades. Os servidores Altamir Souza Figueiredo e Arthur Silva Espinosa, lotados no Núcleo de Transportes da instituição, foram os designados nesta missão.

Com 25 anos de carreira, o policial penal Altamir conta que se sente lisonjeado em contribuir de forma direta com essa ação social.

"Independente da distância que vamos enfrentar, inclusive meu aniversário no próximo dia 09 vou comemorar de forma diferente, com sentimento de esperança no meu coração e de dever cumprido. Esse trajeto vai nos trazer muita reflexão e um significado novo de amor ao próximo", revela.

Já o policial penal Espinosa, conta que a frustração em ver a tragédia no RS e não conseguir ajudar de alguma forma, hoje, perde espaço para a gratidão.

"Para mim participar dessa missão é exercer meu papel de cidadão, de cristão, principalmente como pai de família eu posso entender o sofrimento daqueles que perderam tudo. E hoje como Policial Penal, tenho a oportunidade de contribuir nesse ato de solidariedade levando material de higiene e roupas para o Rio Grande do Sul. Agradeço a todos da direção que não pouparam esforços em ajudar nessa força-tarefa", disse.

Assim como a Polícia Penal, caminhões de diferentes instituições seguem na logística de entrega das doações, prestando apoio na recuperação e assistência ao Rio Grande do Sul.

Vale ressaltar que algumas das mantas enviadas, foram confeccionadas utilizando a mão de obra dos reeducandos da PSMTL (Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas).

A parceria, que já existe para a ocupação dos internos na oficina de costura da penitenciária, desta vez direcionou seus esforços para a produção de mantas. Vinte e cinco reeducandos estiveram envolvidos na confecção, se afastando temporariamente de suas atividades rotineiras, que incluem a produção de uniformes escolares e outras peças de vestuário.

Esse trabalho não apenas oferece uma ocupação produtiva aos internos, mas também proporciona benefícios concretos: eles recebem 3/4 do salário mínimo e têm um dia de pena reduzido a cada três dias de trabalho.