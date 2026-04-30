Campo Grande investirá R$ 343 milhões de asfalto novo em 36 bairros

Dezenas de bairros serão asfaltados, ainda neste ano, em Campo Grande. A página da poeira no calor e lama na chuva vai virar para muitos campo-grandenses em breve.
De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a longo prazo, o plano é asfaltar 600 quilômetros nos próximos dois anos, ou seja, até 2028.
previsão é que os bairros, da primeira fase, comecem a ser asfaltados até 03 de julho de 2026, antes do prazo eleitoral.
Isso porque, como bem esclarece o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir de 04 de julho, um prazo cerca de três meses antes da execução do 1° turno, algumas condutas por parte dos agentes públicos ficam vedadas, como: nomeações, exonerações e contratações, bem como participação em inauguração de obras públicas.
O investimento é de R$ 343 milhões, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), além do anúncia na manhã de hoje de mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital.
Asfalto novo
Com obras que contemplam asfalto novo e drenagem, essa primeira fase de pavimentação abrange cerca de 78 quilômetros para 36 bairros. Confira a lista abaixo das localidades listadas no investimento de R$143 milhões do pacto firmado com o Governo Federal através do programa Avançar Cidades:
- Vila Nª Sra. Aparecida
- Vila Bosque da Saúde
- Jardim Noroeste - Lote 3
- Jardim Mansur
- Jardim Auxiliadora - Etapa B
- Jardim Itatiaia - Etapa C
- Jardim Los Angeles
- Porto Galo
- Parque Res. Lisboa
- Aero Rancho
- Vila Nogueira
- Vila Amapá
- Guanandi II
- Jd. Tarumã
- Coophavila II
- Batistão
- Jardim São Conrado
- Av. Conde de Boa Vista - Santa Emília
Já com o aporte de 100 milhões de reais por parte da bancada federal, que para anúncio na manhã de hoje (30) na Prefeitura contou com a presença de parlamentares como Geraldo dos deputados federais Dagoberto Nogueira (PSDB), Geraldo Resende (União) e Luiz Ovando (PP), bem como da senadora Tereza Cristina (PP), serão contemplados os seguintes bairros:
- Jd. Los Angeles - 2ª etapa
- Vila Nogueira
- Vila Aimoré
- Vila Amapá
- Jd. das Nações - 2ª Etapa
- Guanandi II - 2ª etapa
- Cophavila II
- Batistão - 2ª etapa
- Jd. Santa Emília
- Residencial Aquarius I
- Residencial Aquarius I
- Jd. São Conrado
- Jd. Tijuca
- Jd. Verdes Mares
- Residencial Flores
- Pq. Residencial União II
- Residencial dos Girassóis
- Residencial Oliveira
O critério para escolha dos bairros são antiguidade, tempo de espera e bairros que estão “ilhados” sem pavimento em meio a outros bairros que já são asfaltados há anos.
“Juntamente com a equipe técnica de engenheiros e arquitetos de planejamento da cidade, nós decidimos [a questão do asfalto] por regiões. [Os critérios foram] antiguidade, tempo de espera, projetando a cidade e fechando todos os bairros que estavam entre bairros assaltados”, detalhou a prefeita.
O objetivo é proporcionar maior segurança viária, melhor mobilidade para motoristas e pedestres e valorização imobiliária. Asfalto novo representa moradia de qualidade e dignidade residencial para o cidadão.
Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação “velha”, serão recapeados.