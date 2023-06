Carro capota e cai no córrego da Avenida Ernesto Geisel neste domingo (4)

educação

Pessoas que se enquadram nos perfis exigidos ainda podem pedir isenção durante a inscrição, que vai até o dia 16 de junho

Nesta segunda-feira (5), serão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Em Mato Grosso do Sul, 23.958 isenções já foram aprovadas.

Esses 23,9 mil participantes poderão realizar a inscrição sem preocupação com valor a pagar. Neste ano, o valor da taxa de inscrição é de R$ 85 reais.

As inscrições ficam abertas até o dia 16 de junho e podem ser realizadas através da página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Já as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, com início às 13h30 e abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h.

Isenção

Em escala nacional, 2,4 milhões de solicitações foram aprovadas para fazer o Enem 2023 com isenção.

Concluintes do ensino médio em escola pública ainda podem pedir a isenção durante a inscrição, de 5 a 16 de junho.

Segundo o Governo Federal, a participação gratuita no Enem é prevista para pessoas que se enquadram em, pelo menos, um dos seguintes perfis:

Matriculados na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2023), em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Com o Enem, instituições de ensino públicas e privadas utilizam o exame para selecionar estudantes.

Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame.

Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal, explica o Governo Federal.