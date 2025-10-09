Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Agora Tem Especialistas"

Carretas da saúde da mulher iniciam atendimentos em Campo Grande

De forma simultânea, outras 15 cidades de 11 estados também iniciam as atividades

Alison Silva

09/10/2025 - 12h00
No mês do Outubro Rosa, dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, o Ministério da Saúde lança em Campo Grande, os atendimentos das carretas da saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas.

A ação, inédita no estado, faz parte de uma estratégia nacional para ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas pelo SUS. As carretas irão atender principalmente regiões de difícil acesso e cidades-polo, onde há escassez de serviços especializados.

De forma simultânea, outras 15 cidades de 11 estados também iniciam as atividades das carretas nesta sexta-feira. Na próxima semana, mais oito estados passarão a oferecer o serviço, que tem como objetivo reduzir filas de espera e garantir mais agilidade nos atendimentos do Sistema Único de Saúde.

A cerimônia de abertura será nesta sexta-feira (10), às 10h, no bairro Aero Rancho, e os atendimentos à população começam a partir das 14h, no mesmo local.

Participam do lançamento o diretor substituto do Departamento de Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Antônio Fernando da Silva, e o superintendente estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul, Ronaldo de Souza Costa.

O programa Agora Tem Especialistas integra o conjunto de ações do governo federal voltadas à ampliação da oferta de serviços especializados, reforçando o compromisso com a saúde da mulher e a equidade no acesso à rede pública.

Serviço

Cerimônia: 10h — Av. Ver. Thirson de Almeida, 3103, Aero Rancho, Campo Grande. 
Início dos atendimentos: 14h — mesmo local

TRÁFICO

"Frete" da cocaína chega a até R$ 10 mil na rota do minério

Caminhoneiros têm sido aliciados por traficantes para ocultar cocaína em cargas de minério na BR-262, em Mato Grosso do Sul, com promessa de ganhos rápidos

09/10/2025 14h45

Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cocaína em cargas de minério na BR-262

Nos últimos meses, caminhões carregados de minério estão na mira da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul, mais especificamente na BR-262, por causa de traficantes que utilizam a carga excessiva para esconder drogas e conseguir chegar nas mãos pretendidas, com ajuda das famosas “mulas” que se arriscam para ultrapassar as barreiras policiais e que chegam a faturar quase 10 salários mínimos se tiverem sucesso na missão.

Por ser uma rodovia que atravessa o Estado de leste a oeste e o liga com São Paulo, a BR-262 é muito utilizada para tráfico de drogas, o que não é novidade para ninguém. Porém, neste ano, a prática de transportar cocaína e outras substâncias ocultas em carregamentos de minério tornou-se quase trivial na região.

Em 1º de abril deste ano, foram apreendidos 452 quilos de cocaína (avaliada em R$ 22 milhões) em Terenos, que estavam escondidos em um caminhão carregado de minério de ferro.

Dois dias depois, uma apreensão semelhante ocorreu em Campo Grande, desta vez foram confiscados 368 quilos do entorpecente (260 quilos de pasta base e 108 quilos de cloridrato).

No mês seguinte, em meados de maio, duas ações policiais em menos de 24 horas encontraram mais de uma tonelada de drogas escondidas em cargas de minério (560,7 quilos em Terenos e 547,9 quilos em Corumbá). Ambas seriam entregues em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, respectivamente.

“Mulas” não nascidas em Mato Grosso do Sul também são utilizadas pelos traficantes. Há aproximadamente três semanas, um catarinense de 32 anos foi flagrado em Miranda transportando 140,5 quilos de cocaína, carga que foi carregada em Corumbá e tinha como destino final um município de Goiás, não especificado pelo motorista.

Coincidência?

No dia 10 de setembro, a PRF realizava uma fiscalização de rotina na BR-262 quando ordenou a parada de um caminhão. Interrogado, o motorista de 24 anos demonstrou nervosismo na fala e mãos trêmulas ao entregar os documentos, o que ascendeu a suspeitas dos policiais.

