Carnaval em Campo Grande atrai multidão no primeiro final de semana

Pesquisa aponta que mudanças climáticas serão as responsáveis pelas alterações no ecossistema, com três a cada dez espécies extintas

Várias espécies de anfíbios podem desaparecer do Pantanal nos próximos 75 anos, segundo aponta estudo desenvolvido pelo Instituto de Biociências (Inbio) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Mato Grosso e Universidade Estadual de Campinas.

Conforme o artigo, entre 16% e 27% dos anfíbios, ou três a cada dez espécies, devem ser extintos do bioma até 2100 devido às mudanças climáticas.

O professor Diego Santana, coautor do artigo e coordenador do Laboratório de Biogeografia e História Natural de Anfíbios e Répteis, explica que há uma conexão direta entre as crises hídricas, os incêndios florestais, a degradação ambiental e o aumento do risco de extinção.

Os anfíbios são os mais vulneráveis por serem dependentes de água e pântanos.

O professor destaca ainda a importância desta classe de animais no controle de vetores de várias doenças.

“Mesmo seguindo o acordo de Paris, o aquecimento global já é uma realidade de hoje e não algo só para o futuro. Só não temos crise de Dengue, Zika ou outras doenças emergentes maiores porque existem os sapos, além de outros anfíbios como rãs e pererecas, que também são responsáveis pelo controle de vários vetores de doenças”, explica o professor.

Além do controle de vetores, os anfíbios também são importantes predadores de algumas pragas em culturas como a soja e o milho e a extinção poderia impactar também a economia.

“Se você retira todos os anfíbios das áreas próximas às lavouras, das fazendas, não tem mais sapo coaxando, isso causaria prejuízo de milhões de dólares ao agronegócio. Por que tem sapo perto das lavouras? Porque eles comem muitos insetos que são de interesse econômico, como os besouros, mosquitos e gafanhotos, considerados pragas em plantações. Então, se não fizermos algo para mudar, porque o cenário só piora, esse impacto provavelmente vai ser muito maior”, enfatiza Diego.

Pantanal

O estudo ainda revela que as áreas protegidas são cruciais para a conservação da biodiversidade, mas essas mudanças no clima ameaçam sua eficácia em longo prazo ao deslocar as distribuições de espécies.

A maior área úmida tropical contínua do mundo, o Pantanal, está situada na Bacia do Alto Paraguai na América do Sul, com menos de 5% da área dentro de áreas protegidas. Das 74 espécies de anfíbios encontradas nessa região, 4% estão ameaçadas.

As secas recorrentes, somadas às crescentes pressões humanas, trazem risco à fauna semiaquática da região.

O artigo também sugere que, nos próximos 75 anos, mais de 80% das espécies de anfíbios da área de estudo perderão habitat adequado, com 99% dos conjuntos de anfíbios enfrentando perda de espécies causada pelo clima.

“Na região de Porto Murtinho tem uma espécie de barriga vermelha com o nome científico Melanofrimiscus furvogutatus, que não existe em outro lugar do Brasil todo. Então, quem quiser ver esse bicho ou saber mais sobre o animal, só tem ali, naquela região. Infelizmente, ele é um dos que está nessa lista, mas daqui há 30 ou 40 anos, muito provavelmente, ele desaparecerá, se não agirmos rápido”, reforça.

O estudo afirma ainda que o Pantanal está cada vez mais ameaçado devido à expansão das plantações de soja, ao desmatamento nas nascentes dos rios e a incêndios florestais graves, como o que ocorreu em 2020 e que queimou 3,8 milhões de hectares, matando mais de 17 milhões de animais vertebrados.

Proteção das espécies

Segundo a UFMS, Mato Grosso do Sul possui uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, que tem o objetivo de proteger diversas espécies da região pantaneira. No entanto, o local funciona há pouco tempo e não há estudos consolidados.

"Ainda não conseguirmos desenvolver pesquisas bem-feitas neste local, por motivos burocráticos ou de acesso. Existem várias propriedades rurais que são muito importantes e algumas realmente respeitam seus limites de preservação, mas deveríamos melhorar o monitoramento e fiscalização”, pontua o professor.

No Brasil, estão declaradas extintas apenas duas espécies de anfíbios que habitavam na Mata Atlântica, porém o estudo mostra que outras estão sob risco de desaparecerem.