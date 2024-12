Chuva em Aral Moreira ultrapassa a média mensal, com 235 milímetros em 24 horas

Cidades

A abertura oficial deve acontecer no dia 13 de dezembro, a partir das 19h; programação conta com o City Tour que percorrerá 6 pontos da cidade

Vem Cidade do Natal aí! Mas diferente dos outros anos, neste, a programação do local só durará 19 dias, e para ninguém ficar de fora, é importante se atentar aos dias e horários das atrações.

O espaço localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, deve ser aberto ao público nos dias 13 a 31 de dezembro. A abertura oficial acontece no dia 13, a partir das 19h.

Entre a programação oficial, as famílias podem esperar a famosa casa do papai noel, shows e apresentações culturais, coreto encantado, praça de alimentação e uma estrutura natalina completa, ideal para tirar uma foto ou ficar admirando.

Além disso, está confirmado o show nacional do Patati Patatá no dia 14 de novembro, às 20h.

Tem opção também para quem deseja conhecer os pontos turísticos da cidade, o City Tour estará disponível com saídas diretamente da Cidade do Natal, confira os horários:

Segunda a sexta-feira: 18h e 19h;

18h e 19h; Sábados e domingos: 18h. 19h e 20h;

18h. 19h e 20h; Não haverá saídas no dia 25 de dezembro.

O percurso inclui as seguintes ruas:

Cidade do Natal;

Avenida Afonso Pena;

Praça Ari Coelho;

Rua 14 de Julho;

Casa da Cultura;

Altos da Avenida Afonso Pena.

Atraso na Cidade do Natal

Com origens em festas pagãs romanas, o Natal foi ressignificado com o tempo; relacionado ao nascimento de Cristo no fim do século 2 e início do 3, tornando-se feriado da família a partir do século 20 quando popularizado ao redor do globo até chegar em Campo Grande, onde as celebrações em 2024, além de atrasadas, devem durar duas semanas a menos.

É o que mostra o chamamento - publicado em suplemento no dia 13 no Diário Oficial de Campo Grande - para seleção das chamadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) com projetos para realização das festividades natalinas na Cidade Morena.

A Prefeitura de Campo Grande detalha que, diferente do que foi em 2023, neste ano as festividades estão programadas para acontecer entre os dias 13 a 31 de dezembro.

Se lançado olhar para o ano passado, como bem acompanhou o Correio do Estado, a programação especial da Prefeitura começou ainda em 30 de novembro. Trazendo toda a decoração natalina e atrações tanto na rebatizada "Vila Morena", espaço que antigamente se chamava "Cidade do Natal" quanto na rua 14 de julho.

A prefeitura complementou que para o termo de parceria a candidata teve de apresentar um projeto de no máximo R$ 125.534,00 em custos a serem arcados pela municipalidade.

Em 2023, toda a programação chamada "Natal de CG é Tamanho Família" foi de 30 de novembro até 7 de janeiro, com o evento na 14 de julho começando em 06 de dezembro e na "Vila Morena" no dia seguinte.

Caravana da Coca-Cola

As famosas caravanas de Natal da Coca-Cola, já tem data para passar em Campo Grande, no dia 13 de dezembro, as carretas natalinas percorrerão várias avenidas. Os caminhões estarão enfeitados com luzes natalinas, sistema de bolhas d’água, decoração interativa, painéis LED, cenografia natalina, cenários montados e Casa móvel do Papai/Mamãe Noel.

O tema deste ano é “Desperte o Papai Noel que Há em Você”.

Confira o trajeto que a Caravana da Coca-Cola fará em Campo Grande:

INÍCIO - 19 horas – Comper Itanhangá – Avenida Ricardo Brandão

Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo

Avenida Afonso Pena – Bioparque Pantanal até a 13 de maio

Avenida Ceará

Avenida Mato Grosso – apenas três quadras

Avenida Antônio Maria Coelho

Avenida 14 de julho

Avenida 13 de Maio – apenas três quadras

Avenida Eduardo Elias Zahran

Avenida Bom Pastor

Avenida Toros Puxian

Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade

FIM – Avenida Gury Marques

A caravana tem uma operação de 58 dias, com passagem por 70 cidades, em 7 estados, e 38 paradas em pontos de vendas parceiros.