Por isso, foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo e na carga, onde foram encontrados entorpecentes nas duas extremidades dos dois tanques de combustível.

Mesmo que tenha negado conhecimento da droga no primeiro instante, o caminhoneiro admitiu que sabia e que aceitou a missão após ter sido aliciado dentro do pátio da Mineradora Urucum, localizada em Corumbá, sob a bagatela de R$ 10 mil para transportar o ilícito até Campo Grande. Porém, ele disse que não conhecia a pessoa que fez a proposta.

“Após aceitar a proposta essa pessoa providenciou ali mesmo a troca dos tanques por outros já adulterados contendo a droga, ficou combinado de parar em um posto de gasolina no anel viário de Campo Grande, onde os tanques seriam destrocados e ele [motorista] seguiria viagem com a carga lícita de minério até Betim/MG”, explicaram os policiais em depoimento.

Ao todo, foram apreendidos 39,3 kg de cloridrato de cocaína e 225,2 quilos da droga em forma de base livre (pasta base), além de R$ 4,4 mil em espécie que estavam com o motorista e o aparelho celular do suspeito. 

Posteriormente, já na delegacia prestando depoimento, o condutor informou que trabalhava como caminhoneiro há cinco anos, dos quais, os últimos quatro meses foram para uma empresa de comércio e serviços, que presta trabalho à LHG Mining.

Em meio a recrutamentos como esse, a demanda por minério de ferro tende a aumentar na região. A mineradora lidera um investimento de R$ 4 bilhões, que aumentará a produção anual de minério de ferro de 12 milhões para 25 milhões de toneladas, justamente no Complexo Morro do Urucum, onde o motorista disse ter sido aliciado.

Após a junção da LHG Mining com a Mineração Corumbaense Reunida (MCR) em 2022, houve uma expansão da atividade na região e, consequentemente, mais caminhões carregados com minério partindo de Corumbá para outros municípios ou estados, o que eleva o risco de traficantes contratarem mulas para realizarem o transporte de drogas, como aconteceu neste caso citado pela reportagem.

O “frete”

Como mencionado, o caminhoneiro recebeu a proposta para faturar R$ 10 mil caso conseguisse completar a missão. Como efeito de comparação e até explicação do motivo pelo qual muitos aceitam este “desafio ilegal”, o motorista informou aos policiais que sua renda familiar total (dele e a da esposa) é de R$ 8 mil por mês. 

Ou seja, em apenas uma viagem ele iria conseguir mais do que sua família inteira arrecada em 30 dias, o que “explica” muitos aceitarem arriscar suas vidas em rodovias extremamente fiscalizadas e carregar drogas que podem deixá-los anos na prisão. Neste caso, após apuração do inquérito policial, o motorista foi indiciado por tráfico de drogas no último dia 6 e deve ser julgado em breve.

“Ocorre que o próprio caso em si, pela própria quantidade apreendida e a natureza desta [a qual necessita passar por processo antes para utilização], além da diversidade de forma de cocaína e da forma como estava sendo transportada, oculta em tanque de combustível, sendo impossível que se trate de drogas para consumo próprio pelo volume da apreensão e modo como a droga estava embalada, bem como as circunstâncias como se deu a prisão, denotam sua finalidade para comercialização”, afirmou o delegado da Polícia Federal em seu relatório final sobre o caso.

Crise

Município tem 72h para conceder vaga hospitalar a idosa internada em UPA por falta de leito

A paciente espera uma vaga em leito desde o mês de julho e foi internada na última segunda-feira após exames indicarem sangue em seu pulmão

09/10/2025 14h30

Campo Grande sofre com a precariedade da saúde, sem previsão de melhora

O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul determinou que o Município de Campo Grande providencie em até 72 horas a transferência de Dilfa Almeida para uma unidade hospitalar adequada, seja pública ou privada. 

