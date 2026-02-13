Carreta com gado tomba na BR-158 e motorista morre preso às ferragens

Um motorista de carreta morreu na madrugada desta sexta-feira (13) após o veículo que conduzia tombar na BR-158, no quilômetro 300, em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul.
O condutor dirigia um caminhão Scania que tracionava uma carreta boiadeira carregada com gado. Conforme as primeiras informações, ao passar por uma curva à esquerda, o motorista teria perdido o controle da direção, e o conjunto acabou tombando às margens da rodovia.
Com o impacto, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso às ferragens, morrendo ainda no local. Equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar foram acionadas e constataram o óbito.
Parte dos animais transportados se espalhou pela pista, exigindo atenção redobrada de quem trafegava pelo trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou no controle do tráfego e na contenção do gado até que a situação fosse normalizada.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, e a Polícia Civil de Três Lagoas abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.
De acordo com o portal RCN 67, o tombamento mobilizou equipes de segurança durante a madrugada e provocou interdição parcial da rodovia.
Especialistas apontam que veículos que transportam carga viva podem apresentar maior instabilidade, principalmente em curvas, devido ao deslocamento do peso. No entanto, apenas a perícia poderá confirmar o que levou à perda de controle do veículo.