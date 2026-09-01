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Celular, computador e eletrônicos sem uso ganham sete pontos de descarte em MS

Pontos serão instalados em unidades do Senac em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

01/09/2026 - 16h45
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Celulares antigos, computadores, monitores, impressoras e outros equipamentos eletrônicos que estão sem uso terão novos locais para descarte em Mato Grosso do Sul. Uma parceria entre o Senac MS e a Circular Brain, empresa de tecnologia especializada em logística reversa de resíduos eletrônicos, vai instalar sete pontos de entrega voluntária em unidades da instituição.

Serão três pontos em Campo Grande e um em Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. A proposta é facilitar o descarte correto de equipamentos que não devem ser encaminhados junto ao lixo comum.

A Circular Brain será responsável por receber os materiais e encaminhá-los para a destinação adequada por meio de recicladores parceiros. A empresa utiliza uma plataforma que permite acompanhar o caminho dos resíduos desde a coleta até a destinação final.

Para Gabriela Pereira Ferreira Barreto, analista ESG do Senac MS, a instalação dos pontos pretende facilitar uma prática que ainda enfrenta dificuldade justamente pela falta de locais acessíveis para o descarte. “Essa parceria amplia o acesso ao descarte ambientalmente adequado de resíduos eletroeletrônicos e também fortalece o trabalho de educação ambiental desenvolvido pelo Senac MS!, disse.

Os pontos terão capacidade limitada. Quando um coletor estiver cheio, a unidade poderá acionar a Circular Brain, que fornecerá um código de postagem sem custo para o envio dos resíduos pelos Correios ou pela Jadlog. A parceria tem duração prevista de 60 meses.

A gerente de Marketing e Comunicação da Circular Brain, Lívia Santarelli, afirma que ampliar os locais de entrega ajuda a aproximar o consumidor da logística reversa.“Quando tornamos o descarte correto mais acessível, aumentamos as possibilidades de que esses materiais retornem ao ciclo produtivo de forma segura e responsável.”

A destinação será realizada pela Circular Brain e por empresas parceiras homologadas, seguindo as regras da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Curso gratuito

Além dos coletores, a parceria prevê uma ação anual de descarte eletrônico e atividades de educação ambiental para alunos e funcionários das unidades.

Também será oferecido gratuitamente, de forma on-line, o Curso de Multiplicadores de Economia Circular, voltado a colaboradores e alunos. A intenção é formar pessoas para disseminar informações sobre descarte, reaproveitamento e reciclagem de materiais.

A Circular Brain informa que mantém uma rede com mais de 17 mil pontos de coleta em mais de 5,5 mil municípios brasileiros, além de parceiros responsáveis pela reciclagem dos materiais.

Para quem possui equipamentos ou resíduos eletrônicos com mais de 30 quilos, a empresa também informa oferecer coleta gratuita em domicílio.

Saúde Pública

Justiça trava contratação de R$ 106 milhões para gerir hospital em MS

Liminar do TJMS suspende homologação do Isac e impede assinatura, execução e transferência da gestão do Hospital Regional de Ponta Porã até nova decisão

01/09/2026 16h02

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Hospital Regional de Ponta Porã é alvo de decisão que suspendeu contratação de R$ 106 milhões para gestão da unidade.

Hospital Regional de Ponta Porã é alvo de decisão que suspendeu contratação de R$ 106 milhões para gestão da unidade. Foto: Divulgação Prefeitura de Ponta Porã/Chico Ribeiro

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) suspendeu o avanço da contratação do Instituto Saúde e Cidadania (Isac) para administrar o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã. O contrato de gestão estava estimado em R$ 106,3 milhões por ano.

A decisão liminar foi proferida pelo desembargador Nélio Stábile no Mandado de Segurança nº 1419741-26.2026.8.12.0000, apresentado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), organização que atualmente administra o hospital por meio de um contrato emergencial.

A ordem judicial atinge os efeitos do ato de homologação publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) no dia 25 de agosto.

Com isso, o Estado está impedido de formalizar ou iniciar a execução do contrato com o Isac, assim como de realizar qualquer procedimento de transição ou transferência da administração da unidade hospitalar.

O desembargador determinou ainda que, caso o contrato já tenha sido assinado, sua execução permaneça suspensa. A proibição continuará valendo até que uma nova decisão seja proferida no processo.

Na prática, a liminar congela a mudança de comando do Hospital Regional de Ponta Porã. A decisão não determina a interrupção dos atendimentos, mas impede que o Isac assuma a administração, os serviços, os funcionários, os equipamentos e as demais estruturas operacionais da unidade.

A própria Comissão de Contratação da SES reconheceu oficialmente a suspensão. Em reunião realizada no dia 31 de agosto, o presidente e os integrantes do colegiado registraram que a homologação estava suspensa, assim como todos os atos materiais de transição. A ata foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira.

Contrato milionário

O Isac havia sido declarado vencedor do Chamamento Público nº 001/2025, destinado à escolha de uma organização social para gerenciar, operacionalizar e executar os atendimentos ambulatoriais, as internações e os demais serviços do Hospital Regional de Ponta Porã.

A proposta apresentada pelo instituto previa um custo mensal de R$ 8.859.405,68, equivalente a R$ 106.312.868,15 por ano. O ISMS, que também chegou à etapa final, propôs R$ 9.276.788,50 mensais, ou R$ 111.321.462 por ano.

