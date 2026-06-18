Chegada do inverno traz sequência de frentes frias e mínimas de 5ºC em MS

Primeiros dias de inverno no Estado terão temperaturas de 4ºC - FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

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Faltando três dias para a chegada do inverno no Hemisfério Sul, uma nova frente fria promete derrubar as temperaturas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, dando as boas vindas à nova estação.

Neste final de semana, o céu azul dá lugar a nuvens carregadas, com possibilidade de tempestades em diversas regiões. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Estado (Cemtec), as maiores chances de chuva estão previstas para esta sexta-feira (19), que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e até queda de granizo.

No sábado (20), ainda há previsão de chuva, mas com intensidade menor que na sexta-feira. É neste dia que uma massa de ar frio avança, e as temperaturas começam a cair.

As maiores temperaturas estão previstas para as regiões do bolsão, norte e leste, com máximas entre 21ºC e 28ºC. Já na região Sul, na Cone-Sul e na Grande Dourados, as mínimas podem chegar a 8ºC e as máximas não passam de 21ºC.

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas previstas ficam entre 14ºC e 18ºC e as máximas 19ºC e 24ºC. Em Campo Grande, as mínimas chegam a 15ºC e as máximas não passam de 23ºC.

Já no domingo (21), o primeiro dia do inverno, o sol volta e as temperaturas caem mais. Na região extremo sul do Estado, especialmente durante a madrugada e ao amanhecer, as mínimas podem chegar a 5ºC. Nas demais regiões, os valores variam entre 10ºC e 15ºC.

No Bolsão, Norte e na região Leste, faz calor no domingo, com máximas de até 30ºC em Coxim e 27ºC em Paranaíba, mas as mínimas chegam a 12ºC em Três Lagoas.

Na próxima semana

A partir de segunda-feira (22), uma nova frente fria avança por todo o Estado. Em Campo Grande, as máximas não passam de 17ºC e as mínimas podem chegar a 7ºC.

Em Ponta Porã e região extremo sul do Estado, as mínimas chegam a 4ºC e as máximas não passam de 17ºC, acompanhadas de nevoeiro, sol e variação de nebulosidade.

Em Corumbá e região, há risco de chuva irregular durante a semana, derrubando as máximas para 23ºC. As mínimas chegam a 9ºC entre quinta-feira e sexta-feira que vem.

Em Coxim, também há chances de chuva entre a próxima terça-feira e quarta-feira. As máximas esperadas não passam de 21ºC até quinta-feira e as mínimas chegam a 11ºC. A temperatura volta a subir somente no sábado (27), com máximas de 28ºC.

Inverno 2026

O inverno de 2026 se inicia às 5h24, de 21 de junho, dia e hora do solstício de inverno, e se estende até às 21h05 de 22 de setembro, dia e hora do equinócio da primavera, pelo horário de Brasília, no Hemisfério Sul.

A noite entre os dias 20 e 21 de junho será a mais longa do ano.

De acordo com o Climatempo, o inverno de 2026 terá características especiais e atípicas em várias regiões do Brasil, devido ao rápido fortalecimento do fenômeno El Niño, que teve início oficial na primeira semana de junho de 2026.

A temperatura da água do oceano Pacífico Equatorial, entre a costa do Peru e a Indonésia, deve continuar em rápido aquecimento no decorrer do inverno no Hemisfério Sul (verão no Hemisfério Norte), confirmando o fortalecimento do El Niño.

O máximo do El Niño deve ocorrer durante a primavera e o verão de 2026, mas os primeiros impactos no clima no Brasil já serão sentidos ao longo do inverno.

Durante a estação, são esperadas duas frentes frias: uma na próxima semana e outra em julho. Mesmo assim, a previsão para o inverno deste ano é de uma estação quente, com ondas de calor e chuvas irregulares, condições consideradas os primeiros impactos do El Niño no clima do País.