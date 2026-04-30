Prefeita indica que adjunto será efetivado na secretaria de obras

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Durante a manhã desta quinta-feira (30), em auditório na Prefeitura Municipal de Campo Grande, diante do anúncio de cerca de R$350 milhões para asfalto novo na Capital, a chefe do Executivo da Cidade Morena disse estar "satisfeita" com o trabalho Paulo Eduardo Cançado Soares e que o interino seguirá efetivo frente à pasta de obras.

Questionada pelo Correio do Estado se a pasta de obras seguiria sendo tocada pelo adjunto, ou se haveria alguma previsão para a nomeação de um outro titular, a prefeita de Campo Grande se resumiu em apontar que está "satisfeita" com o trabalho de Paulo Cançado.

"Nós estamos satisfeitos com o trabalho do Paulo, ele conhece todos os projetos, estava acompanhando como adjunto...como aconteceu na Secretaria de Fazenda, nós tínhamos um adjunto que acompanhava muito o trabalho da antiga secretária", cita Adriane Lopes em menção à dança das cadeiras envolvendo a antiga chefe da Sefaz, Márcia Hokama, trocada por Isaac José de Araújo, que assumiu o cargo em janeiro deste ano.

Interino no comando

Conforme a prefeita de Campo Grande, as coisas estão "dando certo" com Paulo Eduardo Cançado Soares, filho do ex-governador Marcelo Miranda, no comando interino da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) há cerca de um mês.

Indicando que Paulo está "tocando todos os projetos", diante inclusive de um anúncio recente de R$343 milhões para 78 quilômetros de asfalto novo em 36 bairros, o Executivo fez ainda promessa na manhã de hoje (30) de que a Capital deve chegar em 2028 com a execução total de 600 km dessa nova pavimentação.

Em um segundo momento, Adriane Lopes complementou que a nomeação oficial de Paulo Cançado deve ser publicada em breve.

"Nos próximos dias... ele já tá lá, deu tudo certo. Está dando tudo certo, graças a Deus", conclui a prefeita de Campo Grande.

Nesse caso da Sisep, a troca de comando foi motivada por pedido de exoneração do antigo titular, Marcelo Miglioli, que por sua vez decidiu ficar à disposição do Partido Progressistas para ajudar a sigla nas eleições gerais deste ano, seja como um possível candidato a deputado estadual, federal, ou na coordenação.

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