A diferença entre as propostas foi de aproximadamente R$ 417,3 mil por mês e de R$ 5 milhões em um período de 12 meses. Na classificação final divulgada durante o processo, o Isac alcançou 101,06 pontos, enquanto o ISMS ficou com 99 pontos.

Ao homologar o resultado, o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, declarou o Isac vencedor e informou que a assinatura do contrato deveria ocorrer em até 60 dias após a publicação.

A homologação, entretanto, durou apenas três dias sem restrições. Publicado em 25 de agosto, o ato teve seus efeitos suspensos pela decisão judicial proferida em 28 de agosto.

Disputa atravessou o TCE

Antes de chegar ao Tribunal de Justiça, o chamamento público já havia enfrentado uma sequência de questionamentos no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). Durante a tramitação, foram expedidas decisões suspendendo e retomando o processo, além de determinações relacionadas à pontuação das organizações participantes.

O próprio ato de homologação da SES cita decisões do TCE que, em momentos diferentes, suspenderam o chamamento, revogaram as restrições, determinaram a redução de pontos do ISMS e permitiram o prosseguimento das etapas do certame.

Depois da liberação no Tribunal de Contas, a Secretaria de Saúde avançou para a homologação do Isac. O ISMS, porém, recorreu ao Poder Judiciário e incluiu entre as autoridades apontadas no processo o conselheiro relator do caso no TCE, o presidente da Comissão de Contratação e o secretário estadual de Saúde.

O ISMS aparece nos registros da própria Secretaria de Saúde como responsável pela administração emergencial do hospital.

Uma planilha de pagamentos da SES informa o repasse de R$ 7.881.330,11 ao instituto referente à competência de agosto de 2026, no âmbito do Contrato de Gestão Emergencial nº 01/2026.

Decisão ainda é provisória

A suspensão concedida pelo TJMS tem caráter liminar e não representa o julgamento definitivo da disputa. A Justiça não anulou o chamamento público, não desclassificou o Isac e ainda não decidiu quem tem razão no processo.

O desembargador determinou que o ISMS altere a ação, no prazo de 15 dias, para incluir o Isac como parte diretamente interessada. O instituto também deverá complementar as despesas processuais. Se essas exigências não forem cumpridas, a ação poderá ser rejeitada e a liminar, revogada.

Depois da regularização, o Isac será citado para apresentar sua defesa. O relator do processo no TCE, o secretário estadual de Saúde e o presidente da Comissão de Contratação também deverão prestar informações. Na sequência, o caso será encaminhado ao Ministério Público.

Enquanto essas etapas não forem concluídas e não houver nova deliberação judicial, permanecem suspensas a contratação do Isac e qualquer tentativa de transferência da gestão do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto.

A disputa deixa novamente indefinido o futuro administrativo de uma das principais unidades públicas de saúde da região de fronteira.

O hospital continuará funcionando, mas a escolha da organização que deverá comandar sua estrutura e administrar um orçamento superior a R$ 100 milhões anuais volta a depender do desfecho de uma batalha judicial.

Lazer

Semana terá ingressos a partir de R$ 10 para curtir filmes em família

Cinemark, UCI e Cinépolis participam da promoção entre 10 e 16 de setembro

01/09/2026 15h30

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Por uma semana, ingressos de cinema irão custar R$10

Por uma semana, ingressos de cinema irão custar R$10 Reprodução

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Ir ao cinema, escolher um filme para assistir com a família e ainda gastar menos vai ficar mais fácil em Campo Grande. Entre os dias 10 e 16 de setembro, a cidade participa da Semana do Cinema, campanha nacional que terá ingressos a partir de R$ 10 nas redes Cinemark, UCI e Cinépolis.

A promoção é uma oportunidade para quem gosta da experiência de assistir a um filme na tela grande, mas também para quem procura um programa de lazer para fazer com crianças, amigos ou familiares sem precisar gastar tanto. A ação inclui filmes que já estão em cartaz e títulos que chegam aos cinemas durante o período.

Quanto custa

Na Cinemark, sessões 2D, 3D e XD iniciadas até 16h59 custam R$ 10. A partir das 17h, o valor passa para R$ 12. Nas salas Prime e nas poltronas D-BOX, os ingressos custam R$ 20 nas sessões da tarde e R$ 24 nos demais horários.

Na UCI, as sessões iniciadas até 16h59 também ficam em R$ 10. Depois das 17h, o valor passa para R$ 12.

Já na Cinépolis, os ingressos das salas tradicionais e Macro XE partem de R$ 10, enquanto a Sala VIP terá desconto de 60%. Os preços podem variar conforme a sessão e a unidade.

Além dos ingressos, as redes também terão promoções nas bombonieres, com opções de combos de pipoca e bebidas. 

O que assistir

A programação da semana inclui filmes para diferentes públicos. Entre os títulos em destaque estão “Minha Melhor Amiga”, com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, além de estreias como “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor”, “Código Vingança” e “Maravilhosa Árvore”.

Também seguem entre as opções filmes como “Homem-Aranha: Um Novo Dia” e “A Odisseia”, que estão entre os lançamentos de maior destaque do período.

A lista definitiva de filmes e horários deve ser conferida diretamente na programação de cada cinema, já que a oferta de títulos pode mudar de uma unidade para outra.

 

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