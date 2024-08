Chuva e temperatura amena devem marcar final de semana na Capital

CRIME

Um cachorro de raça não identificada, foi castrado com uma faca em um bar no último dia 19, no município de Coxim - localizado a 253 km de Campo Grande. No entanto, o boletim de ocorrência só foi registrado na manhã desta sexta-feira (23). Os suspeitos prestaram depoimento e o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária.

Conforme o registro, uma pessoa anônima, ligou para a Polícia Militar Ambiental (PMA) informando sobre a castração do animal o qual foi utilizado uma faca como instrumento, em um bar da cidade e ainda indicou o endereço do responsável pelo procedimento. O animal apresentava ferida incisa na bolsa escrotal.

Ao chegar no local indicado, foi constatado que o responsável fez o serviço a pedido do tutor. Diante da constatação do crime de maus tratos nos termos do Art. 32 da lei 9605/1998, ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia juntamente com o animal para as providências previstas em lei.

"Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos - § 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda".

Também foram autuados administrativamente nos termos do Art. 29 do Decreto Federal 6514/2008 - Art. 29:

"Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos sendo arbitrado multa no valor de R$ 3000,00 (Três mil) reais para cada indivíduo".

Após análise, foi solicitado o apoio do Centro de Zoonose de Coxim, sendo o animal encaminhado a uma clínica veterinária para receber os cuidados necessários.

Posteriormente as autoridades policiais determinaram a devolução do cachorro ao responsável, condicionando e firmando o compromisso de arcar com as custas veterinárias, bem como cuidar e zelar do animal.