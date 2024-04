Chuva deve marcar presença ao longo da semana em Mato Grosso do Sul

No Estado, semana inicia com possibilidade de chuva - GERSON OLIVEIRA

Após um domingo (7), marcado pelo predomínio de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, com registro de chuva em Campo Grande e diversos municípios, a segunda semana de abril inicia com cara de outono e deve ser marcado pela presença de chuva e aumento gradual da temperatura.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva persiste principalmente na porção sul, sudeste e norte do Estado até quarta-feira (10). "Apesar das condições indicarem precipitações, a intensidade varia entre fraca e moderada", detalha ao Correio do Estado a meteorologista do Inmet, Andreia Ramos.

A partir de quinta-feira (11), a chuva poderá se tornar mais intensa em algumas regiões do Estado, se destacando as áreas que fazem fronteira com o Paraguai, São Paulo e Paraná, onde é esperado um volume de até 50 milímetros.

Já em Campo Grande, segunda (8) e terça-feira (9) serão marcadas por episódios chuvosos. "A tendência é de que a chuva ocorra no período da tarde, porém pouco significativas", pontua Andreia, completando que até quarta-feira (10), o volume de chuva deve alcançar 210 milímetros no Estado.

No quesito temperatura, Campo Grande começa a semana com mínima 20 °C, 21 °C e máxima chega a 32° até quarta-feira, conforme aponta Andreia Ramos.

INTERIOR

Na região sudeste e leste do Estado: municípios de Iguatemi, Ponta Porã e Porto Murtinho, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 23 ° C e 25 °C, com máximas de 35 °C.

A região do Bolsão, sendo Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas - e norte de Mato Grosso do Sul, tem as menores temperaturas, com mínimas entre 22 e 24 e máximas de 33 °C.

ALERTA

Em Mato Grosso do Sul, 70 municípios já estavam sob alerta de chuvas intensas neste domingo, com exceção da região do bolsão. O aviso do Inmet segue vigente até amanhã, segunda-feira (8).

Como previsto pelo instituto, o volume de precipitação variam entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, acompanhado de ventos de 40 a 60 km/h. A condição favorece o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

FRIO

Mato Grosso do Sul, ao lado de São Paulo e do Sul de Minas Gerais, já tem uma data marcada para o frio, já que até pelo menos o dia 20 o sul-mato-grossense já poderão tirar os casacos do armário devida à considerável queda na temperatura.



A meteorologia indica que já a partir da terça-feira (9) o ar frio que vem do sul continental começa a entrar no País, chegando ao Rio Grande do Sul já na quarta (10), segundo o portal especializado Climatempo.



Apesar da atuação restrita, a previsão aponta que a partir do dia 13 a alta pressão volta a se aprofundar pelo apoio de um ciclone extratropical, que deve se formar no extremo sul brasileiro, o que reforça essa onda de ar frio.



Com isso, a previsão é que os demais Estados, incluindo Mato Grosso do Sul, já sintam o frio a partir da próxima segunda e terça (15 e 16 de abril).



Além disso, principalmente as regiões Norte, nordeste e sudeste de Mato Grosso do Sul devem observar os principais volumes de chuva durante a primeira quinzena deste mês, com as precipitações oscilando entre 30 e 70 mm.



Já a partir do dia 12, pelo menos até 20 de abril, os acumulados previstos para a maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul não deve passar de 30 mm, segundo a previsão, porém a proximidade com a data pode trazer dados mais específicos sobre esses volumes.

Assine o Correio do Estado