A idosa, de 74 anos, está internada na Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Leblon desde a última segunda-feira (6) após uma piora em seu quadro crônico de tosse com sangue que vinha evoluindo há cerca de um ano. 

A Defensoria Pública, que entrou com o processo contra o Município, alegou que a unidade de saúde onde a paciente se encontra internada não tem condições estruturais satisfatórias para acolhê-la por mais de 24 horas, indicando que não há qualquer previsão de liberação de vaga em um leito hospitalar pelo Sistema Único de Saúde. 

O órgão requereu a transferência imediata da idosa para qualquer hospital público da cidade, incluindo CTI ou UTI, se preciso. Caso não seja possível, que ela seja encaminhada para uma unidade hospitalar da rede particular, com todas as despesas médico-hospitalares custeadas pelo Município até a alta hospitalar. 

Caso não seja atendido, a Defensoria pediu a indenização à paciente no valor de R$30 mil, suficiente para a internação e tratamento inicial em um hospital da rede privada.

Em sua decisão, o juiz Marcelo Ivo de Oliveira ressaltou que o Poder Público tem o dever de garantir o direito à saúde do cidadão como respeito à dignidade humana. 

“No presente caso, a probabilidade do direito se mostra presente, uma vez que a parte requerente está internada em unidade de pronto atendimento (UPA) desde 06/07/2025 e ainda aguarda vaga em unidade hospitalar adequada. Em outras palavras, configurada a manutenção de paciente grave em local inadequado, está presente a negligência do poder público”, afirmou. 

Crise de leitos

Após a exoneração da secretária de saúde de Campo Grande, Rosana Leite, a prefeitura ainda não tem um nome para assumir o cargo. As demandas estão a cargo de um comitê formado por seis pessoas: Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli; gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

A falta de um secretário específico da pasta reforça um caos na saúde do Município que se agrava cada vez mais, ressaltado pela falta de leitos em hospitais que atendem via SUS, especialmente. 

Mesmo com um terço do orçamento do Município (R$ 2,1 bilhões de R$ 6,87 bilhões este ano e R$ 2,25 bilhões de R$ 6,97 bilhões previstos para 2026), a Saúde campo-grandense vem experimentando constantes colapsos em leitos hospitalares, seja adulto ou pediátrico, números que foram confirmados por hospitais ao Correio do Estado.

As UPAs lotadas são reflexo dos hospitais lotados. O Correio do Estado verificou na última quarta-feira (8) a situação das unidades que dá aos usuários da saúde pública o seguinte panorama: o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) conta com nove leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, nove leitos na Unidade Coronariana (UCO), nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e seis leitos de UTI neonatal. Todos com 100% de ocupação.

A Santa Casa informou que são disponibilizados 637 leitos para saúde pública, ou seja, SUS (609 entre UTI e enfermarias, 23 leitos de pronto-socorro e oito de C.O.), dos quais 80,87% estão ocupados. O hospital ainda complementa que, em média, o tempo de permanência de pacientes em leitos é de 9,91 dias.

Já o Hospital Adventista do Pênfigo (HAP) disse que conta com 20 leitos de UTI e 30 leitos clínicos contratualizados com a Prefeitura de Campo Grande e mais 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos com contrato vigente com o Estado, acordo este que vai até novembro. Novamente, todos se encontram ocupados.

A reportagem também entrou em contato com o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para obter informações, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

No Sistema de Gestão de Saúde (SiGS), portal disponibilizado pela Prefeitura para verificação de leitos e tempo de espera em cada UPA e Centro Regional de Saúde (CRS), sete unidades aparecem com leitos lotados, tanto para emergência quanto observação: UPA Vila Almeida, UPA Coronel Antonino, UPA Leblon, UPA Santa Mônica, UPA Moreninhas, UPA Universitário e CRS Tiradentes. Nas outras unidades, há pouquíssimas vagas em leitos, seja para emergência ou observação. Os dados são atualizados a cada duas horas no site.

*Colaborou Felipe Machado
 

